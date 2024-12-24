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ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович

Анна Косик
24 декабря 2024, 19:37
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Враг и в дальнейшем пытается провести операцию по переправке на правый берег Днепра, однако успеха не имеет.
карта Херсонщины,армия РФ
Оккупанты теряют силы на Херсонщине в попытках выйти на правый берег / Коллаж: Главред, фото: скриншот, скрин с DeepState

Что сказал Попович:

  • ВСУ держат огневой контроль на Херсонщине
  • Удержать плацдарм на правом берегу врагу будет тяжело
  • Армия РФ вряд ли сможет захватить Херсон

Армия страны-агрессора России продолжает попытки переправиться на правобережье Днепра в Херсонской области. Однако пока врагу не удается достичь успеха, заявил в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, украинским военным уже удалось потопить часть лодок оккупантов. Дело в том, что враг оказался в не очень благоприятных условиях для такого форсирования.

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"Правый берег выше, он контролируется, левый берег контролируется огнем, артиллерийскими дронами и вообще крайне сложная задача для противника будет переправиться и создать плацдарм", - отметил обозреватель.

Попович считает, что создание плацдарма на правом берегу Днепра если и возможно, то вряд ли оккупантам удастся удерживать его, ведь обеспечивать группировку будет сложно.

"Нужно решать мероприятия, связанные с расширением этого плацдарма и дальнейшим наступлением. Далее плацдарм должен поддерживаться сухопутно, но с другой стороны. Мы сейчас можем посмотреть любые примеры подобных действий, и мы увидим, что так или иначе потребуется плацдарм каким-то образом удерживать и его расширять", - добавил он.

Поэтому в нынешней ситуации говорить о повторной попытке захвата Херсона оккупантами не стоит, несмотря на то, что враг будет продолжать попытки переправиться на правый берег.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, заявления о наступлении оккупантов в Херсонской области являются нагнетанием ситуации.

До этого стало известно, что страна-агрессор Россия планирует активизировать боевые действия на правобережной части Херсонщины. Решение о наступлении на Херсон якобы уже принято. Проводить операцию будут подразделения РФ, которые осенью 2022 года уже отступали с Херсонщины.

Ранее также сообщалось, что украинская армия полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов. Враг не сможет переправиться через Днепр, но будет продолжать свои попытки.

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Кто такой Денис Попович?

Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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