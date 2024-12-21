Россия может начать новый большой прорыв на фронте: полковник раскрыл ситуацию

В районе Покровска и Курахово нестабильная ситуация - враг продолжает наступательную операцию.

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Россия готовит наступление на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Грабского:

Какая ситуация на фронте вблизи Курахово и Покровска

Где россияне готовят большое наступление

Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский сообщил, что пока армия РФ не имеет достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные крупные наступательные действия на нескольких участках фронта. Сейчас оккупанты сосредоточены на наступлении в районе Покровска и Курахово.

"Для него остается основным приоритетом продвижение в районе Покровского выступа и Курахово... После того, как противник закончит с Курахово и Покровском, он может думать о Купянске. Перебросить туда дополнительные ресурсы. Но есть ли у него эти ресурсы - это вопрос открытый", - высказался Грабский для "Radio NV". видео дня

По его словам, сейчас можно прогнозировать возможные отдельные наступательные действия россиян в районе Купянска. Впрочем, здесь речь не идет о массовом характере, как это сейчас происходит в Донецкой области.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

"Основной удар - в районе Покровска и Курахово. Могут проводиться серии второстепенных наступательных действий, в частности в районе Купянска, Лиманского направления, Северска, херсонских островов. Но это не означает, что противник имеет достаточно ресурсов, чтобы осуществлять массированное наступление в тех локациях", - пояснил Грабский.

Эксперт отмечает, что Купянск на Харьковщине имеет хорошую линию фортификаций, а оборону в городе держат подразделения, которые давно и хорошо знают эту местность.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в районе Большой Новоселки оккупанты пытаются взять в кольцо бойцов ВСУ. Сергей Згурец сообщил, что ситуация в районе Большой Новоселки выглядит более критической. Противник имел определенные успехи, когда наши военные выбили врага из Нового Комара несколько дней назад.

РФ устроила "Успеновский мешок" для ВСУ. Российские оккупационные войска захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка". Не все украинские военные смогли выйти из окружения, сообщили в канале DeepState.

Россияне пытаются обойти Курахово - полковник СБУ раскрыл, удержат ли ВСУ город. У России есть силы и резервы, но они небезграничны. Враг концентрируется на каком-то отдельном направлении, потому что не может одновременно наносить удары на нескольких направлениях.

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