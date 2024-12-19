Армия РФ хотела атаковать с двух направлений: ВСУ отбили массированный штурм

Силы обороны не дали противнику продвинуться вперед.

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ВСУ отбивают вражеские штурмы / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

Кратко:

Армия РФ пыталась расширить плацдарм у реки Оскол

ВСУ отбили вражеские штурмы на Купянском направлении

Силы обороны уничтожили и поразили 21 единицу российской бронетехники

В среду, 18 декабря, на Купянском направлении Силы обороны остановили механизированное наступление российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ОСГВ "Хортица" в Telegram.

Известно, что захватчики пытались расширить плацдарм у реки Оскол.

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"Враг двумя колоннами бронетехники выдвинулся двумя направлениями. Однако подразделения Сил обороны не дали врагу продвинуться вперед", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате слаженной работы подразделений: батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, десантников 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады и гвардейцев 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" было поражено и уничтожено 21 единицу бронетехники противника.

В частности, уничтожено 2 танка Т-80 и 9 вражеских БМП.

Кроме этого, украинские защитники поразили еще МТ-ЛБ (многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач), БТР и 8 БМП.

"Совместными усилиями нескольких подразделений Сил обороны механизированное наступление противника на Купянском направлении отбили.", - подчеркнули в пресс-службе ОСГВ "Хортица".

Смотрите видео, как ВСУ уничтожают вражескую технику:

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщал, что на нескольких направлениях фронта активизировалось наступление российской оккупационной армии. Продолжаются тяжелые бои. Главком добавил, что Силы обороны Украины не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений.

Также Сирский заявил, что численность группировки войск страны-агрессора России в Украине постоянно растет. В этом году, по оценкам спецслужб, на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат.

Как писал Главред, 18 декабря, российские военные оккупировали село Сонцовка Донецкой области. Россияне также продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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