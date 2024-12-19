Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Армия РФ хотела атаковать с двух направлений: ВСУ отбили массированный штурм

Марина Фурман
19 декабря 2024, 19:12
1125
Силы обороны не дали противнику продвинуться вперед.
ВСУ, армия РФ
ВСУ отбивают вражеские штурмы / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

Кратко:

  • Армия РФ пыталась расширить плацдарм у реки Оскол
  • ВСУ отбили вражеские штурмы на Купянском направлении
  • Силы обороны уничтожили и поразили 21 единицу российской бронетехники

В среду, 18 декабря, на Купянском направлении Силы обороны остановили механизированное наступление российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ОСГВ "Хортица" в Telegram.

Известно, что захватчики пытались расширить плацдарм у реки Оскол.

видео дня

"Враг двумя колоннами бронетехники выдвинулся двумя направлениями. Однако подразделения Сил обороны не дали врагу продвинуться вперед", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате слаженной работы подразделений: батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, десантников 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады и гвардейцев 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" было поражено и уничтожено 21 единицу бронетехники противника.

В частности, уничтожено 2 танка Т-80 и 9 вражеских БМП.

Кроме этого, украинские защитники поразили еще МТ-ЛБ (многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач), БТР и 8 БМП.

"Совместными усилиями нескольких подразделений Сил обороны механизированное наступление противника на Купянском направлении отбили.", - подчеркнули в пресс-службе ОСГВ "Хортица".

Смотрите видео, как ВСУ уничтожают вражескую технику:

Армия РФ хотела атаковать с двух направлений: ВСУ отбили массированный штурм

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщал, что на нескольких направлениях фронта активизировалось наступление российской оккупационной армии. Продолжаются тяжелые бои. Главком добавил, что Силы обороны Украины не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений.

Также Сирский заявил, что численность группировки войск страны-агрессора России в Украине постоянно растет. В этом году, по оценкам спецслужб, на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат.

Как писал Главред, 18 декабря, российские военные оккупировали село Сонцовка Донецкой области. Россияне также продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

Читайте также:

Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Купянск Хортица бойцы ВСУ Купянское направление
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Задули газом и подожгли: в Вышгороде сотрудники ТЦК "выкуривали" мужчину из машины

Задули газом и подожгли: в Вышгороде сотрудники ТЦК "выкуривали" мужчину из машины

20:32Украина
"Украина будет в НАТО": Блинкен заявил, что США продвигают членство страны в Альянсе

"Украина будет в НАТО": Блинкен заявил, что США продвигают членство страны в Альянсе

20:10Украина
Будут лить дожди и влупит +12: Украину атакует сильное потепление

Будут лить дожди и влупит +12: Украину атакует сильное потепление

19:41Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гости будут в восторге от закуски: рецепт крабового рулета на Новый год

Гости будут в восторге от закуски: рецепт крабового рулета на Новый год

Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

Будут ли выключать свет в Украине 19 декабря: в ДТЭК рассказали, чего ждать

Будут ли выключать свет в Украине 19 декабря: в ДТЭК рассказали, чего ждать

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

Масштабный налет ATACMS на авиабазу РФ: аналитик рассказал, что могли поразить ВСУ

Масштабный налет ATACMS на авиабазу РФ: аналитик рассказал, что могли поразить ВСУ

Последние новости

21:01

"Аж дома дрожали": в Мурманске вблизи базы Северного флота РФ раздавались взрывы

20:38

Принц Уильям и Кейт Миддлтон использовали символичное фото для рождественской открыткиВидео

20:32

Задули газом и подожгли: в Вышгороде сотрудники ТЦК "выкуривали" мужчину из машиныВидео

20:25

Новогодний маникюр 2025: ТОП-5 идей для непревзойденного образа

20:10

"Украина будет в НАТО": Блинкен заявил, что США продвигают членство страны в Альянсе

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманПутинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – Эйдман
19:59

Популярные продукты подорожают на 15%: за что украинцам придется платить больше

19:41

Будут лить дожди и влупит +12: Украину атакует сильное потепление

19:25

"Война не закончится, она вспыхнет снова": эксперт - о том, к чему ведут боевые действияВидео

19:12

Армия РФ хотела атаковать с двух направлений: ВСУ отбили массированный штурм

Реклама
19:00

Закон о множественном гражданстве: первый, но неуверенный шагмнение

18:58

Россияне сжигают лица убитых солдат из КНДР: Зеленский объяснил тактику РФ

18:54

Бутилированная вода, которая стоит до $10 000 за литр: в чем ее особенность

17:58

Почему опытные садоводы посыпают комнатные растения корицей: ответ удивит

17:39

"Просто отморозок": Зеленский резко ответил на идею Путина о дуэли с "Орешником"

17:16

Как понять сигналы регулировщика: краткая инструкция для водителей

17:16

"Все, чем трясет Путин - разработки 1980-х": склады с оружием РФ опустошены на 70% - СотникВидео

17:00

Водители удивлены таинственной кнопкой в новом автомобиле: для чего она нужна

16:54

В жизнь ворвутся беды: что нельзя делать в Предпраздник Рождества Христова

16:38

"В январе Трамп увеличит усилия": Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ

16:35

Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой маслаВидео

Реклама
15:43

Управляет Венера и Солнце: ТОП-4 знака зодиака, которым всегда везет по жизни

15:29

Чем отличается масло с разным процентом жирности: какое лучше покупать

15:12

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

15:01

"Пусть пробуют сбить "Орешник": Путин вызвал Запад на дуэль - пригрозил ударом

14:42

ЕС передаст Украине 18,1 млрд евро помощи: Зеленский назвал сроки

14:42

Тариф на электроэнергию весомо вырастет: эксперт в сфере ЖКХ озвучил, на сколько

14:39

Почему джинсы нужно замачивать в уксусе: результат удивит многих

14:33

Порошенко блокировал трибуну, требуя "Бойко геть!", а потом с командой его поддержал - эксперт

14:20

"Батон": в сети высмеяли писклявого российского певца

14:16

"Боль": внезапно умерла 18-летняя звезда шоу "Україна має талант"

13:55

В НАБУ затягивают с подозрением Коболеву за получение второй части миллионных премий

13:54

Водителям легко запутаться: что означает дорожный знак с перечеркнутой линией

13:42

Встреча с Трампом, угрозы "Орешником" и дуэль: Путин дал циничную конференцию

13:32

"Пришли в этот мир": Глинская стала мамой двойняшек и показала беременность

13:29

Ударит весенняя температура: когда в Украине резко изменятся погодные условия

12:46

"Он хитрый": эксперт объяснил, возможен ли ядерный удар - что задумал Лукашенко

12:46

Путин назвал войну в Украине "движухой": что заявил диктаторВидео

12:30

Как правильно ухаживать за цикламеном в горшке: принесет успех и счастье в дом

12:23

Чем убрать черную плесень с силикона: очень простой, но рабочий способВидео

12:09

Грозит срок: стало известно, сможет ли семья Яниса Тиммы доказать вину Седоковой

Реклама
11:48

Оборону не прорвали: Сырский заявил об активизации оккупантов на фронте

11:41

"Для Путина это пощечина": Эйдман сказал, на что способна Россия в 2025 годуВидео

11:36

Как убрать нагар с газовых конфорок: легкий и очень эффективный способВидео

11:20

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Собакам - потеря контроля, Свиньям - истощение

11:04

В Париже насмерть сбили российскую телеведущую

11:00

Единственный на всю область: Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ

10:52

РФ хочет открыть путь на Херсон: оккупанты штурмуют острова в устье Днепра - Forbes

10:34

Убиты 100 и ранены около 1000: армию КНДР "разносят" на Курщине - Reuters

10:15

"Лучше всего - большая армия": Зеленский ответил на прихоть Путина уменьшить численность ВСУ

10:08

Как отмыть сковороду от старого жира снаружи: очень хороший способВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять