"Все, чем трясет Путин - разработки 1980-х": склады с оружием РФ опустошены на 70% - Сотник

В российском ВПК нет новых разработок оружия - россияне пытаются оживить и реанимировать разработки 80-х годов.

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Склады с оружием в РФ опустошены кое-где на 60-70%/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Кратко:

Склады с оружием в РФ опустошены кое-где на 60-70%

Новых разработок оружия в РФ нет и не может быть

Если будет удар санкциями по Китаю, России можно будет забыть о модернизации армии

США при Трампе могут усложнить жизнь друзьям страны-агрессора России - Китаю и Ирану, а это в свою очередь может сказаться на войне и на возможности РФ ее продолжать.

Влияние США на Китай и Иран может самым прямым образом повлиять на способность России продолжать войну. Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник во время чата на Главреде.

При этом он обратил внимание, что Иран и так уже ослаблен.

"Практически разгромлены иранские прокси: ХАМАС, Хезболла, еще хуситы немного дергаются, но и они уже полудохлые. Если Израиль нанесет еще несколько ударов по Ирану, по его ядерным объектам, это будет очень мощный удар по другу России", - сказал Сотник.

Также, по его словам, Китай давно напрашивается и уже давно заслужил, чтобы против него ввели самые жесткие санкции.

"Но посмотрим, как все это будет развиваться. Си Цзиньпин даже отказался ехать в Вашингтон на инаугурацию Трампа. Он отказался не просто так - он прекрасно понимает, что впереди далеко не радужные перспективы отношений с Вашингтоном. И, конечно же, Россия в связи с этим тоже будет ослаблена, в частности, ее военный потенциал", - считает журналист.

По словам Сотника, сейчас более чем на 50% склады с советским оружием уже опустошены, а где-то и на 60-70%. А военно-промышленный комплекс вообще новых разработок не имеет. Все, чем сейчас трясет Путин, - это разработки 80-х годов, которые вытащили из-под сукна, попытались их оживить и реанимировать, а Путин представляет все это как новейшие разработки.

"На самом деле это не так. Откуда в России возьмутся такие специалисты, их просто нет. Старые советские инженеры давно уже просто вымерли. Поэтому все, что мы наблюдаем, - это тряска старыми разработками", - сказал Сотник.

Он добавил, что если будет серьезный санкционный удар по Китаю, России можно будет забыть о модернизации армии. Возможно, она частично сможет заполнить склады ракетами и снарядами советского образца, но все это будет советского образца, ничего нового у нее нет и быть не может.

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, какие проблемы ждут Россию и Путина в 2025 году, а также что будет с войной в Украине:

Война в Украине - последние новости

Ранее в Reuters отмечали, что армию КНДР "разносят" на Курщине - убиты 100 и ранены около 1000 северокорейских военных. Солдаты КНДР не знают особенностей открытой местности, где идут боевые действия.

Также, как сообщал Главред, РФ хочет открыть путь на Херсон - оккупанты штурмуют острова в устье Днепра. Контроль над островами Казацкий и Круглик в устье Днепра даст оккупантам доступ к реке, которая играет ключевую стратегическую роль в боевых действиях на юге.

Напомним, Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ. Украинские защитники поразили еще один стратегический объект российских оккупантов.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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