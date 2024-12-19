Единственный на всю область: Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ

Кратко:
- Силами и средствами Украины нанесено поражение по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ
- В результате удара зафиксирован пожар в районе объекта
Сегодня ночью, 19 декабря силы и средства Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинского завода нефтепродуктов", что в Ростовской области РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Подтверждается пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5. Более подробная информация о последствиях поражения пока уточняется", - говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении, этот НПЗ оккупанты используют для обеспечения потребностей вооруженных сил. Более того, он единственный в Ростовской области, который работает.
"Новошахтинский завод нефтепродуктов" специализируется на производстве:
- мазута
- печного бензина
- судового бензина
- дизельного горючего бензина
- прямогонного бензина
Кроме этого, по данным Генштаба, его проектная мощность переработки достигает 7,5 млн тонн нефти в год.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет...", - заинтриговали в Генштабе.
Удары по территории РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 19 декабря РФ атаковали дроны. Стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.
Накануне на Ростовщине, Луганщине и в Бердянске прогремели взрывы. Стало известно, что в РФ атаковали химкомбинат. На нем производят топливо для РСЗО и ракет.
Также, в тот же день, 18 декабря, стало известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону. Очевидцы зафиксировали пожар и запах горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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