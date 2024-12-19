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Единственный на всю область: Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ

Даяна Швец
19 декабря 2024, 11:00
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Украинские защитники поразили еще один стратегический объект российских оккупантов.
Взрывы, ВСУ
В Генштабе подтвердили поражение Силами обороны Украины Новошахтинского НПЗ в Ростовской области / Коллаж: Главред, фото скрин, Генштаб ВСУ

Кратко:

  • Силами и средствами Украины нанесено поражение по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ
  • В результате удара зафиксирован пожар в районе объекта

Сегодня ночью, 19 декабря силы и средства Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинского завода нефтепродуктов", что в Ростовской области РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подтверждается пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5. Более подробная информация о последствиях поражения пока уточняется", - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, этот НПЗ оккупанты используют для обеспечения потребностей вооруженных сил. Более того, он единственный в Ростовской области, который работает.

"Новошахтинский завод нефтепродуктов" специализируется на производстве:

  • мазута
  • печного бензина
  • судового бензина
  • дизельного горючего бензина
  • прямогонного бензина

Кроме этого, по данным Генштаба, его проектная мощность переработки достигает 7,5 млн тонн нефти в год.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет...", - заинтриговали в Генштабе.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта НПЗ в России, НПЗ / Главред

Удары по территории РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 19 декабря РФ атаковали дроны. Стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.

Накануне на Ростовщине, Луганщине и в Бердянске прогремели взрывы. Стало известно, что в РФ атаковали химкомбинат. На нем производят топливо для РСЗО и ракет.

Также, в тот же день, 18 декабря, стало известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону. Очевидцы зафиксировали пожар и запах горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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