В РФ атаковали химкомбинат, где производят топливо для РСЗО и ракет: что известно

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что под атаку попали объекты на Ростовщине, Луганщине и Бердянске.

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В РФ "прилет" по производству топлива для РСЗО и баллистических ракет / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

На Ростовщине, Луганщине и в Бердянске прогремели взрывы

В Ростовской области атаковали "Комбинат Каменский"

Российские власти заявили, что якобы сбили 10 ракет

В среду, 18 декабря, в Ростовской области России раздавались мощные взрывы. В области под атаку попало одно из крупнейших химических предприятий - ФКП "Комбинат Каменский". Об этом сообщили российские Telegram-каналы, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

В 15:30 было объявлено предупреждение о ракетной опасности. Вскоре в Сети появились сообщения о работе ПВО на Ростовщине и сильных взрывах.

видео дня

Звуки взрывов слышали в Гуково, Малой Каменке и Каменске-Шахтинском. По информации из Сети, есть вероятность, что один из "прилетов" произошел на территории завода в Ростовской области. На одном из видео можно увидеть столб черного дыма, поднимающийся в небо.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что российская ПВО якобы сбила 10 ракет. Также он отметил, что в хуторе Малая Каменка из-за обломков одной из ракет загорелся жилой дом, а в другом повреждены окна. Кроме этого, на другом дворе обнаружили фрагмент ракеты.

Российское Министерство обороны пока не комментировало атаку.

Смотрите видео со взрывами в РФ:

Реакция Украины

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Ростовской области РФ, в Луганской области и в Бердянске прогремела серия взрывов. На российские объекты совершили атаку.

"Ростовщина, Луганщина, Бердянск - атакованы российские объекты", - написал Коваленко.

Впоследствии руководитель ЦПД уточнил, что в Ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий РФ - ФКП "Комбинат Каменский".

"Он занимается производством ракетного топлива (специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в том числе для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе). Также комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов для боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем", - рассказал он.

Взрывы в Бердянске и в Ростовской области также подтвердил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Каменск - Шахтинский. По меньшей мере четыре взрыва. Одно попадание в промышленную зону. Место - уточняется. Таганрог. Работа ПВО и эпическая "воздушная тревога" - слушать со звуком. Бердянские ракеты долетели", - отметил он.

Взрывы в РФ - последние новости

Как сообщал Главред, ночью 18 декабря в Ростове-на-Дону прогремело по меньшей мере 6 мощных взрывов. Взрывы произошли на территории завода Ростсельмаш, который занимается ремонтом бронетехники, там возник пожар. Также сообщали об обломках в районе предприятия Ростаэртрол, производящего вертолеты.

Также 14 декабря в Ульяновске прогремел взрыв, в результате чего разрушено железнодорожное полотно врага. Военная логистика РФ претерпела осложнения.

Кроме этого, 14 декабря в Краснодарском крае России прямо на аэродроме был уничтожен истребитель Су-30. Накануне в Краснодаре возник пожар, из-за которого были выведены из строя три железнодорожных локомотива.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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