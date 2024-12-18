В РФ атаковали химкомбинат, где производят топливо для РСЗО и ракет: что известно

Коротко:
- На Ростовщине, Луганщине и в Бердянске прогремели взрывы
- В Ростовской области атаковали "Комбинат Каменский"
- Российские власти заявили, что якобы сбили 10 ракет
В среду, 18 декабря, в Ростовской области России раздавались мощные взрывы. В области под атаку попало одно из крупнейших химических предприятий - ФКП "Комбинат Каменский". Об этом сообщили российские Telegram-каналы, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
В 15:30 было объявлено предупреждение о ракетной опасности. Вскоре в Сети появились сообщения о работе ПВО на Ростовщине и сильных взрывах.
Звуки взрывов слышали в Гуково, Малой Каменке и Каменске-Шахтинском. По информации из Сети, есть вероятность, что один из "прилетов" произошел на территории завода в Ростовской области. На одном из видео можно увидеть столб черного дыма, поднимающийся в небо.
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что российская ПВО якобы сбила 10 ракет. Также он отметил, что в хуторе Малая Каменка из-за обломков одной из ракет загорелся жилой дом, а в другом повреждены окна. Кроме этого, на другом дворе обнаружили фрагмент ракеты.
Российское Министерство обороны пока не комментировало атаку.
Смотрите видео со взрывами в РФ:
Реакция Украины
Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Ростовской области РФ, в Луганской области и в Бердянске прогремела серия взрывов. На российские объекты совершили атаку.
"Ростовщина, Луганщина, Бердянск - атакованы российские объекты", - написал Коваленко.
Впоследствии руководитель ЦПД уточнил, что в Ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий РФ - ФКП "Комбинат Каменский".
"Он занимается производством ракетного топлива (специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в том числе для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе). Также комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов для боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем", - рассказал он.
Взрывы в Бердянске и в Ростовской области также подтвердил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Каменск - Шахтинский. По меньшей мере четыре взрыва. Одно попадание в промышленную зону. Место - уточняется. Таганрог. Работа ПВО и эпическая "воздушная тревога" - слушать со звуком. Бердянские ракеты долетели", - отметил он.
Взрывы в РФ - последние новости
Как сообщал Главред, ночью 18 декабря в Ростове-на-Дону прогремело по меньшей мере 6 мощных взрывов. Взрывы произошли на территории завода Ростсельмаш, который занимается ремонтом бронетехники, там возник пожар. Также сообщали об обломках в районе предприятия Ростаэртрол, производящего вертолеты.
Также 14 декабря в Ульяновске прогремел взрыв, в результате чего разрушено железнодорожное полотно врага. Военная логистика РФ претерпела осложнения.
Кроме этого, 14 декабря в Краснодарском крае России прямо на аэродроме был уничтожен истребитель Су-30. Накануне в Краснодаре возник пожар, из-за которого были выведены из строя три железнодорожных локомотива.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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