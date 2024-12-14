Дроны атаковали нефтебазу в российском Орле: после серии мощных взрывов вспыхнул пожар

Местные жители слышали минимум три мощных взрыва.

https://glavred.info/world/drony-atakovali-neftebazu-v-rossiyskom-orle-posle-serii-moshchnyh-vzryvov-vspyhnul-pozhar-10622441.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали нефтебазу в российском Орле/ коллаж: Главред, фото: скрин

Кратко:

В российском городе Орел ночью прогремела серия взрывов

После этого местные жители увидели пожар на нефтебазе

В городе Орел в стране-агрессоре России в ночь с 13 на 14 декабря прогремела серия мощных взрывов. Россияне жалуются на попытку удара по местной нефтебазе.

Жители Орла в сети рассказывают, что слышали минимум три мощных взрыва.

видео дня

Местные власти, а также правоохранители и спасатели сначала ничего по этому поводу не сообщали. Но в провластных ресурсах в сети неофициально сообщают, якобы один украинский беспилотник пытался атаковать нефтебазу, и он якобы был сбит на подлете к городу.

В свою очередь очевидцы сообщают, что слышали серию взрывов, которая началась в 23:40 (по киевскому времени), и продолжалась до 00:30 субботы, 14 декабря.

Также местные жители сообщали, что после первых взрывов в Северном районе города в сторону нефтебазы поехали спасательные авто, а в небе начали работать вертолеты.

На видео, которые появляются в сети, можно увидеть пожар на нефтебазе. По словам очевидцев, горит как минимум один резервуар.

Уже после двух часов ночи (по киевскому времени) губернатор Орловской области признал, что состоялась "массированная атака беспилотников".

"Произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, обломками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Жертв и пострадавших нет", - заверил он.

Жители Орла после атаки массово жаловались на едкий черный дым во всем городе.

О "неспокойной ночи" сообщал в глава российской Кубани. Он отметил, что якобы "вражеские беспилотники уничтожены ночью в нескольких муниципалитетах Краснодарского края".

Видео с пожаром на российской нефтебазе в Орле можно посмотреть по ссылке.

Взрывы в РФ - последние новости

В ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева". Сгорели 14 автомобилей.

После этого в Forbes сообщили, что важный авиазавод в Таганроге могла атаковать ракета-дрон "Паляница". Украинская "Паляница" может наносить такие же масштабные разрушения, как ракета ATACMS.

Также сообщалось, что удар по Таганрогу был результативным - ранены более 40 оккупантов. Ракеты атаковали военный аэродром и воинскую часть.

Как ранее сообщал Главред, в России сгорел стратегически важный военный объект. Зарево от пожара и столб дыма было видно из разных концов города. По словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, в Новосибирске сгорел не просто обычный склад, а военный объект.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред