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РФ массированно бьет по Украине ракетами и дронами: в ISW назвали цели ударов

Алексей Тесля
14 декабря 2024, 08:54
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Серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании.
Энергетика, ракета
РФ бьет по объектам энергетики Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, КВС ВСУ

Важно:

  • Враг хочет заморозить Украину зимой 2024-2025 годов
  • Украинские удары могут уменьшить воздушные операции РФ

Cерия ударов страны-агрессора РФ по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на замораживание Украины зимой и принятие политических решений, выгодных Кремлю.

"Серия российских ударов по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы заморозить Украину зимой 2024-2025 годов и заставить Украину и Запад к принятию политических решений, выгодных России", - говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Напоминается о том, что Россия неоднократно атаковала украинскую инфраструктуру в течение осени и зимы с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году и провела масштабные удары по украинской инфраструктуре, в частности 16-17 и 25-26 ноября этого года.

"Министерство обороны России заявило, что российские войска провели удар 12-13 декабря в ответ на удар Украины по Таганрогу, Ростовская область, 11 декабря с использованием предоставленных Западом ATACMS, хотя российские войска, вероятно, планировали провести такой удар независимо от этого, и им удобно использовать удар 11 декабря для оправдания текущих российских ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине", - уточняют военные аналитики.

Они уверены, что этот российский месседж, вероятно, направлен на то, чтобы успокоить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России, и имеет целью поддержать кампанию рефлексивного контроля Кремля, направленную на то, чтобы заставить западные страны принимать решения об использовании Украиной оружия, предоставленного Западом, и будущих мирных переговоров на выгодных для России условиях.

При этом не исключается, что украинские удары по военным аэродромам в России и российским системам ПВО в ближних тыловых районах могут привести к уменьшению количества российских воздушных операций и ударов авиабомбами по Украине.

Эксперты указывают на то, что угроза украинских ударов по российским аэродромам в зоне действия систем ATACMS и Storm Shadow может заставить российских военных базировать самолеты на аэродромах, расположенных дальше вглубь России, и усложнить способность России наносить удары по Украине с использованием авиабомб.

В ISW добавили, что целенаправленная кампания ударов по российской ПВО призвана ухудшить ее, особенно над оккупированной частью Украины, чтобы уменьшить российские бомбардировки прифронтовых районов и тыловых украинских городов.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, в пятницу, 13 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работали силы ПВО.

Под массированным ударом страны-агрессора РФ находилась энергетика всей Украины. Из-за атаки на энергообъекты объем отключений света сегодня будет увеличен.

Ракетная атака на Украину продолжалась почти три часа, тогда как атака БпЛА продолжалась целых 11 часов. Опасной ситуация была для Стрыя, Бурштына, Одессы, Киевской агломерации, Кременчуга, Харьковщины.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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