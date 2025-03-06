Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Я в постоянной погоне": звезда "Женского доктора" рассталась с бойфрендом

Анна Подгорная
6 марта 2025, 17:18
47
Анастасия Цимбалару признался, почему завершился ее роман.
Анастасия Цимбалару
Анастасия Цимбалару личная жизнь - актриса рассталась с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Краткое содержание:

  • Анастасия Цимбалару объявила о расставании с возлюбленным
  • Артистка призналась, что именно разрушило ее новые отношения

Украинская актриса Анастасия Цимбалару в марте 2024 года объявила о разводе с супругом, актером Григорием Баклановым, после 10 лет отношений. В декабре артистка призналась, что ее "сердце влюблено".

Однако счастье длилось недолго. В интервью для "Ранку у великому місті" Цимбалару призналась, что ее роман завершился, и раскрыла причины расставания.

видео дня

"Сегодня мое сердце свободно. Не могу сказать, что я нахожусь в поисках своей любви. Мне сейчас комфортно находиться в том состоянии, в котором я есть, и посвящать время и ресурс на себя и свою реализацию. (Причина разрыва) Графики… Очень сложно человеку с моим ритмом жизни устроить личную, потому что я в постоянной погоне", - поделилась Анастасия Цимбалару.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Анна Кошмал на последних сроках беременности перенесла серьезную вирусную инфекцию с осложнениями на легкие и горло.

Также младший сын Виталия Кличко, баскетболист сборной Украины Максим-Александр Кличко, рассказал, как реагирует на сравнения с отцом в вопросах спортивной карьеры.

Читайте также:

Кто такая Анастасия Цимбалару?

Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Десятки тысяч с начала 2025 года: Сырский сделал новое заявление о потерях России

Десятки тысяч с начала 2025 года: Сырский сделал новое заявление о потерях России

17:34Фронт
"Воевать некому": Залужный прямо рассказал о критических потерях ВСУ

"Воевать некому": Залужный прямо рассказал о критических потерях ВСУ

17:26Война
Бельгия на год отложила поставки в Украину F-16: какая причина

Бельгия на год отложила поставки в Украину F-16: какая причина

16:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

"Бедная девочка": невестка Наташи Королевой показалась после операции

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

17:39

"Европа способна выиграть любое противостояние": Туск готов сделать РФ проигравшей

17:34

Десятки тысяч с начала 2025 года: Сырский сделал новое заявление о потерях России

17:26

"Воевать некому": Залужный прямо рассказал о критических потерях ВСУ

17:18

"Я в постоянной погоне": звезда "Женского доктора" рассталась с бойфрендом

17:00

Неожиданный штраф за лампочку: когда водителя могут наказать на 1000 гривен

Пауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – КуликПауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – Кулик
16:45

Бельгия на год отложила поставки в Украину F-16: какая причина

16:07

Серьезный конкурент Винегрету: рецепт уникального салата из свеклы

16:03

"В стиле 1941-1945 годов": Россия готовится к масштабной волне мобилизации

15:57

Другой человек: бывший Лорак показал их общую дочь

Реклама
15:56

"Есть два сценария": названа дата подписания большой сделки по войне в УкраинеВидео

15:42

ТОП б/у авто, которые не разочаруют владельца: рейтинг надежности от экспертов

15:17

Популярный американский репер Offset едет в РФ с концертом

15:12

"Возвращался домой со смены": появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу

14:58

Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делать в последние дни поста

14:42

Вместе с "осью зла": Залужный выдал громкое обвинение в сторону США

14:40

Самые энергичные живчики: астрологи назвали ТОП-5 знаков, которые всех заряжают

13:54

Перемирие на месяц: СМИ назвали вариант мирного плана Франции и Британии

13:45

США пытаются шантажировать, чтобы Украина пошла на их условия – нардеп

13:35

Госпродпотребслужба отрицает влияние ОО "Жизнь" на работу службы в 2024 году

13:35

Сотни тысяч украинцев могут депортировать из США: у Трампа готовят решение

Реклама
13:16

Дочь путиниста Филиппа Киркорова устроила беспредел в школе - детали

13:12

Европа может закрыть небо над частью Украины: о каких областях идет речь

12:57

"Хотели посадить на цепь в РФ": Гарик Кричевский рассказал про украинского певцаВидео

12:49

Актер-путинист Евгений Миронов экстренно госпитализирован в РФ

12:49

Будут ли в Украине повышать минимальную зарплату – нардеп ответил

12:33

"Это новая война": Залужный заявил, что россияне изменили тактику в Украине

12:31

Только остроглазые гении найдут число 906 за 5 секунд: сложная загадка

12:29

"Скоро с Зеленским вместе": Максим Галкин поразил поклонников

12:14

Как избавиться от плесени в ванной раз и навсегда: понадобится 2 простых продукта

12:02

Доллар подешевел до минимума, а евро взлетел до 45 гривень - свежий курс валют

11:45

Франция готова передавать Киеву свои разведданные вместо США

11:21

Сгорело более 2 тысяч посылок: РФ прицельно атаковала терминал Новой почтыФото

11:06

Китайский гороскоп на завтра 7 марта: Тиграм - злоупотребление, Лошадям - обида

10:57

Команда Трампа провела тайные переговоры с Порошенко и Тимошенко – Politico

10:38

Армия РФ атаковала Украину Искандерами и Шахедами: какие цели удалось сбить

10:23

"Это прокси-война между ядерными странами": в США сделали заявление о вторжении РФ

10:06

РФ способна воевать еще год-полтора, но лишь при одном условии – СМИ

09:57

"Развод пошел на пользу": Настя Каменских рассказала о своем настроении

09:31

Гарик Кричевский: "Думал, что завязываю с музыкой навсегда"Видео

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 марта (обновляется)

Реклама
09:22

Россияне пытаются пересечь границу на севере: в ЦПД назвали цель врага

09:18

5 знаков зодиака, которые много тратят денег

09:13

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество жертв возросло до четырехФото

08:34

ВСУ смогли освободить территории на Харьковщине: в DeepState раскрыли детали

08:32

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Остановка обмена разведданными: аналитики рассказали об угрозе для Украины

08:27

Война Мелании и Иванки Трамп раскрыта: инсайдеры выдали отвратительную правду

08:21

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

08:10

Трамп и Путин - идентичные имперские колоннымнение

07:22

РФ ударила дроном по жилой многоэтажке в Харькове: что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять