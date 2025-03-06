"Я в постоянной погоне": звезда "Женского доктора" рассталась с бойфрендом

Анастасия Цимбалару признался, почему завершился ее роман.

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Анастасия Цимбалару личная жизнь - актриса рассталась с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Анастасия Цимбалару объявила о расставании с возлюбленным

Артистка призналась, что именно разрушило ее новые отношения

Украинская актриса Анастасия Цимбалару в марте 2024 года объявила о разводе с супругом, актером Григорием Баклановым, после 10 лет отношений. В декабре артистка призналась, что ее "сердце влюблено".

Однако счастье длилось недолго. В интервью для "Ранку у великому місті" Цимбалару призналась, что ее роман завершился, и раскрыла причины расставания.

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"Сегодня мое сердце свободно. Не могу сказать, что я нахожусь в поисках своей любви. Мне сейчас комфортно находиться в том состоянии, в котором я есть, и посвящать время и ресурс на себя и свою реализацию. (Причина разрыва) Графики… Очень сложно человеку с моим ритмом жизни устроить личную, потому что я в постоянной погоне", - поделилась Анастасия Цимбалару.

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Кто такая Анастасия Цимбалару? Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

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