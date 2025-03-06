То, что Надя не покажет: Кацурин обнародовал домашние фото Дорофеевой

Кратко:
- Муж Нади Дорофеевой показал фото из домашнего архива
- Фанаты пары остались в восторге от свежих кадров
Миша Кацурин и Надя Дорофеева стали мужем и женой в июне 2023 года. Певица и ее избранник редко делятся подробностями про совместную жизнь, однако в блоге Кацурина время от времени появляются яркие кадры из нее.
Зачастую это - фотоподборки жизненных моментов, которые состоят из спонтанных снимков. Недавно супруг Дорофеевой поделился именно таким "сборником". Важное место в нем занимала Надя.
Так Кацурин опубликовал фото их совместного отдыха, общение певицы с их хомячком Чурчхеллой, заспанную Надю со смешной гулькой за завтраком, и кадр, который он сам назвал "С семьей в библиотеке" - артистка со старшей дочерью мужа в кровати увлеченно читают каждая свою книгу. "Такі справжні, такі класні", "Воу-воу, красиві", "Які ви всі красиві. І Міша, і донька, і кохана", - пишут восторженные поклонники Нади Дорофеевой и Миши Кацурина.
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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