Надя Дорофеева призналась, почему считает Мишу Кацурина самым лучшим

Dorofeeva похвалилась милым семейным ритуалом.

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Надя Дорофеева рассказала, как Миша Кацурин встречает ее со съемок / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко:

Уже второй год длится медовый месяц Нади Дорофеевой и Миши Кацурина

В социальных сетях звезда хвалится заботливостью мужа

Летом 2023 года украинская певица Надя Дорофеева во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал музыкант, ресторатор и фуд-блогер Миша Кацурин.

Назло хейтерам семейная пара живет очень дружно, и медовый месяц у них, похоже, длится до сих пор. К примеру, в социальных сетях влюбленные нередко делятся романтическими моментами или трогательными мелочами, которые есть в их совместной жизни.

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Так недавно в своем Telegram-канале Дорофеева громко и во всеуслышание вновь заявила, что Кацурин для нее - самый лучший. Мужчина проявляет внимательность и заботу, особенно в напряженные для ее звездной жены моменты. Например, встречает Додо со съемок цветами и вкусным ужином.

"У меня самый лучший муж. На каждую съемку Миша привозит мне цветы. А после съемки - вкусно кормит. Я в кайфе", - похвасталась Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева рассказала, как Миша Кацурин встречает ее со съемок / t.me/thisisdorofeeva

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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