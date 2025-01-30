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После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

Анна Подгорная
30 января 2025, 20:28
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Dorofeeva сделала заявление милым фото.
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева новости - Dorofeeva показала, кто живет с ней и мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко:

  • Надя Дорофеева сообщила про "пополнение" в семье
  • Вместе с мужем звезда завела домашнего питомца

Летом 2023 года украинская певица Надя Дорофеева вышла замуж за музыканта, ресторатора и фудблогера Мишу Кацурина. Поклонники уже давно ждут от артистки новостей о пополнении в семье.

И теперь Dorofeeva есть, чем их порадовать. В своем блоге в Telegram она сообщила, что ее с Кацуриным семья стала больше.

видео дня

Надя и Миша завели общего питомца. Это очаровательный хомяк, которому дали "вкусное" имя Чурчхелла.

"У нас теперь живет Чурчхелла. Такие новости", - написала Дорофеева. Она также опубликовала первое фото зверька - в кадре хомячок с удивленным видом сидит в своей ванночке.

хомяк Дорофеевой и Кацурина
Чурчхелла - хомяк Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / t.me/thisisdorofeeva

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Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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