После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

Dorofeeva сделала заявление милым фото.

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Надя Дорофеева новости - Dorofeeva показала, кто живет с ней и мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко:

Надя Дорофеева сообщила про "пополнение" в семье

Вместе с мужем звезда завела домашнего питомца

Летом 2023 года украинская певица Надя Дорофеева вышла замуж за музыканта, ресторатора и фудблогера Мишу Кацурина. Поклонники уже давно ждут от артистки новостей о пополнении в семье.

И теперь Dorofeeva есть, чем их порадовать. В своем блоге в Telegram она сообщила, что ее с Кацуриным семья стала больше.

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Надя и Миша завели общего питомца. Это очаровательный хомяк, которому дали "вкусное" имя Чурчхелла.

"У нас теперь живет Чурчхелла. Такие новости", - написала Дорофеева. Она также опубликовала первое фото зверька - в кадре хомячок с удивленным видом сидит в своей ванночке.

Чурчхелла - хомяк Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / t.me/thisisdorofeeva

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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