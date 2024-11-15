Надя Дорофеева впервые сообщила о будущем материнстве - детали

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- Надя Дорофеева дала новое интервью
- Певица заговорила о материнстве
Украинская популярная певица Надя Дорофеева, которая замужем за украинским ресторатором Мишей Кацуриным, рассказала, что планирует стать мамой.
В интервью для "Ранок у великому місті" на телеканале ICTV Надя впервые заговорила о материнстве.
У певицы спросили есть ли у нее в планах стать мамой, на что она уверенно отметила, что планирует.
"Мы планируем. Ну, конечно", – сказала Дорофеева с улыбкой.
Отметим, ранее певица всегда уходила от вопроса о материнстве и часто опровергала слухи о беременности, которые иногда появляются в СМИ. Также Надя заявляла, что не имеет возможности родить ребенка, а недавно призналась, что не может забеременеть из-за стрессов.
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Отметим, как сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров попал в новый скандал и россияне хотят выгнать его со сцены. Во время концерта любитель диктатора Путина танцевал и менял наряды прямо на сцене, но в один момент, когда ему подавали микрофон стало понятно, что играет запись песни.
А также недавно Ани Лорак показала редкий снимок с мамой Жанной Линьковой. Как сообщила Лорак, ее маме исполнилось 76 лет, женщины на фото держались за руки.
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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