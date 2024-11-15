Надя Дорофеева впервые сообщила о будущем материнстве - детали

Надя Дорофеева поделилась личным.

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Надя Дорофеева ответила на интересный вопрос / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Вы узнаете:

Надя Дорофеева дала новое интервью

Певица заговорила о материнстве

Украинская популярная певица Надя Дорофеева, которая замужем за украинским ресторатором Мишей Кацуриным, рассказала, что планирует стать мамой.

В интервью для "Ранок у великому місті" на телеканале ICTV Надя впервые заговорила о материнстве.

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У певицы спросили есть ли у нее в планах стать мамой, на что она уверенно отметила, что планирует.

"Мы планируем. Ну, конечно", – сказала Дорофеева с улыбкой.

Отметим, ранее певица всегда уходила от вопроса о материнстве и часто опровергала слухи о беременности, которые иногда появляются в СМИ. Также Надя заявляла, что не имеет возможности родить ребенка, а недавно призналась, что не может забеременеть из-за стрессов.

Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров попал в новый скандал и россияне хотят выгнать его со сцены. Во время концерта любитель диктатора Путина танцевал и менял наряды прямо на сцене, но в один момент, когда ему подавали микрофон стало понятно, что играет запись песни.

А также недавно Ани Лорак показала редкий снимок с мамой Жанной Линьковой. Как сообщила Лорак, ее маме исполнилось 76 лет, женщины на фото держались за руки.

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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