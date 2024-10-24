Надя с дому, Миша в пляс: Кацурин показал, как развлекается без Дорофеевой

Муж Dorofeeva поделился, чем занимается по вечерам без супруги.

https://glavred.info/starnews/nadya-s-domu-misha-v-plyas-kacurin-pokazal-kak-razvlekaetsya-bez-dorofeevoy-10608275.html Ссылка скопирована

Дорофеева и Кацурин - Миша Кацурин показал свой вечер без Нади Дорофеевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

В связи с высокой занятостью и Нади Дорофеевой, и Миши Кацурина, супруги стараются проводить вместе каждую свободную секунду. Впрочем, это не мешает им наслаждаться одиночеством в том случае, если партнер по какой-то причине отсутствует.

К примеру, достаточно частно Додо не бывает дома. Тогда Кацурин устраивает себе уютный вечер на одного.

Об этом известный украинский ресторатор, музыкант и фуд-блогер рассказал на своей странице в Instagram. Он поделился снимком, на котором изображен его "холостяцкий ужин", когда Надя в разъездах.

видео дня

Так в джентельменский набор Кацурина входят вареные раки, безалкогольное пшеничное пиво, салат из овощей и сериал в жанре шпионского триллера "Медленные лошади".

"Когда Надя уезжает в гастроль, я могу ходить в лютейший отрыв", - похвастался второй муж Дорофеевой, показывая свою "поляну".

Дорофеева и Кацурин - Миша Кацурин показал свой вечер без Нади Дорофеевой / instagram.com/misha_katsurin

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Кто такая Надя Дорофеева / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу- бизнеса - последние новости:

Ранее украинская певица Камалия показала взрослых дочерей-двойняшек. 11-летние Арабелла и Мирабелла живут и получают образование в Лондоне, из-за чего не могут часто видеться с матерью.

Также блогер-беглец Александр Волошин объявил о примирении с бывшей женой, украинской певицей Анной Тринчер. Пара развелась осенью прошлого года, и с тех практически не поддерживала связь.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред