Надя с дому, Миша в пляс: Кацурин показал, как развлекается без Дорофеевой

В связи с высокой занятостью и Нади Дорофеевой, и Миши Кацурина, супруги стараются проводить вместе каждую свободную секунду. Впрочем, это не мешает им наслаждаться одиночеством в том случае, если партнер по какой-то причине отсутствует.
К примеру, достаточно частно Додо не бывает дома. Тогда Кацурин устраивает себе уютный вечер на одного.
Об этом известный украинский ресторатор, музыкант и фуд-блогер рассказал на своей странице в Instagram. Он поделился снимком, на котором изображен его "холостяцкий ужин", когда Надя в разъездах.
Так в джентельменский набор Кацурина входят вареные раки, безалкогольное пшеничное пиво, салат из овощей и сериал в жанре шпионского триллера "Медленные лошади".
"Когда Надя уезжает в гастроль, я могу ходить в лютейший отрыв", - похвастался второй муж Дорофеевой, показывая свою "поляну".
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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Ранее украинская певица Камалия показала взрослых дочерей-двойняшек. 11-летние Арабелла и Мирабелла живут и получают образование в Лондоне, из-за чего не могут часто видеться с матерью.
Также блогер-беглец Александр Волошин объявил о примирении с бывшей женой, украинской певицей Анной Тринчер. Пара развелась осенью прошлого года, и с тех практически не поддерживала связь.
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