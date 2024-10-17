Осеннее обострение: Надя Дорофеева на гастролях страдает от проблем со здоровьем

До конца ноября украинская певица Надя Дорофеева находится в концертном туре по Украине, на декабрь у нее также запланирован мини-тур по Европе. В столь плотном графике сложно держать все под контролем.
Особенно это касается здоровья. Так Dorofeeva призналась, что на гастролях у нее произошло обострение серьезной болезни.
Звезда страдает от гастрита. В своем блоге в Telegram она пожаловалась, что в условиях турне заботиться о своем здоровье и лечиться - не самая простая и приятная задача.
Тем не менее и тут Додо нашла повод не унывать: она совершенствует свои знания про искусственный интеллект и регулярно обращается к нему за советом в том, что касается питания при гастрите.
"Лечить гастрит на гастролях - еще то удовольствие. Но, если у кого-то есть такая же беда, блииииин, как удобно спрашивать все у чата джипити (ChatGPT - прим. редактора). Я теперь каждый прием пищи спрашиваю у него - можно ли то или это. Такой прикол", - поделилась лайфхаком Надя Дорофеева.
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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