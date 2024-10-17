Осеннее обострение: Надя Дорофеева на гастролях страдает от проблем со здоровьем

Dorofeeva озвучила диагноз и рассказала, как с ним борется.

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Надя Дорофеева новости - Dorofeeva пожаловалась на проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

До конца ноября украинская певица Надя Дорофеева находится в концертном туре по Украине, на декабрь у нее также запланирован мини-тур по Европе. В столь плотном графике сложно держать все под контролем.

Особенно это касается здоровья. Так Dorofeeva призналась, что на гастролях у нее произошло обострение серьезной болезни.

Звезда страдает от гастрита. В своем блоге в Telegram она пожаловалась, что в условиях турне заботиться о своем здоровье и лечиться - не самая простая и приятная задача.

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Тем не менее и тут Додо нашла повод не унывать: она совершенствует свои знания про искусственный интеллект и регулярно обращается к нему за советом в том, что касается питания при гастрите.

"Лечить гастрит на гастролях - еще то удовольствие. Но, если у кого-то есть такая же беда, блииииин, как удобно спрашивать все у чата джипити (ChatGPT - прим. редактора). Я теперь каждый прием пищи спрашиваю у него - можно ли то или это. Такой прикол", - поделилась лайфхаком Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева новости - Dorofeeva пожаловалась на проблемы со здоровьем / t.me/thisisdorofeeva

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Кто такая Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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