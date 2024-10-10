"Это очень удобно": Надя Дорофеева призналась, зачем ссорится с мужем

Украинская певица Надя Дорофеева в лице ресторатора Миши Кацурина приобрела не только мужа, но и "музыкального партнера". Он выступил соавтором множества песен из нового альбома артистки, который вышел в сентябре.
При этом Dorofeeva отмечает, что такой семейно-творческий тандем приносит ей большое удовольствие. Этим она поделилась в новом интервью, которое вышло на ее YouTube-канале.
"У меня появился такой музыкальный партнер и мы чувствуем друг друга. Мы говорим о песнях, засыпая: "О было бы прикольно сделать так или так, или так". Это очень удобно. Именно потому, что мы создаем это вместе, это не искусственно созданные песни. Это очень важно", - рассказала Надя.
Также она призналась, что основной движущей силой ее с Кацуриным совместного творчества являются эмоции. С негативными пара тоже работает - песни "Гість" и "Немає мережі", например, были написаны, когда между супругами возник конфликт.
"Говорят, артист должен быть голодный. У нас песни создаются, когда есть какая-то эмоция. Я ему говорю: "Так что, ссориться больше нужно, чтобы еще хитовее были песни", - пошутила Dorofeeva.
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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