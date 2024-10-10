"Это очень удобно": Надя Дорофеева призналась, зачем ссорится с мужем

Dorofeeva рассказала, почему Кацурин не создает "искусственные" песни, и о чем говорит с ним перед сном.

https://glavred.info/starnews/eto-ochen-udobno-nadya-dorofeeva-priznalas-zachem-ssoritsya-s-muzhem-10604276.html Ссылка скопирована

Dorofeeva раскрыла секрет творческого и семейного дуэта с Мишей Кацуриным / коллаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева в лице ресторатора Миши Кацурина приобрела не только мужа, но и "музыкального партнера". Он выступил соавтором множества песен из нового альбома артистки, который вышел в сентябре.

При этом Dorofeeva отмечает, что такой семейно-творческий тандем приносит ей большое удовольствие. Этим она поделилась в новом интервью, которое вышло на ее YouTube-канале.

"У меня появился такой музыкальный партнер и мы чувствуем друг друга. Мы говорим о песнях, засыпая: "О было бы прикольно сделать так или так, или так". Это очень удобно. Именно потому, что мы создаем это вместе, это не искусственно созданные песни. Это очень важно", - рассказала Надя.

видео дня

Также она призналась, что основной движущей силой ее с Кацуриным совместного творчества являются эмоции. С негативными пара тоже работает - песни "Гість" и "Немає мережі", например, были написаны, когда между супругами возник конфликт.

"Говорят, артист должен быть голодный. У нас песни создаются, когда есть какая-то эмоция. Я ему говорю: "Так что, ссориться больше нужно, чтобы еще хитовее были песни", - пошутила Dorofeeva.

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Кто такая Надя Дорофеева / инфографика: Главред

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее муж Юлии Саниной, креативный директор и гитарист группы The Hardkiss Вал Бебко, после 9 месяцев молчания и слухов о побеге вышел на связь с поклонниками и сообщил, где находится сейчас.

Также внучка Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, призналась, чем зарабатывает на лакшери-жизнь в США. Идея посетила ее после стажировки в престижной американской компании.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред