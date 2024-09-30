"Подбивают к нему клинья": Надя Дорофеева пожаловалась на популярность мужа

Музыкальный талант Миши Кацурина расцвел в браке с Dorofeeva буйным цветом.

https://glavred.info/starnews/podbivayut-k-nemu-klinya-nadya-dorofeeva-pozhalovalas-na-populyarnost-muzha-10601258.html Ссылка скопирована

Надя Дорофеева новости - Dorofeeva рассказала, почему стоит в очереди к Мише Кацурину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Музыкальная карьера известного украинского ресторатора Миши Кацурина стала стремительно развиваться в связи с его романом, а позже и браком с певицей Надей Дорофеевой. Вместе они заключили не только гармоничный семейный, но и творческий союз.

На днях у Dorofeeva вышел музыкальный альбом, над значительной частью треков из которого она работала вместе с возлюбленным. Прежде певица уже выпускала синглы за авторством Кацурина.

Все это позволило ресторатору приобрести больший вес в украинских музыкальных кругах - в недавнем интервью для М1 Додо призналась, что ее муж стал очень востребованным, и некоторые отечественные артисты уже изъявляют желание с ним сотрудничать.

видео дня

"Я вам честно скажу, я стояла в очереди в его графике. Потому что, во-первых, у него есть своя работа. И мне – чтобы его оторвать, я бронирую Мишу где-то за три недели, чтобы вы понимали. Я сейчас не шучу. ... Хочу сказать, что уже даже подбивают клинья к нему и другие артисты, как к автору", - рассказала Надя Дорофеева.

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Кто такая Надя Дорофеева / инфографика: Главред

Dorofeeva - последние новости:

Ранее Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом. Также певица похвасталась драгоценностями, которые ей подарил муж.

Кроме того звезда призналась, что увеличивает губы. Она показала бьюти-трюк, который придает ее губам желанный объем без косметологов и пластической хирургии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред