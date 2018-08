Дата и место рождения: 21апреля 1990 года, Симферополь, УССР

Образование

Родители отдали Надю одновременно в танцевальную студию и музыкальную школу.

Высшее образование Надя получила в России и в Московском государственном университете культуры и искусств заочно обучалась на факультете вокального мастерства.

Творческая деятельность

Уже в 12 лет девочка блеснула талантами: получила Гран-при вокального конкурса "Южный экспресс", стала чемпионкой Крыма по бальным танцам и завоевала второе место на международном музыкальном конкурсе имени Богатикова.

В Венгрии в 13-летнем возрасте девочка берет первое место в вокальном шоу, а в Болгарии на фестивале "Солнце. Молодость. Красота" становится обладательницей второй премии.

В 2004 году Надежда выигрывает очередной конкурс "Черноморские игры" и попадает в делегацию молодых украинских талантов, которым предстояло объездить с концертами Великобританию.

Были и другие победы, например, в конкурсе "Звездный дождь", а на мероприятии для юных певцов "Наша земля – Украина" 14-летняя Надя Дорофеева входила даже в состав жюри и уже сама могла оценивать маленьких исполнителей.

Отправной точкой в карьере Надежды Дорофеевой стал конкурс "Золотой голос России-2005", который проходил в Москве. Талантливой девчушкой заинтересовался продюсер девичьей группы "М.Ч.С.", который предложил Надежде стать ее новой солисткой.



Однако в 2007 году группа распалась.

В Киеве девушка начала сольную карьеру под сценическим псевдонимом "Маркиза".

"Время и Стекло"

В 2010 году Надежде посоветовали пройти кастинг на новый проект известного композитора и продюсера Потапа (Алексей Потапенко). У того как раз зрел план о новом "разнополом" поп-дуэте. Солиста он нашел уже давно – с Алексеем Завгородним (Позитив) он работал уже 10 лет – а вот женского вокала ему не хватало.



Оказалось, что с Алексеем Завгородним Надя Дорофеева познакомилась еще год назад в Артеке. Напарницу Потапа, Настю Каменских, она тоже знала лично: они обе были победительницами "Черноморских игр" 2004 года, только Надя заняла первое место в средней возрастной категории, а Настя – в старшей.

Поэтому Надя приняла решение оставить сольную карьеру в пользу проекта "Время и стекло".



Первый клип новоиспеченной группы был снял на композицию "Так выпала карта", слова и музыку для которой написал Потап. За первые часы после публикации на YouTube видео собрало несколько тысяч просмотров.

Впереди их ждал выпуск дебютного альбома "Время и Стекло", затем множество концертов на Украине и в России. Каждый сингл группы непременно ждал успех, их клипы собирали сотни тысяч просмотров. Один из них – на песню "Забери" – был снят в Мексике.



Затем вышли песни и клипы на них "Любви Точка Нет", "Кафель" и "Потанцуй со мной", а в 2014 году почитатели дуэта дождались первого студийного альбома с ожидаемым названием "Время и Стекло".

В начале 2015 года в группе начался кризис: "Я сказала, что хочу делать песни. Я написала медленную песню. Потап спросил, чем она лучше, чем песня "Слеза", например. Мы все разругались: я уехала в слезах, Потап психанул. На следующий день мы приехали на студию, и за полчаса написалась песня "Имя 505"", - делилась Надя. Композиция "выстрелила", дав группе новый старт.

Начиная с 2011 года группа "Время и Стекло" завоевала статуэтку украинского "Золотого граммофона", премию "Песни года-2014", награды "M1 Music Awards", "YUNA". В России творчество музыкантов отметили музыкальными премиями "Высшая лига" и "Премия RU.TV".

Песня "Тролль" вошла в топ-10 самых популярных в мире за декабрь 2017 года.

Сейчас у группы 19 песен, на последнюю с названием "Топ" выпустили lyric-видео.

Карьера на телевидении

Была одной из финалисток украино-голливудского реалити-шоу "Американский шанс", которые в дальнейшем вошли в состав группы (2008).

В 2011 году была одной из самых молодых участниц проекта "Зірка+Зірка-2" на канале 1+1. Выступала в паре с актрисой Олесей Железняк. Когда дуэт распался, соревновалась вместе с актёром Виктором Логиновым.

В 2012 году принимала участие в шоу перевоплощений ШОУМАSTГОУОН на Новом канале.

С 11 октября 2015 года является тренером в шоу "Маленькие гиганты" на 1+1.

В июне 2017 года стало известно, что Дорофеева стала тренером украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" на телеканале "1+1" вместе с Алексеем Завгородним, солистом группы "Время и Стекло".

С 27 августа 2017 года на телеканале "1+1" принимает участие в танцевальном шоу "Танцы со звёздами: возвращение легенды". Танцует в паре с победителем проекта "Танцуют все! Возвращение героев" — танцовщиком Евгением Котом. Занимает в этом конкурсе второе место.

В 2018 году стала тренером "Лиги Смеха".

Карьера в кино

В октябре 2016 года в сериале "Кандидат" сыграла саму себя. По сюжету ей предстояло принять участие в концерте в поддержку кандидата на пост городского главы.

В ноябре 2016 года озвучила главную героиню в украинской версии мультфильма "Бременские Разбойники"

В 2018 году озвучила Людмилу в мультике "Украденная принцесса: Руслан и Людмила".

Линия одежды

В феврале 2016 года запустила свою линию одежды "It's My DoDo". Осенью 2017 года Дорофеева и основательница Oh My Look Лера Бородина открыли в Киеве концепт-стор корейских брендов одежды SO DODO. Вместе с магазином открылся также бьюти корнер G.Bar

Личная жизнь

Встречалась больше трех лет и долгое время жила вместе с украинским певцом и телеведущим Владимиром Дантесом. С 8 июля 2015 года вышла за него замуж.

В интервью Кате Осадчей она призналась, что с Позитивом однажды сходила на свидание.

Интересные факты

В апреле 2017 года зарегистрировала на YouTube DoDo VLOG, который имеет на март 2018 года 600 тысяч подписчиков и более 24 миллионов просмотров.

В 2017 году стала лицом "Maybelline" и снялась в фотосессии в Нью-Йорке.

В 2014 году артистка снялась для украинского выпуска журнала "Плейбой", через год повторила фотосессию для издания XXL.

В 2016 году в киевском Дворце спорта Каменских и Дорофеева слились в поцелуе во время исполнения песни "Ничоси".

Интересные цитаты

"Я ни разу в жизни не легла спать накрашенной. Я пью много воды и, конечно же, хорошо увлажняю кожу лица"

"5 обязательных косметических средств для меня: красная помада, черный карандаш для глаз, тушь для бровей, тени телесного цвета и легкая тональная основа"