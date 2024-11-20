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Все гораздо проще, чем кажется: как правильно выбрать зимние шины для авто

Марина Фурман
20 ноября 2024, 20:50
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Крайне важно знать, как выбрать зимнюю резину на авто, чтобы она прослужила как можно дольше и четко выполняла свои задачи.
зимние шины
Как выбрать зимние шины для своего авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как правильно выбрать зимние шины
  • Почему летом не следует ездить на зимних шинах
  • Нужна ли новая резина каждый сезон

Вероятно, ни одна другая покупка для автомобиля не вызывает у владельца столько стресса, как покупка шин, причем именно зимних. Главред узнавал, как правильно выбрать шины среди большого ассортимента.

Автомобильный сайт Dexpens пишет, что перед покупкой зимних шин, важно обращать внимание на производителя, индекс скорости, индекс веса, размер и температурный диапазон.

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Значения для вышенаписанных показателей должны быть примерно следующие:

  • мировой бренд;
  • чем выше индекс скорости, тем крепче шина. Для каждого автомобиля и водителя этот показатель является индивидуальным. Существуют слухи, что шина с более высоким индексом меньше шумит, хотя на практике шум могут создавать как сама дорогая, так и более дешевые шины;
  • технические параметры автомобиля. На сайте указывают, чтобы зимняя шина лучше "держалась" на дороге, нужно выбрать как можно более высокую и узкую шину;
  • температурный диапазон шины выбирайте в соответствии с регионом, где будет эксплуатироваться шина.

Эксперты не рекомендуют также использовать летом зимнюю резину, ведь она очень быстро изнашивается поскольку имеет мягкий состав и при высокой температуре шина стирается.

Также существуют всесезонные шины, но на них не следует возлагать больших надежд.

"Это как футзалки. На пляже будет некомфортно и на каток не выйдешь, хоть пальцы и считаются прикрытыми.", - говорится на автомобильном сайте.

Нужна ли новая резина каждый сезон

В среднем, по словам производителей, автомобильные шины должны служить до 10 лет. Рекомендуемый срок службы покрышек в среднем - 5-6 лет.

При переобувке машины необязательно покупать новые зимние покрышки, если старые еще "живы".

Как известно, на срок эксплуатации шин влияет, в частности, тип автомобиля, давление в шинах, крепление на диске, расположение на оси, степень ежедневного износа, манера вождения, общий пробег и условия хранения.

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