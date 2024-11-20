Без тысяч погибших: Зеленский назвал единственный вариант возвращения Крыма

Зеленский отметил, что Украина не готова терять десятки тысяч граждан для возвращения Крыма военным путем.

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Зеленский рассказал, как Украина вернет Крым / Коллаж Главред, фото: ОК "Запад"

О чем сказал Зеленский:

Украина не может юридически отказаться от Крыма

Украина настроена вернуть Крым дипломатическим путем

Украина готова вернуть Крым под свой контроль дипломатическим путем. Это важно, чтобы не терять десятки тысяч жизней украинских граждан для возвращения Крыма военным путем. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью с корреспондентом Fox News Треем Ингстом.

Отвечая на вопрос, может ли часть украинской территории остаться под контролем России по условиям мирного соглашения или прекращения огня, Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет юридических оснований для такого признания.

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"Речь идет о тех территориях... оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем", - отметил он.

На вопрос о возможности отказа Украины от Крыма ради достижения мирного соглашения для прекращения войны и кровопролития в Европе, Зеленский заявил, что Украина настроена вернуть Крым дипломатическим путем.

"Мы не можем терять десятки тысяч наших людей, чтобы они погибали ради того, чтобы Крым вернулся... мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем", - резюмировал Зеленский.

Деоккупация Крыма - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий ВМС Алексей Неижпапа подчеркнул, что для освобождения оккупированного Крыма необходимо уничтожить Керченский мост, ведь он является важным элементом логистики. По его словам, победа возможна только при условии ликвидации всей российской военной логистики.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в очередной раз напомнил западным партнерам, что Крым является частью Украины. Соответствующее заявление он сделал после предложения главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной передаче Крыма под контроль ООН.

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов отметил, что благодаря стратегическим особенностям освобождение Крыма может быть легче, чем деоккупация Донбасса. Для этого основными направлениями являются Керченский мост и сухопутный перешеек со стороны России.

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Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

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