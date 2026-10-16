Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Улитки способны через несколько ночей полностью уничтожить рассаду, однако остановить их помогают обычные доски, медные бортики и смена времени полива.

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Как эффективно бороться со слизнями / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как защитить рассаду от слизней без химии

Почему народные методы не работают

Как легко собрать слизней днем

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Большинство огородников и садоводов каждый год сталкиваются с одной и той же бедой: после обильных дождей на участке массово появляются слизни. Всего за несколько ночей эти прожорливые вредители способны полностью уничтожить молодую рассаду, салат, капусту, клубнику и нежные побеги.

Надежная защита требует разумного сочетания нескольких методов, ведь универсального "волшебного" средства не существует. Об этом пишет Agrarszektor.hu.

Надежная механическая защита для растений

Лучшим решением для защиты наиболее уязвимых культур является создание физических преград, которые работают без каких-либо химикатов. Для молодой рассады капусты или салата прекрасно подходят специальные пластиковые защитные воротнички. На высоких грядках или вокруг отдельных беседок устанавливают бортики с отогнутым наружу краем, через которые вредители не могут перебраться.

Также по периметру контейнеров или приподнятых грядок часто приклеивают медную ленту. Контакт с медью вызывает у слизней неприятную реакцию, поэтому они избегают таких участков. Главное - следить, чтобы поверхность оставалась чистой, а листья растений не свисали к земле, создавая своеобразный "мост" в обход барьера.

Почему народные методы часто подводят

Многие огородники по привычке рассыпают вокруг растений яичную скорлупу, опилки, кофейную гущу, каменную пыль или древесную золу. Считается, что сухая или шероховатая поверхность мешает слизням передвигаться. Однако на практике эта защита оказывается ненадежной: собственный толстый слой слизи позволяет вредителям преодолевать такие препятствия, а первый же дождь или полив полностью смывает рассыпанные вещества. Кроме того, чрезмерное внесение золы или кофейной гущи может негативно изменить pH почвы и повысить уровень солей.

Бесхимические ловушки и ночной сбор

Поскольку слизни наиболее активны вечером, ночью и утром, уменьшить их численность можно с помощью простых дневных и ночных ловушек.

Дневные укрытия: днём вредители ищут тёмные и влажные места. Если разложить возле грядок несколько досок, кусочков плитки или смоченную мешковину, слизни соберутся под ними. Утром останется только приподнять укрытие и собрать их.

днём вредители ищут тёмные и влажные места. Если разложить возле грядок несколько досок, кусочков плитки или смоченную мешковину, слизни соберутся под ними. Утром останется только приподнять укрытие и собрать их. Вечерний сбор: осмотр грядок с фонариком после захода солнца или сразу после дождя позволяет быстро собрать большое количество вредителей вручную.

осмотр грядок с фонариком после захода солнца или сразу после дождя позволяет быстро собрать большое количество вредителей вручную. Ароматные ловушки: ёмкости, закопанные вровень с землёй и наполненные пивом или молочной сывороткой, привлекают слизней своим запахом. Однако их следует размещать осторожно, чтобы не привлечь вредителей с соседних участков.

Как избавиться от слизней и улиток / Инфографика: Главред

Профилактика и изменение условий в саду

Чтобы сделать огород менее привлекательным для вредителей, важно правильно ухаживать за участком. Прежде всего перенесите полив на утро: к вечеру верхний слой почвы успеет подсохнуть, что существенно затруднит передвижение слизней ночью. Регулярно скашивайте сорняки и убирайте с земли лишний мусор, камни или кучи ботвы, где образуется постоянная тень.

Все эти меры - утренний полив, уборка дневных укрытий, физические бортики и регулярные ловушки - в совокупности позволят надежно защитить урожай в течение всего сезона.

Смотрите видео о надежных способах борьбы со слизнями:

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