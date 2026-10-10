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Как прогнать кротов с участка без яда: понадобятся только вода и одно средство

Юрий Берендий
10 октября 2026, 18:49
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Как избавиться от кротов на газоне без химии? Эксперты советуют гуманные методы, объясняют, как приготовить раствор и почему чрезмерный полив опасен.
Как прогнать кротов с участка без яда: понадобятся только вода и одно средство
Как отпугнуть кротов осенью: домашнее средство из двух компонентов / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как отпугнуть кротов осенью
  • Как избавиться от кротов на участке
  • Как защитить газон от кротов

Кроты осенью продолжают прокладывать подземные ходы и оставлять кучи земли на газонах, портя вид ухоженного участка. Польские эксперты издания Eska предлагают домашний способ отпугивания этих животных с помощью воды и средства для мытья посуды. Однако эффективность такого метода не гарантирована, а сама смесь может негативно повлиять на почву, траву и садовые растения. Как приготовить раствор и какие альтернативные способы защиты участка стоит рассмотреть - выяснял Главред.

Как отпугнуть кротов водой и средством для мытья посуды

Для приготовления домашнего раствора понадобятся всего два компонента, которые есть во многих хозяйствах. Метод предполагает обработку участков вокруг кротовых нор смесью воды и моющего средства.

видео дня

Эксперты польского издания Eska рекомендуют соблюдать указанные пропорции и не использовать чрезмерное количество жидкости.

"В 1 литр воды следует добавить 2 столовые ложки обычного средства для мытья посуды. Так подготовленной смесью можно полить места вокруг кротовых нор", - отмечают эксперты.

В то же время эффективность этого домашнего метода не стоит считать гарантированной. Моющие средства могут негативно влиять на почвенные организмы, а их чрезмерное использование способно повредить растения. Поэтому перед применением смеси следует учесть возможные последствия для газона, почвы и садовых насаждений.

Почему кроты появляются на газоне осенью

Кучи свежей земли на участке свидетельствуют об активности животных под землей. Кроты прокладывают туннели в поисках пищи, а их деятельность оставляет на поверхности характерные насыпи и неровности.

С наступлением холодов эти животные не прекращают поиск корма. При понижении температуры они могут углубляться в почву, поэтому осенние работы в саду не всегда помогают надолго избавиться от проблемы.

В то же время кроты выполняют и полезную функцию в природе. Они поедают личинок насекомых и других мелких беспозвоночных, поэтому не всегда оправдано воспринимать этих животных исключительно как вредителей.

Как избавиться от кротовых нор и не навредить животному

Засыпка куч земли помогает восстановить внешний вид газона, но не гарантирует, что крот перестанет пользоваться подземными туннелями. Если животное остается на участке, новые насыпи могут появиться уже через короткое время.

Для снижения активности кротов эксперты советуют обращать внимание на состояние газона и условия, способствующие размножению личинок насекомых. Уменьшение количества доступного корма может повлиять на привлекательность территории для этих животных, хотя и не гарантирует, что они покинут участок.

Еще один вариант - механические барьеры и другие средства, ограничивающие доступ кротов к определенным зонам. Такой подход позволяет защитить газон без использования яда.

Смотрите видео о том, как избавиться от кротов:

Почему не стоит использовать яд против кротов

Попытки полностью уничтожить кротов могут нанести вред не только этим животным, но и другим обитателям сада. Поэтому целесообразнее сосредоточиться на методах, которые помогают уменьшить нежелательную активность без гибели животных.

В Польше крот находится под частичной природоохранной охраной. Это дополнительный аргумент в пользу гуманных способов борьбы с кротовыми норами, хотя конкретные правила зависят от обстоятельств и действующих норм.

Эксперты подчеркивают важность бережного отношения к животным и советуют избегать методов, которые могут привести к их гибели.

"Поэтому в борьбе с нежелательными кротовинами лучше всего сосредоточиться на гуманном отпугивании, то есть на таких мерах, которые должны заставить крота переселиться в другое место", - отмечают эксперты польского издания Eska.

Как гуманно прогнать кротов с участка
Как гуманно прогнать кротов с участка / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, агроном Игорь объяснил, что целесообразность осенней обработки земли напрямую зависит от её состава и специфики конкретного участка. Для тяжелой глинистой почвы специалист рекомендует оставлять после перекопки крупные комки земли, чтобы зимние морозы естественным путем разрыхляли ее структуру, тогда как для песчаных почв нужен совершенно другой подход.

Огородница Надежда Подлесняк поделилась рекомендациями относительно благоприятных дней для проведения осенних работ на огороде и качественной подготовки участка к зиме. В опубликованном месячном календаре на октябрь указаны конкретные даты для посадки чеснока, озимого лука, ягодных кустарников, а также проведения подзимнего посева и полива.

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Об источнике: ESKA.pl

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