Кроты появились в саду не случайно: что их привлекает и как прогнать

Специалисты по дератизации и садоводы-практики расходятся в оценке вреда, но сходятся в главном - реагировать нужно на свежие кротовины.

https://glavred.info/sad-ogorod/kroty-poyavilis-v-sadu-ne-sluchayno-chto-ih-privlekaet-i-kak-prognat-10791710.html Ссылка скопирована

Почему в саду появились кроты и как безопасно от них избавиться / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Читайте в материале:

Когда борьба с кротами наиболее эффективна

Какое средство от кротов безопасно для пчел и домашних птиц

Как правильно находить и обрабатывать подземные ходы вредителей

Кроты способны подрыть молодое дерево и фактически поставить крест на саженце, если поврежден корень. Эксперты считают, что ключевое окно для противодействия длится лишь с марта до мая, после чего любые меры почти теряют эффективность.

Как бороться с кротами на участке - разобрался Главред.

видео дня

Что означает появление кротов

Если вы заметили на газоне приподнятые дорожки или небольшие холмики земли в саду, значит на участке поселился крот. Кроты - небольшие млекопитающие, которые прокладывают подземные ходы по всему саду в поисках пищи, пишет Martha Stewart. Возможно, они не поедают ваши овощи или цветы, но при этом могут заметно повлиять на состояние участка.

По словам владельца и оператора компании Truly Nolen Pest Control Тома Дэвиса, кроты предпочитают почву, богатую насекомыми.

"Если вы видите кротовьи ходы, это означает, что в вашем саду здоровая почва и много пищи под землей. Кроты питаются исключительно насекомыми. Они не едят корни растений, луковицы или овощи", - объяснил он.

Дэвис также отмечает, что кроты любят влажную почву, которую легко прокапывать. Кроме того, влажная земля привлекает насекомых, которыми они питаются.

"Слишком обильно политый газон, слои компоста и влажная почва под мульчей привлекают дождевых червей и личинок жуков, которые становятся легкой добычей для кротов", - отметил специалист.

Чем кроты могут навредить

Хотя кроты не грызут растения, как другие вредители, их подземные ходы способны повредить корневую систему. Они часто прокладывают туннели прямо через корневую зону газона и других растений, разрывая корни, когда добираются до личинок. В результате на газоне появляются участки с погибшей травой и коричневые пятна, которые продолжают распространяться, пока кроты ищут новую пищу.

Подземные ходы кротов могут иметь и еще одно нежелательное последствие для сада - привлекать других вредителей.

Кротовьи туннели становятся своеобразными проходами для других грызунов. Перемещаясь по этим ходам, они начинают грызть луковицы, корни и клубни растений.

Какое самое эффективное средство от кротов

Избавиться от кротов бывает непросто. Джейсон Буркхарт, управляющий директор компании Critter Control,советует доверить их удаление специалистам.

"Это очень настойчивые животные. Если они хотят поселиться на вашем участке, то часто делают все возможное, чтобы остаться. Домовладельцу бывает очень сложно самостоятельно заставить их уйти", - отметил эксперт.

Тем не менее, если вы хотите сначала попробовать справиться с проблемой самостоятельно, Дэвис предлагает несколько способов.

Гуманное избавление от кротов заключается в изменении условий окружающей среды. В первую очередь нужно сократить количество их основного источника пищи - обычно это личинки насекомых.

1. Используйте экологичные средства на основе молочайной споры или нематод. Они помогают бороться с личинками белых жуков. Когда количество личинок сокращается, кроты естественным образом перебираются на более богатые кормом участки.

2. Вносите касторовое масло в почву в виде жидкого раствора или гранул. Касторовое масло не убивает кротов: оно покрывает дождевых червей и других насекомых, делая их менее привлекательными для вредителей. У кротов возникает тошнота, а почва приобретает горький вкус, поэтому они предпочитают перебраться в другое место.

3. Попробуйте ультразвуковые отпугиватели. Такие устройства создают в почве низкочастотные импульсы и вибрации. Установите их в местах, где кроты прокладывают кормовые ходы.

У кротов очень чувствительные слух и осязание, поэтому подобные воздействия делают участок для них некомфортным.

Как предотвратить появление кротов

Чтобы кроты не изрыли газон и сад подземными ходами, можно заранее принять несколько простых мер.

1. Контролируйте количество личинок.

Сократите доступную кротам кормовую базу: регулярно поливайте газон, но не допускайте переувлажнения и образования заболоченных участков. В любом случае лучше поливать газон реже, но обильно. Такой подход позволяет верхнему слою почвы немного просыхать.

2. Посадите растения по периметру.

Некоторые растения способны помочь отпугнуть кротов. Плотные посадки бархатцев и декоративного лука по границе участка могут препятствовать их проникновению в сад.

3. Установите подземные барьеры.

Защитить приподнятые клумбы и грядки можно с помощью металлической сетки. Перед тем как заполнять приподнятые грядки и клумбы почвой, выстелите их дно и стенки металлической сеткой или мелкоячеистой проволочной сеткой. Кроты не смогут прокопать себе путь через металлическую решетку.

4. Создайте защитный периметр.

Эксперты рекомендуют выкопать по краю сада траншею глубиной около 60 сантиметров и заполнить ее металлической сеткой или гравием. Такой барьер не позволит кротам продвигаться дальше.

Как гуманно прогнать кротов с участка / Инфографика: Главред

Что работает против кротов на практике

Авторы популярного ютуб-канала "Пчеловодство в Украине" считают, что окно возможностей для борьбы с кротами открывается лишь весной - с марта по май. Это критическое время для борьбы с кротами: позже любые меры теряют свою эффективность.

Пчеловод отмечает, что на своем участке он не может использовать популярные химические дымовые шашки и ультразвуковые отпугиватели. Подобные методы способны нанести серьезный вред пчелам, которые представляют главную ценность хозяйства. Кроме того, ситуация усложняется, если участок граничит с дикой местностью - лугами или полосой отвода железной дороги, откуда вредители мигрируют непрерывно.

В ходе многолетних испытаний эксперты пришли к выводу, что дешевые китайские кротоловушки не справляются с задачей из-за слабой конструкции (надежные профессиональные аналоги стоят от 700–800 грн и требуют установки в нескольких точках одновременно).

Пошаговый алгоритм защиты сада от кротов

Наиболее эффективным и безопасным для пчел решением показало себя точечное закладное средство в сочетании со строгой последовательностью действий.

1. Все старые кротовины (холмы земли) необходимо полностью разравнивать ногами. Это позволяет сразу замечать появление свежих ходов.

2. Нельзя просто разгребать холм руками, так как вход в нору замаскирован. Свежую кротовину раскапывают лопаткой достаточно глубоко, после чего вручную аккуратно прощупывают стенки в поиске действующего тоннеля.

3. В найденный ход помещаются специализированные гранулы (например, "Щелкунчик"). Альтернативный безопасный вариант - вата, пропитанная ветеринарным препаратом креолином, обладающим резким отпугивающим запахом.

4. Нору не засыпают полностью, а лишь слегка и небрежно прикрывают комом земли. Это провоцирует крота вернуться к поврежденному участку для проверки сквозняка.

Все просыпанные на землю гранулы необходимо тщательно убирать или загребать землей, чтобы предотвратить отравление домашней птицы или других животных.

Систематическая обработка свежих нор в период с марта по май позволяет защитить корневую систему растений и избавиться от вредителей на срок от одного до двух лет.

Смотрите видео - Как избавиться от кротов:

Как писал Главред, один из лучших способов удержать крыс подальше от вашего сада - это использование эфирных масел. Они естественным образом отпугивают грызунов. Детальнее читайте в материале: Крыс и мышей в саду больше не будет: чем нужно обработать участок.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал "Пчеловодство в Украине" Тематика канала: пчеловодство, уход за пасекой, ведение садового и припасечного хозяйства. Аудитория: более 50 тысяч подписчиков. На канале опубликовано около 400 видеороликов.

Канал ориентирован как на начинающих пчеловодов, так и на опытных пасечников. Автор и ведущий по имени Анатолий публикует видео на такие темы: сезонные работы на пасеке: подготовка ульев и семей к весне, сбор меда, осенний закорм и организация зимовки пчел;

борьба с вредителями и болезнями: методы защиты от клеща, восковой моли, а также борьба с садовыми вредителями (кротами, мышами и т. д.), не вредящая пчелам;

вывод и продажа пчеломаток;

сельскохозяйственные растения: выращивание медоносов (например, фацелии).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред