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Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Юрий Берендий
2 июля 2026, 06:01
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Как бороться с кротами на даче без лишних экспериментов. Эксперт поделился собственным опытом использования эффективного средства.
Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает
Как избавиться от кротов на участке - эффективное средство от кротов в огороде / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как избавиться от кротов на участке
  • Как вывести кротов из огорода
  • Как бороться с кротами

Кроты на участке могут стать серьёзной проблемой для садоводов и огородников. Несмотря на то, что эти животные играют определённую роль в природе, их активность часто приводит к повреждению газона, грядок и корневой системы растений. Огородник, автор YouTube-канала "Наша дача" Валерий рассказал о собственном опыте борьбы с кротами и поделился способом, который помог ему избавиться от проблемы почти на год.

Главред выяснил, какое средство от кротов является эффективным.

видео дня

Чем опасны кроты на огороде и дачном участке

Появление кротов часто можно заметить по характерным кучкам земли, которые появляются на поверхности. Сначала животные могут находиться только у забора или на краях участка, однако со временем начинают активно осваивать все пространство.

По словам Валерия, сначала он не спешил бороться с кротами, пока они не начали существенно вредить растениям и территории.

"Не ошибусь, если скажу, что для каждого садовода, огородника или дачника его участок - это результат неустанного, порой тяжёлого, но интересного и очень приятного труда. И тем более жаль, когда кто-то без нашего ведома начинает портить этот труд", - рассказал он.

Кроты могут повреждать газоны, прокладывать подземные ходы возле растений и изменять структуру почвы. Особенно заметной проблема становится тогда, когда количество ходов увеличивается.

Как понять, что на участке появились кроты

Одним из главных признаков появления кротов являются свежие кучки земли на поверхности. Сначала они могут быть небольшими и появляться лишь в отдельных местах. Огородник отметил, что сначала на его участке кроты рыли только по краям, поэтому он не спешил их выгонять.

"Когда крот только появился, мы увидели по краям, вот здесь, вдоль забора, небольшую кучку. В пределах, с края. Тогда мы с женой подумали: пусть себе зверёк живёт, всё-таки не лезет дальше", - пояснил Валерий.

Смотрите видео о том, как вывести кротов с участка:

Однако со временем ситуация изменилась, и кроты начали активно рыть ходы уже по всей территории.

Какое средство от кротов помогло избавиться от проблемы

После того как кроты начали повреждать большую часть участка, Валерий решил опробовать специальное средство. По отзывам в сети он выбрал специальный препарат-фумигант, который действует за счет выделения газа, попадающего в подземные ходы животных.

При использовании таких средств важно соблюдать максимальную осторожность.

"Мы использовали банку весом в полкилограмма. Я рассыпал эти таблетки в кротовинах. Это фумиганты. Они выделяют тяжелый газ, опасный для животных и, в принципе, для людей. Поэтому нужно быть очень осторожными, если будете ими пользоваться", - отметил Валерий.

Помогло ли средство от кротов на участке

По опыту огородника, после использования препарата кроты исчезли, а новых следов их активности долгое время не было.

"Часть кротов, которые были у нас на участке, погибла, а часть - просто ушла. И их не было целый год", - сказал Валерий.

Нужно ли всегда бороться с кротами на огороде

Не каждое появление крота на участке означает необходимость немедленной борьбы. Если животное не наносит значительного ущерба, некоторые садоводы могут оставить его в покое. Валерий отметил, что сначала тоже не принимал радикальных мер, пока кроты не начали влиять на состояние участка.

"Если они не мешают, то и бороться с ними не нужно. Лично я так считаю: мы и не боролись, пока они рыли где-то под забором - пусть себе там что-то делают", - поделился огородник.

Однако когда подземные ходы начинают повреждать растения и территорию, ситуация требует немедленного решения.

"Но когда они начинают существенно влиять на наш участок, то, конечно, сидеть сложа руки и ничего не делать уже не стоит - ждать нечего", - подытожил Валерий.

Как гуманно прогнать кротов с участка
Как гуманно прогнать кротов с участка / Инфографика: Главред

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Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 213 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведёт канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", - написал он в своём профиле.

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