Огурцы сразу начнут расти и дадут огромный урожай — что нужно сделать в июле

Эксперт рассказал, чем подкормить огурцы в июле, чтобы они быстрее росли, лучше плодоносили и дали большой урожай на огороде.

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Огурцы не растут в июле - простой способ стимулировать рост и увеличить урожай / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как подкормить огурцы

Как увеличить урожай огурцов

Огурцы в июле активно формируют урожай, но иногда растения могут остановиться в росте, медленно развиваться или давать меньше плодов. В этот период важно правильно поддержать растения, чтобы стимулировать их развитие и продлить плодоношение. Популярный блогер, автор YouTube-канала "Корисно TV" Николай Тертишник рассказал о простом способе подкормки огурцов, который поможет активизировать рост растений.

Главред выяснил, чем удобрить огурцы.

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Чем подкормить огурцы в июле для быстрого роста

Для стимулирования роста огурцов можно использовать простой раствор на основе дрожжей. Такая подкормка готовится из доступных ингредиентов и используется для полива растений. Эксперт отметил, что если огурцы перестали активно развиваться, им можно дать дополнительное питание в виде стимулятора роста.

"Для этого возьмите одну пачку сухих дрожжей, добавьте их в небольшую емкость с теплой водой. Чтобы дрожжи лучше "проснулись" и активизировались, добавьте туда 2–3 столовые ложки сахара. Перемешайте все до полного растворения и поставьте в теплое-темное место на 2 часа для настаивания. Вы увидите очень бурную реакцию", - рассказал Николай Тертишник.

Смотрите видео о том, чем подкармливать огурцы:

Как приготовить дрожжевую подкормку для огурцов

После настаивания дрожжевой концентрат нужно правильно развести, чтобы получить готовый раствор для полива огурцов. Важно соблюдать пропорции, ведь именно от этого зависит эффективность подкормки.

"Когда она закончится, а это как раз примерно 2 часа, добавляем эту емкость в 5 литров чистой теплой воды. Перемешиваем и добавляем 1 литр полученного концентрата в 10 литров чистой теплой воды", - пояснил эксперт.

Что любят огурцы / Инфографика: Главред

Как правильно поливать огурцы после подкормки

Готовый раствор нужно использовать непосредственно для полива растений. По словам специалиста, важно вносить подкормку под каждый куст отдельно, чтобы растение получило необходимое количество раствора.

"И уже этим готовым раствором идем и подкармливаем огурцы. По одному литру под каждое растение", - отметил Николай Тертишник.

Такая подкормка в июле может помочь огурцам восстановить активный рост и поддержать формирование нового урожая. Однако специалисты отмечают, что дрожжевые грибки во время активной работы в почве быстро поглощают калий и кальций. Чтобы почва не обеднела, а огурцы не начали желтеть, вместе с дрожжевой подкормкой (или через 1–2 дня после неё) внесите под кусты обычную древесную золу. Достаточно просто посыпать им влажную землю вокруг растений или подсыпать по горсти под каждый куст.

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Об источнике: YouTube-канал "Корисно TV" У канала почти три миллиона подписчиков. Его автор рассказывает о своём профессиональном опыте выращивания клубники, огурцов, помидоров, перца, винограда и других садово-огородных культур. На канале можно найти рецепты подкормок для растений на всех этапах вегетации, садоводческие секреты по уходу за садом и огородом, а также множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео.

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