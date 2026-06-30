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Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай

Дарья Пшеничник
30 июня 2026, 22:13
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Помимо палящего солнца, ситуацию часто усугубляет недостаток питательных веществ.

Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай
Жара может стать настоящим испытанием для помидоров / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Как спасти помидоры в жару
  • Чем стоит опрыскивать растения

Летняя жара - серьезное испытание для огорода, и томаты страдают от нее едва ли не больше всех. Хотя помидоры и считаются теплолюбивыми культурами, критическая отметка для них - 30 °C. Когда стрелки термометров ползут вверх, растения начинают перегреваться.

В результате листья скручиваются вверх (так томаты пытаются уменьшить испарение влаги), цветы опадают, а новые завязи просто не формируются. Главред выяснил, как защитить будущий урожай и помочь растениям пережить температурный шок.

Помимо палящего солнца, ситуацию часто усугубляет недостаток питательных веществ. Если вы заметили, что верхушки кустов начинают "кудрявиться", это первый признак дефицита бора. Именно этот микроэлемент отвечает за развитие молодых тканей и прочность клеточных стенок, пишет Deccoria.pl.

"Бор имеет решающее значение для цветения и плодоношения. Он повышает жизнеспособность пыльцы, что улучшает опыление даже в неблагоприятных условиях. Обеспечив томаты этим элементом, вы гарантированно получите крупные, сочные и мясистые плоды", - объясняет специалист по садоводству Томаш Водзинский.

Чтобы поддержать растения, эксперты рекомендуют провести внекорневую подкормку. Для приготовления раствора необходимо растворить 3–5 г борного порошка в 10 литрах воды.

Во время опрыскивания следует тщательно обработать весь куст, уделяя особое внимание соцветиям. Проводите эту процедуру исключительно рано утром или поздно вечером, чтобы солнце не спалило влажные листья.

3 золотых правила ухода за помидорами в жару

Чтобы минимизировать влияние высоких температур, измените ежедневный распорядок ухода за грядками:

  • Экстренный полив. В пиковые дни жары увлажнять почву приходится гораздо чаще - ежедневно или через день. Главное - избегать попадания капель на листья под прямыми солнечными лучами.
  • Мульчирование корневой системы. Чтобы защитить корни от перегрева, застелите грядки толстым слоем натуральной мульчи (соломой или сухой скошенной травой). Это не только убережет подземную часть растения, но и существенно замедлит испарение дефицитной влаги из почвы.
  • Искусственная тень. По возможности установите над кустами специальные защитные тенты или затеняющие сетки. Они рассеивают агрессивные ультрафиолетовые лучи и снижают температуру вокруг растений на несколько градусов.

Смотрите видео о том, как спасти урожай помидоров в жару:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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