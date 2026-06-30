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Сорняки сгорят за считанные часы: садовник назвал копеечное средство из кухни

Руслана Заклинская
30 июня 2026, 19:18
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Блогер-садовод поделился простым способом уничтожения однолетних сорняков.
Сорняки сгорят за считанные часы: садовник назвал копеечное средство из кухни
Как эффективно бороться с сорняками / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Почему сорняки становятся особенно активными с наступлением тепла
  • Какие существуют способы борьбы с сорняками
  • Как правильно использовать уксус против сорняков

Сорняки - одна из самых распространенных и неприятных проблем в садах. С наступлением тепла их жизненный цикл ускоряется, и растения успевают не только зацвести, но и рассеять семена еще до того, как их обнаружат садоводы.

Главред узнал, как бороться с сорняками без использования химических средств.

видео дня

Как эффективно бороться с сорняками без химии

Специалист по садоводству и автор популярного TikTok-блога Nature with Ifzaal поделился простым и доступным методом борьбы с сорняками без использования агрессивных химикатов. По его словам, эффективное средство можно найти прямо на кухне - это обычный уксус.

Эксперт отмечает, что с повышением температуры сорняки начинают активно прорастать не только на газонах, но и в трещинах плитки или на дорожках. Именно в этот период они наиболее уязвимы для воздействия натуральных растворов.

Почему именно белый уксус

Белый уксус считается доступной и относительно безопасной альтернативой магазинным гербицидам. Он действует благодаря уксусной кислоте, которая разрушает клеточные стенки растений, вызывая их высыхание и гибель.

По словам специалиста, результат можно увидеть уже через несколько часов после обработки, а полное уничтожение сорняков происходит в течение нескольких дней, особенно в жаркую солнечную погоду.

Смотрите видео о том, как избавиться от сорняков с помощью уксуса:

@naturewithifzaal Простой способ избавиться от сорняков в вашем саду. Вы заметите эффект уже через несколько часов, а через несколько дней дело будет сделано! Лучше всего и даже быстрее работает в жаркие солнечные дни. Не используйте этот способ на газоне, так как он также повредит траву. Это отличный способ своими руками с использованием простого средства, которое есть почти у каждого в кухонном шкафу. #садоводство#садоводство101#своимируками#средствоотсорняков#советыпосадоводству♬ оригинальный звук - naturewithifzaal

Как правильно использовать уксус в саду

Для обработки сорняков достаточно перелить уксус в пульверизатор и опрыскать нежелательную растительность. При его отсутствии средство можно наносить непосредственно из бутылки.

В то же время применять этот метод на газоне не стоит, поскольку уксус повреждает не только сорняки, но и траву.

Как избавиться от сорняков
Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Когда метод работает лучше всего

Наибольшую эффективность уксус демонстрирует в жаркие солнечные дни. Именно в таких условиях растения быстрее теряют влагу, а действие кислоты усиливается.

Специалист отмечает, что первые результаты заметны уже в течение нескольких часов, а через 2–3 дня сорняки выглядят высохшими и ослабленными.

Есть ли ограничения у этого способа

Несмотря на эффективность, уксус не является универсальным решением. Он лучше всего работает против молодых и однолетних сорняков, особенно на твердых поверхностях - плитке, дорожках или асфальте.

Кроме того, чрезмерное использование уксуса или его сочетание с другими веществами (например, солью) может негативно влиять на почву и затруднять рост других растений в будущем.

Кроме того, уксус не обеспечивает длительной защиты. После его применения сорняки могут появляться снова, поскольку средство не оказывает остаточного действия в почве.

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Об авторе: Nature with Ifzaal

Nature with Ifzaal - это популярный TikTok-блог о садоводстве и уходе за растениями, который ведет садоводческий эксперт Ифзаал. Контент страницы сосредоточен на практических советах для огородников и владельцев садов, в частности по борьбе с вредителями, сорняками и болезнями растений.

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