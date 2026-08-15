Хит из отходов: зачем опытные хозяйки варят "голые" кукурузные початки

Читайте в материале:
- Из остатков кукурузы варят насыщенный бульон для соусов
- Напиток из початков загущает супы и улучшает вкус риса
- Кулинарный отвар хранится в холодильнике до двух недель
В сезон сладкой кукурузы на кухне обычно остаются голые початки - их чистят от волокон, съедают только зёрна, а сам стержень отправляют в компост. Оказывается, из этих "отходов" получается насыщенный бульон, который придаёт блюдам сладковатый вкус и шелковистую текстуру. Как приготовить такой кукурузный бульон рассказала главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер.
Для чего использовать бульон
Кукурузный бульон не задуман как самостоятельное блюдо - его роль вспомогательная, для усиления вкуса. Если его немного уварить, крахмал из кукурузы дополнительно загустит жидкость, и на выходе получится сладкий, но не приторный овощной бульон.
Применений у него множество: супы и супы-пюре (особенно кукурузные и куриные с кукурузой), подливки и белые соусы - крахмал делает их гладкими, без комочков. Бульоном также заменяют часть воды при варке риса для лёгкой сладости. Также его добавляют во время жарки в воке, используют как основу для домашней заправки для салата или маринада для мяса.
Как приготовить кукурузный бульон
Рецепт простой: шесть разрезанных пополам кукурузных початков заливают шестью стаканами воды, добавляют четвертинку одной небольшой луковицы, ½ чайной ложки соли, 6 горошин перца, лавровый лист и ¼ чайной ложки сушёного тимьяна.
Смесь доводят до кипения на среднем огне, варят пять минут, затем убавляют огонь, накрывают крышкой и держат на медленном огне один-два часа. После этого бульон солят по вкусу и процеживают через мелкое сито.
Хранить готовый бульон можно в холодильнике в стеклянной банке до двух недель или заморозить - либо порционно в формочках для льда, либо в пакете с застёжкой в морозилке.
Если початки идут на консервацию кукурузы, часть из них можно сразу пустить на бульон и закатать в автоклаве, как обычный овощной бульон.
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О персоне: Трейси Бесемер
Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.
Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.
Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.
Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.
Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.
В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.
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