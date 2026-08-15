Хит из отходов: зачем опытные хозяйки варят "голые" кукурузные початки

Не стоит выбрасывать початки от кукурузы - из них можно сварить кукурузный бульон, который придаст шелковистый кус многим блюдам.

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Секретная база для супов и соусов: как сварить бульон из кукурузных початков / Коллаж: Главред, фото: ruralsprout.com, pexels.com

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Из остатков кукурузы варят насыщенный бульон для соусов

Напиток из початков загущает супы и улучшает вкус риса

Кулинарный отвар хранится в холодильнике до двух недель

В сезон сладкой кукурузы на кухне обычно остаются голые початки - их чистят от волокон, съедают только зёрна, а сам стержень отправляют в компост. Оказывается, из этих "отходов" получается насыщенный бульон, который придаёт блюдам сладковатый вкус и шелковистую текстуру. Как приготовить такой кукурузный бульон рассказала главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

Для чего использовать бульон

Кукурузный бульон не задуман как самостоятельное блюдо - его роль вспомогательная, для усиления вкуса. Если его немного уварить, крахмал из кукурузы дополнительно загустит жидкость, и на выходе получится сладкий, но не приторный овощной бульон.

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Применений у него множество: супы и супы-пюре (особенно кукурузные и куриные с кукурузой), подливки и белые соусы - крахмал делает их гладкими, без комочков. Бульоном также заменяют часть воды при варке риса для лёгкой сладости. Также его добавляют во время жарки в воке, используют как основу для домашней заправки для салата или маринада для мяса.

Как приготовить кукурузный бульон

Рецепт простой: шесть разрезанных пополам кукурузных початков заливают шестью стаканами воды, добавляют четвертинку одной небольшой луковицы, ½ чайной ложки соли, 6 горошин перца, лавровый лист и ¼ чайной ложки сушёного тимьяна.

Смесь доводят до кипения на среднем огне, варят пять минут, затем убавляют огонь, накрывают крышкой и держат на медленном огне один-два часа. После этого бульон солят по вкусу и процеживают через мелкое сито.

Хранить готовый бульон можно в холодильнике в стеклянной банке до двух недель или заморозить - либо порционно в формочках для льда, либо в пакете с застёжкой в морозилке.

Если початки идут на консервацию кукурузы, часть из них можно сразу пустить на бульон и закатать в автоклаве, как обычный овощной бульон.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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