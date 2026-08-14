Банки быстро опустеют: рецепт огурцов по-корейски, которые покорят всех

Огурцы, приготовленные по этому рецепту, станут действительно вкусной закуской.

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Рецепт вкусных маринованных огурцов по-корейски / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Пока сезон огурцов еще не закончился, нужно сделать много заготовок на зиму. Ведь в холодное время года домашние консервированные огурцы - это именно то дополнение к блюдам, которое понравится всем.

Виктория Козина в своем видео в TikTok поделилась невероятным рецептом маринованных огурцов по-корейски, пишет Главред.

Маринованные огурцы по-корейски – рецепт

Ингредиенты:

видео дня

огурцы - 2 кг;

﻿﻿морковь - 500 г;

чеснок - 1 головка;

сахар - 100 г;

соль - 40 г;

уксус 9% - 100 мл;

растительное масло - 100 мл;

молотый кориандр - 1 ч.л.;

черный молотый перец - 0,5 ч.л.;

красный молотый перец – 0,5 ч.л.

Нужно взять огурцы небольшого размера и разрезать их на четыре части.

Морковь следует натереть на терке для моркови по-корейски и смешать с огурцами.

После этого к ним нужно добавить чеснок, сахар, соль, уксус, растительное масло и специи, хорошо перемешать и оставить на 4 часа. Периодически огурцы с морковью следует перемешивать.

Когда время истечет, огурцы следует разложить по стерилизованным банкам, хорошо утрамбовывая. Оставшийся сок также нужно залить в банки.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Банки нужно накрыть стерилизованными крышками, поставить в кастрюлю и залить водой. С момента закипания проваривать ровно 10 минут.

После этого банки можно доставать и закрывать специальным ключом для консервирования. Готово!

Рецепт вкусных огурцов по-корейски – видео:

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О персоне: Виктория Козина Виктория Козина - украинская блогерша, также известная под ником viktoria_food0 в соцсетях. В своём блоге делится простыми и вкусными рецептами на каждый день. В TikTok на её страницу подписаны более 120 тысяч, а в Instagram - более 20 тысяч пользователей.

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