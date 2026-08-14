Банки быстро опустеют: рецепт огурцов по-корейски, которые покорят всех

Пока сезон огурцов еще не закончился, нужно сделать много заготовок на зиму. Ведь в холодное время года домашние консервированные огурцы - это именно то дополнение к блюдам, которое понравится всем.
Виктория Козина в своем видео в TikTok поделилась невероятным рецептом маринованных огурцов по-корейски, пишет Главред.
Маринованные огурцы по-корейски – рецепт
Ингредиенты:
- огурцы - 2 кг;
- морковь - 500 г;
- чеснок - 1 головка;
- сахар - 100 г;
- соль - 40 г;
- уксус 9% - 100 мл;
- растительное масло - 100 мл;
- молотый кориандр - 1 ч.л.;
- черный молотый перец - 0,5 ч.л.;
- красный молотый перец – 0,5 ч.л.
Нужно взять огурцы небольшого размера и разрезать их на четыре части.
Морковь следует натереть на терке для моркови по-корейски и смешать с огурцами.
После этого к ним нужно добавить чеснок, сахар, соль, уксус, растительное масло и специи, хорошо перемешать и оставить на 4 часа. Периодически огурцы с морковью следует перемешивать.
Когда время истечет, огурцы следует разложить по стерилизованным банкам, хорошо утрамбовывая. Оставшийся сок также нужно залить в банки.
Банки нужно накрыть стерилизованными крышками, поставить в кастрюлю и залить водой. С момента закипания проваривать ровно 10 минут.
После этого банки можно доставать и закрывать специальным ключом для консервирования. Готово!
Рецепт вкусных огурцов по-корейски – видео:
@viktoria_food0 Лучшая зимняя закуска- Огурчики по-корейски?? ▫️2 кг огурцов ▫️500 г моркови ▫️1 головка чеснока ▫️100 г сахара ▫️40 г соли ▫️100 мл уксуса 9 % ▫️100 мл растительного масла ▫️1 ч.л. молотого кориандра ▫️0,5 ч.л. молотого чёрного перца и также 0,5 ч.л. молотого красного перца. Готовьте и наслаждайтесь на здоровье?? #заготовки#консервация#огурцы#огурцыназиму#огурцыпокорейски#консервация#козина#рецепт♬ оригинальный звук - Виктория Козина
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О персоне: Виктория Козина
Виктория Козина - украинская блогерша, также известная под ником viktoria_food0 в соцсетях. В своём блоге делится простыми и вкусными рецептами на каждый день. В TikTok на её страницу подписаны более 120 тысяч, а в Instagram - более 20 тысяч пользователей.
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