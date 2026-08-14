Свежий воздух вернётся не скоро: Украину накрывает затяжная жара

Температура воздуха после новой волны жары вернётся к комфортным показателям не сразу во всех областях Украины.

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Прогноз погоды на 15–16 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Будут ли осадки в ближайшие сутки в Украине

Какой будет максимальная температура во время новой волны жары

Когда жара пойдет на спад

Погода в Украине в ближайшие выходные будет комфортной под влиянием антициклона, который обеспечит редкое атмосферное равновесие. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

15 и 16 августа повсеместно будет преобладать сухая солнечная погода. Однако температура воздуха будет несколько отличаться в некоторых областях.

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В субботу в течение дня ожидается температура +25–+28 градусов, в Закарпатье до +30 градусов, прохладнее на северо-востоке, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях - +20–+23 градуса.

Погода в Украине 15 августа / фото: скриншот с meteoprog

"А в воскресенье в большинстве областей Украины возобновится жара, днем ожидается +29–+33 градуса, в восточных областях и в Сумской области +25–+28 градусов", - добавила синоптик.

Погода в Украине 16 августа / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 15-16 августа

В выходные дни в столице дождей не ожидается, будет комфортная и сухая погода. В субботу температура повысится до +27 градусов, а в воскресенье станет еще жарче - до +30 градусов.

Погода в Киеве 15 августа / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 16 августа / фото: скриншот с meteoprog

Как изменится погода в Украине на следующей неделе

В понедельник, 17 августа, жара продолжится. Диденко прогнозирует, что температура воздуха начнет снижаться только 18 августа, и только на западе и севере. Прохладный воздух вернется во все области Украины только 19 августа.

"В дальнейшем жаркие дни еще возможны. Однако ночи, которые мы уже ощутили, перейдя с коротких пижам на более длинные и с тонких простыней на одеяла, манят осенью рецептами шарлоток и сливовых пирогов", - добавила синоптик.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Какими будут зимы в Украине - прогноз

Главред писал , что, по данным ученых, глобальное изменение климата уже существенно изменило сценарий украинской зимы. Сильные морозы случаются все реже, снежный покров исчезает за считанные дни, а новогодние праздники все чаще проходят при плюсовой температуре.

Ученые прогнозируют: холодное время года не исчезнет полностью, однако станет теплее, изменчивее и будет сопровождаться резкими перепадами температур.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что антициклон и сухая воздушная масса будут определять погоду в Украине в ближайшие двое суток. Выходные будут спокойными, без осадков, однако с постепенным повышением температуры.

Ранее сообщалось, что в ближайшее воскресенье и понедельник жара вернется в Киев и большинство областей Украины, температура составит +30 градусов и выше. Но жара продлится недолго.

Накануне стало известно, что в начале второй декады августа ожидается повышение атмосферного давления и стабилизация погодных условий в большинстве областей Украины.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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