Свежий воздух вернётся не скоро: Украину накрывает затяжная жара

Вы узнаете:
- Будут ли осадки в ближайшие сутки в Украине
- Какой будет максимальная температура во время новой волны жары
- Когда жара пойдет на спад
Погода в Украине в ближайшие выходные будет комфортной под влиянием антициклона, который обеспечит редкое атмосферное равновесие. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
15 и 16 августа повсеместно будет преобладать сухая солнечная погода. Однако температура воздуха будет несколько отличаться в некоторых областях.
В субботу в течение дня ожидается температура +25–+28 градусов, в Закарпатье до +30 градусов, прохладнее на северо-востоке, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях - +20–+23 градуса.
"А в воскресенье в большинстве областей Украины возобновится жара, днем ожидается +29–+33 градуса, в восточных областях и в Сумской области +25–+28 градусов", - добавила синоптик.
Погода в Киеве 15-16 августа
В выходные дни в столице дождей не ожидается, будет комфортная и сухая погода. В субботу температура повысится до +27 градусов, а в воскресенье станет еще жарче - до +30 градусов.
Как изменится погода в Украине на следующей неделе
В понедельник, 17 августа, жара продолжится. Диденко прогнозирует, что температура воздуха начнет снижаться только 18 августа, и только на западе и севере. Прохладный воздух вернется во все области Украины только 19 августа.
"В дальнейшем жаркие дни еще возможны. Однако ночи, которые мы уже ощутили, перейдя с коротких пижам на более длинные и с тонких простыней на одеяла, манят осенью рецептами шарлоток и сливовых пирогов", - добавила синоптик.
Какими будут зимы в Украине - прогноз
Главред писал , что, по данным ученых, глобальное изменение климата уже существенно изменило сценарий украинской зимы. Сильные морозы случаются все реже, снежный покров исчезает за считанные дни, а новогодние праздники все чаще проходят при плюсовой температуре.
Ученые прогнозируют: холодное время года не исчезнет полностью, однако станет теплее, изменчивее и будет сопровождаться резкими перепадами температур.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что антициклон и сухая воздушная масса будут определять погоду в Украине в ближайшие двое суток. Выходные будут спокойными, без осадков, однако с постепенным повышением температуры.
Ранее сообщалось, что в ближайшее воскресенье и понедельник жара вернется в Киев и большинство областей Украины, температура составит +30 градусов и выше. Но жара продлится недолго.
Накануне стало известно, что в начале второй декады августа ожидается повышение атмосферного давления и стабилизация погодных условий в большинстве областей Украины.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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