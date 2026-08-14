Помидоры на зиму с секретным ингредиентом: рецепт вкусной заготовки за 30 минут

Рецепт помидоров в банке, которые зимой съедят в первую очередь.

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Рецепт вкусных помидоров на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы зимой есть вкусные помидоры, об их консервировании стоит подумать еще летом. Например, сейчас можно законсервировать помидоры с веточками моркови.

Главред узнал, что рецептом такой закуски на зиму в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Помидоры с веточками моркови - рецепт

Ингредиенты:

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Помидоры

Веточки моркови 2 шт.

Чеснок 1 зубчик

Черный перец горошком 3 шт.

Гвоздичный перец 3 шт.

Лавровый лист 1 шт.

Для маринада:

Вода 2,5 л

Сахар 10 ст. л.

Соль 2,5 ст. л.

Уксус 175 мл

На дно банки кладем зубчик чеснока, лавровый лист, душистый и черный перец. Затем выкладываем до половины банки помидоры, две веточки моркови и докладываем до верха помидоры.

Заливаем банку кипяченой водой, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. После этого сливаем воду и добавляем в неё сахар, соль, уксус. Доводим маринад до кипения и оставляем на огне на 5 минут.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Заливаем помидоры горячим маринадом и закручиваем банку. Переворачиваем её крышкой вниз и укрываем тёплым пледом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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