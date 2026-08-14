Помидоры на зиму с секретным ингредиентом: рецепт вкусной заготовки за 30 минут

Чтобы зимой есть вкусные помидоры, об их консервировании стоит подумать еще летом. Например, сейчас можно законсервировать помидоры с веточками моркови.
Главред узнал, что рецептом такой закуски на зиму в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.
Помидоры с веточками моркови - рецепт
Ингредиенты:
- Помидоры
- Веточки моркови 2 шт.
- Чеснок 1 зубчик
- Черный перец горошком 3 шт.
- Гвоздичный перец 3 шт.
- Лавровый лист 1 шт.
Для маринада:
- Вода 2,5 л
- Сахар 10 ст. л.
- Соль 2,5 ст. л.
- Уксус 175 мл
На дно банки кладем зубчик чеснока, лавровый лист, душистый и черный перец. Затем выкладываем до половины банки помидоры, две веточки моркови и докладываем до верха помидоры.
Заливаем банку кипяченой водой, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. После этого сливаем воду и добавляем в неё сахар, соль, уксус. Доводим маринад до кипения и оставляем на огне на 5 минут.
Заливаем помидоры горячим маринадом и закручиваем банку. Переворачиваем её крышкой вниз и укрываем тёплым пледом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@azarchiknata1020 Помидоры с веточками моркови ? В литровую банку: • веточки моркови 2 шт. • чеснок 1 зубчик. • черный перец и душистый перец горошком по 3 шт. • лавровый лист 1 шт. Маринад на 2,5 л воды • Сахар - 10 ст.л. • Соль - 2,5 ст.л. • Уксус - 175 мл. Уксус, соль, сахар и лавровый лист приобрела в @Аврора Мультимаркет #маринованныепомидоры#помидорысветочкамиморкови#помидорыназиму#помидорысморковью♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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