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Помидоры на зиму с секретным ингредиентом: рецепт вкусной заготовки за 30 минут

Анна Косик
14 августа 2026, 09:55
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Рецепт помидоров в банке, которые зимой съедят в первую очередь.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 1 порции
Кухня Кухня Украинская
Помидоры на зиму с секретным ингредиентом: рецепт вкусной заготовки за 30 минут
Рецепт вкусных помидоров на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы зимой есть вкусные помидоры, об их консервировании стоит подумать еще летом. Например, сейчас можно законсервировать помидоры с веточками моркови.

Главред узнал, что рецептом такой закуски на зиму в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик.

Помидоры с веточками моркови - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Помидоры
  • Веточки моркови 2 шт.
  • Чеснок 1 зубчик
  • Черный перец горошком 3 шт.
  • Гвоздичный перец 3 шт.
  • Лавровый лист 1 шт.

Для маринада:

  • Вода 2,5 л
  • Сахар 10 ст. л.
  • Соль 2,5 ст. л.
  • Уксус 175 мл

На дно банки кладем зубчик чеснока, лавровый лист, душистый и черный перец. Затем выкладываем до половины банки помидоры, две веточки моркови и докладываем до верха помидоры.

Заливаем банку кипяченой водой, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. После этого сливаем воду и добавляем в неё сахар, соль, уксус. Доводим маринад до кипения и оставляем на огне на 5 минут.

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Заливаем помидоры горячим маринадом и закручиваем банку. Переворачиваем её крышкой вниз и укрываем тёплым пледом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@azarchiknata1020 Помидоры с веточками моркови ? В литровую банку: • веточки моркови 2 шт. • чеснок 1 зубчик. • черный перец и душистый перец горошком по 3 шт. • лавровый лист 1 шт. Маринад на 2,5 л воды • Сахар - 10 ст.л. • Соль - 2,5 ст.л. • Уксус - 175 мл. Уксус, соль, сахар и лавровый лист приобрела в @Аврора Мультимаркет #маринованныепомидоры#помидорысветочкамиморкови#помидорыназиму#помидорысморковью♬ оригинальная аудиозапись - Наталья Азарчик

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О персоне: Наталья Азарчик

Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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