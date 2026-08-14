Зачем хозяйки надевают пакет на веник: хитрость, которая упрощает уборку

Эксперты объяснили, как пакет на венике помогает собирать мелкую грязь и почему он не заменит пылесос.

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Полиэтиленовый пакет может упростить уборку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем надевать пакет на веник перед уборкой

Как статическое электричество помогает собирать пыль

В каких случаях этот лайфхак не работает

Обычный полиэтиленовый пакет можно использовать не только по прямому назначению. Один из необычных бытовых лайфхаков предполагает, что перед подметанием его надевают на веник. Такой способ может помочь лучше собирать мелкий мусор, волосы и ворс.

Главред решил разобраться, зачем надевать пакет на веник, как правильно использовать этот метод и в каких случаях он действительно может быть полезен.

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Подробнее о том, зачем надевать полиэтиленовый пакет на веник перед подметанием и как правильно использовать этот лайфхак, объясняет kobieta.gazeta.pl.

Как использовать пакет на венике

Для этого понадобится чистый полиэтиленовый пакет, размер которого позволяет полностью накрыть рабочую часть веника. Пакет нужно надеть на щетину и надежно закрепить, чтобы он не соскальзывал во время подметания.

После этого пол можно убирать привычным способом. Когда работа завершена, пакет следует осторожно снять, вывернуть загрязненной стороной внутрь и выбросить.

Почему пакет может помочь собирать мусор

Одна из причин, по которой этот лайфхак привлекает внимание, связана со статическим электричеством. При контакте и трении пластика с другими материалами может возникать статический заряд. Он способствует прилипанию легких частиц к поверхности пакета.

Это особенно заметно при сборе волос, шерсти, ворса и мелкой пыли. В то же время эффективность такого способа зависит от материала пола, типа загрязнения и свойств самого пакета.

Еще одно преимущество заключается в том, что пластик создает дополнительный слой между мусором и щетиной веника. Благодаря этому волосы и ворс могут меньше запутываться в венике, а после завершения уборки его будет проще очистить.

Где этот способ может пригодиться

Пакет на венике может быть удобен для быстрой уборки труднодоступных мест. Речь идет, в частности, о пространстве под кроватью, диваном или низкой мебелью, где часто скапливаются волосы, пыль и другая легкая грязь.

Такой способ также может быть полезен, когда нужно быстро собрать небольшое количество лёгкого мусора без полноценной уборки всей комнаты.

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