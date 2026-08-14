Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем хозяйки надевают пакет на веник: хитрость, которая упрощает уборку

Руслан Иваненко
14 августа 2026, 00:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты объяснили, как пакет на венике помогает собирать мелкую грязь и почему он не заменит пылесос.
Веник, пакет
Полиэтиленовый пакет может упростить уборку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем надевать пакет на веник перед уборкой
  • Как статическое электричество помогает собирать пыль
  • В каких случаях этот лайфхак не работает

Обычный полиэтиленовый пакет можно использовать не только по прямому назначению. Один из необычных бытовых лайфхаков предполагает, что перед подметанием его надевают на веник. Такой способ может помочь лучше собирать мелкий мусор, волосы и ворс.

Главред решил разобраться, зачем надевать пакет на веник, как правильно использовать этот метод и в каких случаях он действительно может быть полезен.

видео дня

Подробнее о том, зачем надевать полиэтиленовый пакет на веник перед подметанием и как правильно использовать этот лайфхак, объясняет kobieta.gazeta.pl.

Как использовать пакет на венике

Для этого понадобится чистый полиэтиленовый пакет, размер которого позволяет полностью накрыть рабочую часть веника. Пакет нужно надеть на щетину и надежно закрепить, чтобы он не соскальзывал во время подметания.

После этого пол можно убирать привычным способом. Когда работа завершена, пакет следует осторожно снять, вывернуть загрязненной стороной внутрь и выбросить.

Почему пакет может помочь собирать мусор

Одна из причин, по которой этот лайфхак привлекает внимание, связана со статическим электричеством. При контакте и трении пластика с другими материалами может возникать статический заряд. Он способствует прилипанию легких частиц к поверхности пакета.

Это особенно заметно при сборе волос, шерсти, ворса и мелкой пыли. В то же время эффективность такого способа зависит от материала пола, типа загрязнения и свойств самого пакета.

Еще одно преимущество заключается в том, что пластик создает дополнительный слой между мусором и щетиной веника. Благодаря этому волосы и ворс могут меньше запутываться в венике, а после завершения уборки его будет проще очистить.

Где этот способ может пригодиться

Пакет на венике может быть удобен для быстрой уборки труднодоступных мест. Речь идет, в частности, о пространстве под кроватью, диваном или низкой мебелью, где часто скапливаются волосы, пыль и другая легкая грязь.

Такой способ также может быть полезен, когда нужно быстро собрать небольшое количество лёгкого мусора без полноценной уборки всей комнаты.

Читайте также:

О ресурсе: kobieta.gazeta.pl

kobieta.gazeta.pl - это крупный польский тематический портал, ориентированный на женскую аудиторию. Он представляет собой специализированный субдомен (женский раздел) одного из самых популярных и влиятельных интернет-ресурсов Польши - Gazeta.pl, принадлежащего одному из крупнейших медиахолдингов Agora SA.

Портал сочетает в себе функции классического глянцевого журнала, лайфстайл-блога и дискуссионной площадки.

На портале публикуются материалы по следующим темам:

  • психология и отношения: статьи о браке, разводе, психологии общения, трендах в сфере знакомств;
  • социальные темы: обсуждение прав женщин, равенства, финансовой независимости, карьеры, а также исторические и биографические материалы о выдающихся женщинах;
  • семья и материнство: советы по воспитанию детей, психология родительства и личные истории;
  • мода, красота и здоровье: тренды в одежде, советы стилистов и бьюти-экспертов, уход за собой, фитнес и диетология;
  • дом и досуг: полезные бытовые лайфхаки (от ухода за комнатными растениями до организации пространства на кухне), кулинарные рецепты, гороскопы и интерактивные квизы (тесты).

В целом, это авторитетный и популярный ресурс в польском сегменте интернета, предлагающий как развлекательный контент, так и серьёзную социальную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп готовит жесткий шаг для Путина: с чем Уиткофф и Кушнер отправятся в РФ

Трамп готовит жесткий шаг для Путина: с чем Уиткофф и Кушнер отправятся в РФ

01:50Мир
Путин прячется от атак ВСУ в бронепоезде и запускает фальшивые кортежи — NYT

Путин прячется от атак ВСУ в бронепоезде и запускает фальшивые кортежи — NYT

23:34Мир
В Германии ввели новые условия для украинских мужчин: возможна ли депортация

В Германии ввели новые условия для украинских мужчин: возможна ли депортация

22:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

Проблемы начнут отступать: четыре знака зодиака вступают в новый период

Китайский гороскоп на завтра, 14 августа: Быкам - порядок, Собакам - соперничество

Китайский гороскоп на завтра, 14 августа: Быкам - порядок, Собакам - соперничество

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чего

Последние новости

01:50

Трамп готовит жесткий шаг для Путина: с чем Уиткофф и Кушнер отправятся в РФ

00:55

Зачем хозяйки надевают пакет на веник: хитрость, которая упрощает уборку

13 августа, четверг
23:55

Помидоры упрямо остаются зелёными: простой приём для дружного созреванияВидео

23:34

Путин прячется от атак ВСУ в бронепоезде и запускает фальшивые кортежи — NYT

23:21

Идут до конца: четыре месяца рождения, которые не умеют любить наполовину

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
22:58

В Германии ввели новые условия для украинских мужчин: возможна ли депортация

22:32

Жизнь изменится к лучшему: каких знаков зодиака ждут удача и благополучие

22:24

В девяти тоннах мусора нашли кольца с бриллиантами: ушло всего 10 минут

22:15

В Москве отреагировали на предложения Украины о прекращении войны: что сказали

Реклама
21:38

Женщина попробовала сумасшедший способ охладить дом в жару, и он сработал

21:25

Дизель по 100 гривен уже не фантастика: когда цены на АЗС могут взлететь

21:20

Украина направила РФ предложение о перемирии в Черном море — Reuters

21:14

Никаких строгих диет: супруги старше 100 лет назвали 5 правил жизни

20:32

РФ нашла слабое место Киева: почему баллистических ударов станет все большеВидео

20:15

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с дедушкой за 17 с

20:03

Неловкий момент Меган Маркл на красной дорожке стал вирусным: что произошлоВидео

19:49

Дом мечты за миллионы хотят снести из-за "неправильного окна": что не так

19:40

В Польше сорвали покушение на "неудобного для Путина" человека - Туск

19:36

Одна ошибка на АЗС может "убить" двигатель: чего не стоит делать водителямВидео

19:10

Выборы без выбора: Кремль готовит новое представление на оккупированных территориях Украины — Коваленкомнение

Реклама
18:59

"Стакан", "склянка" или "паперянка": как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:37

Обстрелов станет больше: РФ готовит удары по гражданским объектам в одной области

18:32

Женщина пошла в подвал за котом, а вернулась с находкой, которую не забыть

18:16

РФ потеряла "глаза" в Севастополе: Генштаб заявил об ударе по важному объекту

18:06

"Королева чистоты" показала гениальный трюк для очистки узких пространствВидео

17:55

"Будущее неизвестно": Николь Кидман впервые высказалась о разводе после 19 лет брака

17:42

Постельное белье будет без единой складки: отельный трюк, который заменит утюгВидео

17:28

"Ему хочется в это верить": политолог рассказал, остановит ли Путин войнуВидео

17:24

Оккупанты имеют новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

17:13

У трех знаков зодиака часто возникают проблемы с деньгами - кто они

17:10

"Слезы наворачиваются": Марта Адамчук раскрыла, почему не родила до 40 лет

16:55

Хлеб будет оставаться свежим гораздо дольше: поможет один предмет из кухни

16:41

Полки супермаркетов опустели: грозит ли Украине дефицит продуктов

16:36

Бункеры миллиардеров: как мировые элиты готовятся пережить "Судный день"Видео

16:17

Опытные хозяйки перед сном насыпают соль в унитаз: для чегоВидео

16:13

"Очень за него страшно": что происходит с Дмитрием Дикусаром на фронте

16:11

"Бегает, хрюкает": 49-летний известный актер рассказал о работе с 29-летней невестой

16:01

"Большая опасность": эксперт назвал смертоносные ракеты, которыми РФ бьет по Украине

15:57

Доллар просел, евро резко обвалился: новый курс валют на 14 августа

15:40

Разведка без вражды: кто придумал конфликт между Будановым и Иващенко

Реклама
15:23

Стилист назвала модные аксессуары для осеннего гардероба 2026: что вошло в списокВидео

15:18

В Кремле заговорили о возобновлении мирных переговоров: какое условие выдвинули

15:15

Доллар и евро могут удивить: банкир рассказал, чего ждать в ближайшее время

14:52

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке автомобиля на скале за 25 с

14:47

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Тельцам - радость, Раку - предложение

14:43

"Она сгорит изнутри": Друзенко объяснил, как долго продлится войнамнение

14:36

Заберут свое: кого Вселенная заставит поверить в собственную ценность

14:12

Почему девушкам нельзя 14 августа выходить из дома в старом наряде: какой праздник

13:59

Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору рыбы в августе

13:54

"Пришли в пижамах": Денисенко вышла замуж в ночной рубашкеВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять