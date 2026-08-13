Путин прячется от атак ВСУ в бронепоезде и запускает фальшивые кортежи — NYT

Украинские дроны заставили Кремль усилить меры безопасности вокруг Владимира Путина.

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После ударов по РФ меры безопасности вокруг Путина были усилены / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22-я отдельная механизированная бригада﻿

Кратко:

Путин ограничивает передвижения из-за опасений атак украинских БПЛА

Кремль может использовать фейковые президентские кортежи

Диктатор чаще пользуется специальным бронепоездом

Российский диктатор Владимир Путин все больше ограничивает свои передвижения из-за опасений за собственную безопасность на фоне ударов украинских беспилотников. Лидер РФ начал использовать бронепоезд и фальшивые президентские кортежи. Об этом сообщила The New York Times.

Журналистка Фарида Рустамова рассказала NYT, что ложные сообщения о местонахождении Путина стали обычной практикой. По её словам, ранее бывали случаи, когда между реальной встречей российского диктатора и её появлением на телевидении в качестве актуального события проходило до полутора-двух месяцев.

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В Москве также ходят слухи, что президентский кортеж может быть лишь отвлекающим маневром, а самого Путина в автомобилях нет. Подобную информацию изданию подтвердил источник, связанный с Кремлем.

Дрон "Лютый" / Инфографика Главред

После начала полномасштабной войны и активизации украинских атак в глубоком тылу РФ опасения Путина за собственную безопасность усилились. Еще в 2023 году бывший сотрудник Федеральной службы охраны РФ рассказывал, что лидер страны-агрессора начал избегать авиаперелетов и чаще пользоваться железной дорогой.

Речь идет о специальном бронированном поезде, который внешне почти не отличается от обычного пассажирского состава. По данным журналистов, он оснащен защищенными системами связи, тренажерным залом и спа-зоной.

Для поездок Путина по железной дороге создавали и отдельную инфраструктуру. В частности, возле его резиденции на Валдае ещё в 2021 году обнаружили новую железнодорожную ветку и станцию с вертолётной площадкой, которых не было на обычных железнодорожных картах.

Новый уровень беспокойства российских спецслужб, по данным NYT, возник после операции Израиля против иранского аятоллы Али Хаменеи. Израильской стороне якобы удалось отследить передвижения иранского лидера, его охраны и окружения с помощью взломанных дорожных камер.

После этого российские спецслужбы усилили меры по сокрытию передвижений Путина. В частности, камеры специальной системы наблюдения, используемой для защиты президента РФ и его окружения, временно отключали.

Какова цель атак на Wildberries - объяснение эксперта

Экономист Виталий Шапран в интервью Главреду рассказал, что украинские удары по крупным логистическим объектам на территории России могут иметь не только военное, но и экономическое, а также психологическое значение. По его словам, крупные склады и логистические хабы российских компаний могут использоваться для перемещения товаров двойного назначения и компонентов, необходимых для военного производства.

"Россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. д. Поэтому условно они являются законными военными целями", - отметил Шапран.

Почему Wildberries стал мишенью / Инфографика: Главред

Экономист также обратил внимание на общественный резонанс таких атак. Удары по крупным сервисам, которыми пользуются миллионы россиян, напрямую ощущаются гражданским населением и могут усилить понимание того, что война имеет последствия не только на фронте.

Путин боится украинских атак - что известно

Напомним, Путин начал совершать короткие, тщательно срежиссированные выходы к народу. Во время одного из таких визитов в Санкт-Петербург контакт с толпой длился около 40 секунд.

Также после возобновления региональных поездок Путин избегает регионов европейской части страны-агрессора России из-за риска атак украинских беспилотников. Вместо этого он предпочитает визиты в Сибирь.

Как ранее сообщал Главред, в результате атак Украины дворец Путина остался без защиты. Позиция С-400, расположенная примерно в 19 км от комплекса, была повреждена.

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Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также публикует статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из ведущих газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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