Женщина пошла в подвал за котом, а вернулась с находкой, которую не забыть

Вы узнаете:
- Что женщина обнаружила в подвале во время поисков пропавшей кошки
- Почему загадочная записка рядом с огромным ножом вызвала тревогу
- Как пропавшая кошка помогла раскрыть тайник, скрывавшийся годами
Обычные поиски пропавшей кошки обернулись для женщины неожиданной и довольно пугающей находкой. Спустившись в подвал своего дома, она обнаружила спрятанные там большой нож, старый презерватив и загадочную записку с признанием в любви.
История настолько насторожила хозяйку дома, что она запаниковала и позвонила матери. Позже она поделилась своей жуткой находкой на популярном форуме Reddit.
Теперь женщина пытается выяснить, кто оставил странные предметы в подвале и стоит ли рассказывать о находке полиции.
Что женщина обнаружила в подвале
Своей историей женщина поделилась на Reddit. По ее словам, все началось с исчезновения кошки по кличке Суши, которая умеет находить самые неожиданные места для укрытия.
В поисках домашнего животного хозяйка решила тщательно осмотреть подвал. Именно там, в районе потолка, она заметила предметы, которые явно находились в доме уже много лет.
"Нашла странную записку и огромный нож на потолке в подвале, когда искала пропавшую кошку. Это определенно очень старая записка, но и очень странная", - рассказала женщина.
Больше всего вопросов вызвала записка, оставленная на конверте.
"Я люблю тебя. Ты очень красивый - Рэндал. P.S. Красивое окно", - говорилось в ней.
Кто такой Рэндал, кому предназначалось послание и почему рядом с ним оказались нож, женщина пока не знает.
Находка заставила хозяйку дома запаниковать
После обнаружения странного тайника женщина призналась, что не понимает, как следует поступить. Среди возможных вариантов она рассматривает обращение в полицию, однако не исключает, что предметы могли оказаться частью старой и довольно мрачной шутки.
Хозяйка также решила поговорить с соседкой, которая живет в этом районе уже давно. Она надеется выяснить, знает ли та что-нибудь о прежних жильцах дома или истории появления загадочного тайника.
Несмотря на тревожную находку, поиски завершились хотя бы одной хорошей новостью - пропавшую Суши удалось найти. Кошка действительно пряталась в подвале.
Пользователи предложили проверить историю дома
Необычная история быстро привлекла внимание пользователей Reddit. Одни предположили, что прежние жильцы могли намеренно оставить странный "сюрприз" будущим владельцам дома.
Одна из комментаторов рассказала, что сама оставляла необычные находки во время ремонта. В частности, она спрятала в стене искусственный скелет в футболке с надписью "Чемпион по пряткам 2005" и бутылкой рома.
Другие восприняли историю менее спокойно.
"Собирайте чемоданы и обосновывайтесь на другом конце света", - пошутил один из пользователей.
Еще один комментатор посоветовал женщине изучить прошлое своего дома и выяснить, не происходило ли по этому адресу каких-либо серьезных происшествий. Для этого предложили поискать информацию о прежних владельцах и проверить доступные местные архивы.
Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.
Также стало известно о том, что мужчина купил картину в секонд-хенде. Находка может сделать его богачом. Картина, найденная в магазине подержанных вещей за несколько долларов, привлекла внимание благодаря подписи художника и возможной высокой стоимости.
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Об источнике: Reddit
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