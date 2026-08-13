Женщина пошла в подвал за котом, а вернулась с находкой, которую не забыть

Девушка спустилась в подвал в поисках кошки и наткнулась на нож и загадочное послание. Теперь она пытается выяснить историю необычной находки.

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Девушка искала в подвале кота, а нашла пугающее послание / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что женщина обнаружила в подвале во время поисков пропавшей кошки

Почему загадочная записка рядом с огромным ножом вызвала тревогу

Как пропавшая кошка помогла раскрыть тайник, скрывавшийся годами

Обычные поиски пропавшей кошки обернулись для женщины неожиданной и довольно пугающей находкой. Спустившись в подвал своего дома, она обнаружила спрятанные там большой нож, старый презерватив и загадочную записку с признанием в любви.

История настолько насторожила хозяйку дома, что она запаниковала и позвонила матери. Позже она поделилась своей жуткой находкой на популярном форуме Reddit.

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Теперь женщина пытается выяснить, кто оставил странные предметы в подвале и стоит ли рассказывать о находке полиции.

Что женщина обнаружила в подвале

Своей историей женщина поделилась на Reddit. По ее словам, все началось с исчезновения кошки по кличке Суши, которая умеет находить самые неожиданные места для укрытия.

В поисках домашнего животного хозяйка решила тщательно осмотреть подвал. Именно там, в районе потолка, она заметила предметы, которые явно находились в доме уже много лет.

"Нашла странную записку и огромный нож на потолке в подвале, когда искала пропавшую кошку. Это определенно очень старая записка, но и очень странная", - рассказала женщина.

В поисках домашнего животного хозяйка решила тщательно осмотреть подвал / Фото: Reddit

Больше всего вопросов вызвала записка, оставленная на конверте.

"Я люблю тебя. Ты очень красивый - Рэндал. P.S. Красивое окно", - говорилось в ней.

Кто такой Рэндал, кому предназначалось послание и почему рядом с ним оказались нож, женщина пока не знает.

Находка заставила хозяйку дома запаниковать

После обнаружения странного тайника женщина призналась, что не понимает, как следует поступить. Среди возможных вариантов она рассматривает обращение в полицию, однако не исключает, что предметы могли оказаться частью старой и довольно мрачной шутки.

Хозяйка также решила поговорить с соседкой, которая живет в этом районе уже давно. Она надеется выяснить, знает ли та что-нибудь о прежних жильцах дома или истории появления загадочного тайника.

Несмотря на тревожную находку, поиски завершились хотя бы одной хорошей новостью - пропавшую Суши удалось найти. Кошка действительно пряталась в подвале.

Пользователи предложили проверить историю дома

Необычная история быстро привлекла внимание пользователей Reddit. Одни предположили, что прежние жильцы могли намеренно оставить странный "сюрприз" будущим владельцам дома.

Больше всего вопросов вызвала записка / Фото: Reddit

Одна из комментаторов рассказала, что сама оставляла необычные находки во время ремонта. В частности, она спрятала в стене искусственный скелет в футболке с надписью "Чемпион по пряткам 2005" и бутылкой рома.

Другие восприняли историю менее спокойно.

"Собирайте чемоданы и обосновывайтесь на другом конце света", - пошутил один из пользователей.

Еще один комментатор посоветовал женщине изучить прошлое своего дома и выяснить, не происходило ли по этому адресу каких-либо серьезных происшествий. Для этого предложили поискать информацию о прежних владельцах и проверить доступные местные архивы.

Ранее Главред писал о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

Также стало известно о том, что мужчина купил картину в секонд-хенде. Находка может сделать его богачом. Картина, найденная в магазине подержанных вещей за несколько долларов, привлекла внимание благодаря подписи художника и возможной высокой стоимости.

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