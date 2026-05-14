Женщина проверила камеру, пока её кошка была дома одна: увиденное удивило

Владельцам животных часто приходится оставлять своих питомцев на некоторое время дома. Это становится настоящим стрессом, ведь хозяева переживают, чтобы у четвероногого друга все было в порядке.
Главред узнал, что подобная история произошла с украинкой Анастасией, которая поделилась своей историей в Threads. Под ником anastasiia_vertyporokh она опубликовала видео, которое поразило всех.
Женщина рассказала, что уехала в отпуск и была вынуждена оставить свою кошку дома. Но чтобы быть уверенной, что с четвероногой все в порядке, установила камеру видеонаблюдения.
"Я пыталась с ней разговаривать, но она не реагирует, а сегодня зашла посмотреть, как она, и вижу такую запись", — говорится в посте.
На видео, которое добавила Анастасия, видно, как кошка подошла к камере и очень внимательно наблюдала за ней, после чего даже попыталась задеть гаджет лапкой. А после неудачных попыток отвернулась от камеры.
Смотрите видео с реакцией кошки на камеру:
Об источнике: Threads
Threads — социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их контент, пишет Википедия.
