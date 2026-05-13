Будет +3 и пройдут грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом

Во многих областях синоптики прогнозируют дожди и грозы.

https://glavred.info/synoptic/budet-3-i-proydut-grozovye-dozhdi-sinoptiki-udivili-prognozom-10764506.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 14 марта / фото: pexels

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 14 мая

Где температура воздуха опустится до +3 градусов

В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 14 мая будет местами прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в четверг, 14 мая, температура воздуха повысится до 12-14 градусов тепла. На территории восточных областей будет теплее — 20-23 градуса тепла.

видео дня

"В Киеве 14 мая временами дождь, скорее вечером, в течение дня максимальная температура около +16 градусов. Зонтики, дождевики и "цитрамоны" пусть будут под рукой", - говорится в сообщении.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 14 мая

В Украине 14 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в центральных, Сумской и Харьковской областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью в западных областях 2-7° тепла, в большинстве северных и Винницкой областях 4-9°, на остальной территории 8-13°; днем 14-19°, на востоке страны до 23°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +3

По данным meteoprog, 14 мая в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +14...+23 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +7...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото: meteoprog

Погода 14 мая в Киеве

В Киеве 14 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 16-18°", — сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, погода на Полтавщине до конца недели будет оставаться нестабильной из-за прохождения атмосферных фронтов. Ожидается облачность с прояснениями, периодические дожди различной интенсивности и местами грозы.

Также холодный атмосферный фронт 13 мая накроет Украину, вызвав понижение температуры и дожди. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, днем будет +11…+16°, на востоке теплее — до +24°.

Кроме того, 12-15 мая в Одесской области погода будет формироваться циклонами, ожидаются дожди, местами грозы и порывистый ветер. В центральных и южных районах температура ночью составит +7…+12°, днем +15…+20°. На севере будет прохладнее.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред