Совершен запуск первых ракет по Украине — Зеленский предупредил об угрозе

Юрий Берендий
13 мая 2026, 21:42
Президент Владимир Зеленский предупредил о запуске ракет по территории Украины.
Зеленский сообщил о ракетных обстрелах Украины / Коллаж: Главред, фото: Alerts in ua, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

  • Президент поблагодарил Петера Мадьяра за осуждение атаки на Закарпатье
  • Москва представляет собой общую угрозу для Украины и всей Европы
  • Общая позиция лидеров важна для прекращения жестокой войны

Массированная комбинированная атака российских оккупационных войск по территории Украины продолжается. Враг уже запустил первые ракеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя заявление новоназначенного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который осудил российский обстрел Закарпатья.

"Важный сигнал осуждения российской атаки против Украины от премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Москва вновь продемонстрировала, что является общей угрозой не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом. Наша общая позиция важна для прекращения этой жестокой войны. Спасибо за неравнодушие и твердую позицию!", — написал глава государства.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Что этому предшествовало

Российского посла в четверг утром вызовут в МИД Венгрии из-за воздушной атаки РФ на Закарпатье. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает издание HVG.

Мадьяр выступил после первого заседания нового венгерского правительства, во время которого обсуждали массированную российскую атаку на Украину, в частности удары по Закарпатской области 13 мая.

"Правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение на Закарпатье", – заявил Петер Мадьяр.

По его словам, министр иностранных дел Анита Орбан пригласила российского посла на встречу, которая должна состояться в четверг в 11:30, в связи с атакой дронов на Закарпатье.

Петер Мадьяр
Петер Мадьяр / Инфографика: Главред

Какой будет политика Мадьяра в отношении России

Как писал Главред, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что уже заметны признаки изменения подходов нового руководства Венгрии по сравнению с политикой, которую ранее проводил Виктор Орбан.

Он также отметил, что не считает, будто прагматичные европейские политики сознательно продвигают интересы России в Европейском Союзе.

Кроме того, Власюк обратил внимание, что основные консультации между Брюсселем и новым правительством Венгрии продолжатся после его официального формирования. По предварительным оценкам, это может произойти в начале или в середине мая.

"Параллельно в Европейском Союзе уже началась работа над 21-м санкционным пакетом. И я думаю, когда мы подойдем к определенному проекту содержания 21-го санкционного пакета, тогда мы сможем предметно консультироваться с венгерским правительством и увидеть их позицию", — добавил он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов в "Флеш" предупредил о вероятности того, что массированная атака РФ может продолжаться несколькими волнами до следующих суток с использованием ракет и дронов.

Владимир Зеленский заявил о вероятности новых ракетных ударов после массированного использования Россией ударных дронов, отметив, что враг сознательно пытается перегрузить украинскую систему ПВО и нанести максимальные потери инфраструктуре и гражданским объектам. По его словам, уже зафиксированы масштабные запуски беспилотников по территории Украины. ПВО работает в усиленном режиме.

Аналитики и военные эксперты предупреждают о подготовке Россией новой волны массированных ударов после периода накопления ракет и дронов. По оценкам наблюдателей, противник формирует значительные запасы вооружения для комбинированных ударов по критической инфраструктуре и крупным городам.

О личности: Владислав Власюк

Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права.

В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже.

В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером.

В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве.

С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции.

Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта.

В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года.

В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины.

С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

