Совершен запуск первых ракет по Украине — Зеленский предупредил об угрозе

Президент Владимир Зеленский предупредил о запуске ракет по территории Украины.

Зеленский сообщил о ракетных обстрелах Украины

Массированная комбинированная атака российских оккупационных войск по территории Украины продолжается. Враг уже запустил первые ракеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя заявление новоназначенного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который осудил российский обстрел Закарпатья.

"Важный сигнал осуждения российской атаки против Украины от премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Москва вновь продемонстрировала, что является общей угрозой не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом. Наша общая позиция важна для прекращения этой жестокой войны. Спасибо за неравнодушие и твердую позицию!", — написал глава государства. видео дня

Что этому предшествовало

Российского посла в четверг утром вызовут в МИД Венгрии из-за воздушной атаки РФ на Закарпатье. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, сообщает издание HVG.

Мадьяр выступил после первого заседания нового венгерского правительства, во время которого обсуждали массированную российскую атаку на Украину, в частности удары по Закарпатской области 13 мая.

"Правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение на Закарпатье", – заявил Петер Мадьяр.

По его словам, министр иностранных дел Анита Орбан пригласила российского посла на встречу, которая должна состояться в четверг в 11:30, в связи с атакой дронов на Закарпатье.

Какой будет политика Мадьяра в отношении России

Как писал Главред, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что уже заметны признаки изменения подходов нового руководства Венгрии по сравнению с политикой, которую ранее проводил Виктор Орбан.

Он также отметил, что не считает, будто прагматичные европейские политики сознательно продвигают интересы России в Европейском Союзе.

Кроме того, Власюк обратил внимание, что основные консультации между Брюсселем и новым правительством Венгрии продолжатся после его официального формирования. По предварительным оценкам, это может произойти в начале или в середине мая.

"Параллельно в Европейском Союзе уже началась работа над 21-м санкционным пакетом. И я думаю, когда мы подойдем к определенному проекту содержания 21-го санкционного пакета, тогда мы сможем предметно консультироваться с венгерским правительством и увидеть их позицию", — добавил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов в "Флеш" предупредил о вероятности того, что массированная атака РФ может продолжаться несколькими волнами до следующих суток с использованием ракет и дронов.

Владимир Зеленский заявил о вероятности новых ракетных ударов после массированного использования Россией ударных дронов, отметив, что враг сознательно пытается перегрузить украинскую систему ПВО и нанести максимальные потери инфраструктуре и гражданским объектам. По его словам, уже зафиксированы масштабные запуски беспилотников по территории Украины. ПВО работает в усиленном режиме.

Аналитики и военные эксперты предупреждают о подготовке Россией новой волны массированных ударов после периода накопления ракет и дронов. По оценкам наблюдателей, противник формирует значительные запасы вооружения для комбинированных ударов по критической инфраструктуре и крупным городам.

О личности: Владислав Власюк Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права. В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже. В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером. В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве. С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции. Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта. В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года. В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины. С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

