Колоссальная разница: девушка сравнила цены на продукты в Украине и Румынии

Цены на многие продукты значительно различаются.

Украинка сравнила цены в супермаркетах Украины и Румынии

Главное:

Овощи и свинина в Румынии дешевле, чем в Украине

Яйца и курица в Украине стоят значительно дешевле

Цены на масло и бананы в обеих странах почти одинаковые

В Украине стремительно растут цены на продукты, и некоторые товары уже стоят дороже, чем в соседних европейских странах. В частности, украинка под ником katamikh в TikTok решила сравнить цены на базовые продукты в Украине и Румынии.

Она выбрала популярные в обеих странах супермаркеты и отправилась за продуктами.

Первое, что девушка сравнила, — это помидоры. В Украине они стоят на 60 гривен дороже: в Румынии — 110 гривен, а в Украине — 170 гривен за килограмм. Огурцы также дешевле покупать в Румынии. Там они стоят 77 гривен за килограмм, а в Украине — 88,95 гривен.

В то же время яблоки дешевле в Украине — 46 гривен за килограмм против 62 гривен в Румынии. Бананы в Румынии и Украине стоят почти одинаково — 69 и 69,80 гривен соответственно.

Украина "выигрывает" у Румынии и по цене на куриное филе. У нас оно стоит 260 гривен, а за рубежом — 355 гривен. В то же время свинина дешевле в Румынии. Там ее продают по 226 гривен, а в Украине мясо стоит 256 гривен.

Украинка также показала цены на другие популярные продукты в Украине и Румынии:

Сметана 64 против 61 гривны;

Молоко 55 против 43 гривен;

Яйца 66 против 128 гривен;

Твердый сыр 60 против 69 гривен;

Макароны 58 против 53 гривен;

Масло 90 против 91 гривны;

Рис 63 против 60 гривен.

В конце видео украинка отметила, что продукты все-таки дороже в Румынии, но при этом там зарплаты значительно выше, чем в Украине.

Что будет с ценами на продукты в мае — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам Дениса Марчука, предложение яиц до конца месяца будет расти, что позволит снизить их цену еще примерно на 7–10% по сравнению с апрельскими показателями.

В то же время на рынке мяса существенных изменений не ожидается. Возможны лишь кратковременные колебания в период майских праздников — в пределах 2–3%. Молочная продукция, напротив, может временно подорожать.

О личности: Денис Марчук Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году — координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

