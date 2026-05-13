Томаты будут болеть и гнить: где нельзя сажать помидоры

Анна Ярославская
13 мая 2026, 11:23
Эксперты по садоводству объяснили, почему нельзя сажать помидоры в низинах, тени деревьев и на старых грядках.
Томат, помидоры
Какие 10 мест на участке сделают урожай помидоров минимальным: список / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com ​

Кратко:

  • Посадка под деревьями и в тени блокирует рост и привлекает птиц
  • Тесные контейнеры ограничивают урожай и мешают циркуляции воздуха
  • Соседство с черным орехом губительно для рассады из-за токсинов

Помидоры относительно неприхотливы в вопросах выращиания и будут давать обильный урожай без особых усилий. Однако стоит помнить, что залог успешного урожая — правильное место посадки. При выращивании в неподходящем месте томаты могут страдать от замедленного роста, вредителей, грибковых заболеваний и ограниченного плодоношения.

Главред разобрался, где нельзя сажать помидоры.

10 мест, где никогда не следует сажать помидоры

1. Низины.

Эксперты по садоводству не советуют сажать помидоры в тех местах сада, где скапливается вода или где ей долго не хватает влаги.

В низменных участках сада задерживается слишком много воды, а это может вызвать ряд проблем, включая болезни и гниение корней, пишет Martha Stewart.

2. Места с низкой освещенностью.

Помидорам необходимо от шести до восьми часов солнечного света в день, чтобы оставаться здоровыми и обильно плодоносить, поэтому избегайте посадки в местах с недостаточным освещением.

Где лучше сажать помидоры - в тени или на солнце? Ответ таков: помидоры хорошо растут на полном солнце, а слишком затененные участки сада приведут к замедлению роста, вытягиванию стеблей и уменьшению количества плодов.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

3. Там, где они были посажены в прошлом году.

Севооборот крайне важен для здоровья томатов. Выращивание растений на одном и том же месте каждый год способствует распространению болезней и вредителей, делая помидоры восприимчивыми к вертициллезному увяданию, фитофторозу и другим заболеваниям.

4. Слишком плотно засаженные участки.

Для здоровья томатных растений крайне важна циркуляция воздуха, поэтому размещайте их на достаточном расстоянии друг от друга и держите подальше от мест, где уже растут другие растения.

Плохая циркуляция воздуха может привести к заболеваниям, если воздух застаивается. Под землей слишком густо посаженные томатные растения будут конкурировать за ограниченные ресурсы (питательные вещества и воду) и могут плохо расти.

5. Слишком маленькие грядки или контейнеры.

Посадка томатов в слишком маленькие грядки и тесные контейнеры создает проблемы с циркуляцией воздуха.

В зависимости от сорта томатов размер контейнера может варьироваться. Слишком маленький контейнер может ограничить рост и урожайность растений. Также выращивание томатов в стесненных условиях может привести к болезням и снижению урожайности.

6. Близко к зданиям.

Рекомендуется сажать помидоры подальше от зданий, так как они могут блокировать солнечный свет, отражать слишком много тепла или способствовать стоку воды.

Помидоры, выращенные слишком близко к зданиям, могут испытывать солнечный стресс, плохо расти или иметь переувлажненные корни, если рядом с ними скапливается вода.

Как сажать томаты / Инфографика: Главред

7. На бедных почвах.

Песчаные почвы слишком быстро дренируются и испытывают недостаток питательных веществ, если их не улучшить в достаточной мере. Выращивание томатов на песчаной почве может привести к дефициту питательных веществ, водному стрессу и плохому развитию плодов.

С другой стороны, уплотненная почва также не идеальна для томатов. Такие почвы имеют плохой дренаж, и рост может замедлиться, поскольку корням будет трудно распространяться.

8. Районы, подверженные нападению вредителей.

В местах, расположенных рядом с компостными кучами, остатками старых культур и сорняками, обитают вредители, которые могут нанести вред вашим томатам. Выращивание растений в таких местах может привести к заражению плодов тлей, томатной совкой, белокрылкой и болезнями.

9. На участках, где доступ к воде ограничен.

Помидорам необходим достаточный полив, особенно в период плодоношения. Посадка их в местах, где нет доступа к дождевой воде или где нет возможности полить из шланга, может привести к неравномерному поливу, что потенциально может вызвать вершинную гниль и растрескивание плодов.

10. Под деревьями.

Посадка помидоров под деревьями блокирует солнечный свет и подвергает плоды воздействию птичьего помета, что приводит к плохому плодоношению, увеличению количества вредителей или физическому повреждению.

Не стоит также выращивать помидоры слишком близко к деревьям черного ореха, поскольку они выделяют юглон, который токсичен для помидоров и приводит к гибели растений.

Как писал Главред, многие дачники выращивают томаты, огурцы, болгарский перец и другие культуры, но мало кто знает, что урожай можно увеличить в 10–15 раз благодаря всего лишь одной подкормке. Читайте о простом натуральном средстве, которое использовали еще наши дедушки и бабушки в материале: Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатов.

Смотрите видео - Что положить в лунку при посадке томатов для хорошего урожая:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

