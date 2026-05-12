Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Россия опозорилась": стало известно, почему Кремль так боялся 9 мая

Юрий Берендий
12 мая 2026, 21:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Реакция российских властей накануне парада 9 мая в Москве продемонстрировала страх Кремля и усилила впечатление об ослаблении России, отметил эксперт.
Парад в Москве 9 мая — стало известно, почему Кремль так боялся Дня Победы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Мир увидел, что Россия больше не является военной сверхдержавой
  • Парад в Москве без техники продемонстрировал слабость России

Парад 9 мая в Москве, который Кремль традиционно использует для демонстрации силы и могущества России, в этом году, напротив, обнажил слабость российской власти. Об этом в интервью Главреду заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Прежде всего обратите внимание, какая была волна истерии со стороны Госдумы РФ и российского МИД. Захарова просто билась в конвульсиях, Медведев активизировался, даже Лаврова выпустили, и он начал "биться копытом" и угрожать всем вокруг. То есть Россия задействовала весь свой пропагандистский инструментарий, в конце концов, даже Путин начал об этом говорить. То есть мы увидели панику, в России боятся. А как можно поддерживать миф о сверхдержаве, если это государство настолько масштабно демонстрирует свой страх?", — отметил он.

видео дня

Коваленко заявил, что парад 9 мая в Москве прошел без военной техники и без значительного количества гостей. По его словам, российская сторона якобы обращалась к Дональду Трампу с просьбой повлиять на ситуацию так, чтобы в Москве смогли спокойно провести это мероприятие, а в итоге появилось соответствующее решение со стороны президента Украины.

"Таким образом, все сложилось в единый пазл, который демонстрирует, что Россия не является сверхдержавой. То, что российская армия давно не является "второй армией мира", все поняли давно, а теперь стало очевидным и то, что Россия ослаблена", — рассказал он.

Аналитик также считает, что слабость России замечают не только ее оппоненты, которых в Кремле традиционно называют историческими противниками — Великобритания, Франция и страны Запада, — но и государства, которые считаются партнерами Москвы, в частности Китай, Северная Корея и Иран.

По мнению Коваленко, КНДР может использовать ситуацию для повышения цен на боеприпасы и артиллерийское вооружение, которое поставляет России. Он также утверждает, что Северная Корея уже продает РФ некачественные снаряды по высоким ценам, а теперь цена может вырасти еще больше. Аналогично, по словам Коваленко, может действовать и Китай, который уже поднял стоимость товаров двойного назначения для России и потенциально способен еще больше усилить экономическое давление.

"Слабость и истощенность России, которые она продемонстрировала на параде и накануне, увидели все, даже сами россияне. Большинство "Z-военкоров" говорят о том, насколько Россия опозорилась, а Украина укрепила свои позиции. Ведь получилось так: что бы там ни сказал Трамп, к которому обращался Путин, решение о том, будет ли парад или нет, принимает Украина. Сейчас мы в такой позиции, когда можем диктовать свои условия России", — подытожил он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, как опозорилась Россия нынешним парадом 9 мая, а Путин проявил свои страхи:

Парад в Москве 9 мая - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина официально дала согласие на проведение парада 9 мая на Красной площади в Москве после международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время парад, который Кремль на протяжении десятилетий использовал как символ военной мощи, в этом году стал свидетельством истощения российской армии. Об этом в своей статье для The Telegraph написал военный аналитик Хэмиш де Бретон-Гордон, отметив, что Москва уже не способна даже создать убедительную иллюзию былой мощи.

Российский диктатор Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо впервые прокомментировал самый короткий в истории парад ко Дню Победы, который прошел без военной техники. По словам Путина, мероприятие якобы прошло спокойно, достойно и без чрезмерной милитаризации.

Другие новости:

О личности: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине парад Парад Победы военный парад Александр Коваленко парад победы в Москве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит самолеты к вылетам: Игнат предупредил об атаке, что известно

РФ готовит самолеты к вылетам: Игнат предупредил об атаке, что известно

22:39Война
Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

22:09Звёзды
Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

20:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Растение для ребенка: что стоит посадить возле дома, чтобы пополнить семью

Растение для ребенка: что стоит посадить возле дома, чтобы пополнить семью

Последние новости

23:16

Скрипка не выдержала: фавориты Евровидения 2026 столкнулись с проблемой на сцене

23:01

Желтые листья чеснока исчезнут за считанные дни: какая простая подкормка вернет зелень

22:51

Битва фаворитов Евровидения 2026 в первом полуфинале: как выступили возможные победители

22:39

РФ готовит самолеты к вылетам: Игнат предупредил об атаке, что известно

22:22

Зачем на заборы вешали дырявые горшки: секрет древней украинской традиции

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
22:15

"Не имею права говорить": LELEKA сделала заявление о правилах ЕвровиденияВидео

22:09

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

22:02

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

21:58

"Россия опозорилась": стало известно, почему Кремль так боялся 9 маяВидео

Реклама
21:56

Когда сеять дыню в 2026 году: названы "счастливые" даты для обильного урожаяВидео

21:32

"Я был шокирован": Дантес отреагировал на симпатию известной украинской актрисыВидео

21:31

Почему нельзя сушить телефон в рисе: как популярный миф выводит гаджет из строя

20:54

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

20:36

Не только упрямство: какие редкие качества делают Тельцов идеальными партнерами

20:29

Украина потеряла выдающегося деятеля сцены: артисту было 75 лет

20:17

В Днепре ограничат движение электротранспорта: как и когда изменятся маршруты

20:00

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

19:53

РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

19:53

Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

19:36

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить свою жизнь - кто они

Реклама
19:33

Как сказать "собутыльник" на украинском: ответ удивит многих

19:21

Туристка нашла огромный алмаз в парке: цена камня впечатляет

19:16

"Медицина держится на людях с добрым сердцем": Терехов поздравил медсестер и санитаров с праздником

19:10

Как Путин готовится не к переговорам, а к репрессиям: Денисенко о сигналах из Москвымнение

19:01

Тайные ложи Киева: один документ раскрыл, кто на самом деле управлял городомВидео

18:59

Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

18:51

Посадка голубики: авторская методика выращивания без траншей и лишних усилийВидео

18:42

Результат за 3 дня: чем поливать огурцы и помидоры в мае для быстрого роста

18:38

Слово "пижон" употребляют ошибочно — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:33

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке тигренка на стуле за 9 секунд

18:31

Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

18:24

Названы идеальные страны для людей по дате рождения: список удивил

18:07

Крупный областной центр Украины полностью остался без воды — что произошло

17:55

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

17:43

Состоялись пуски ракет: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

17:37

Меган Маркл может вернуться в кино: в каком сериале она снимется

17:31

Украина и США близки к заключению исторического соглашения о дронах - CBS News

17:15

Люди в ужасе: бывшая продавщица раскрыла правду о секонд-хендахВидео

16:54

"Пол города собралось, машины вставали": рыбак в Умани поймал настоящего гигантаВидео

16:49

В Украине цены на популярную ягоду упали почти на треть — сколько стоит

Реклама
16:38

Воруют рост и добавляют килограммы: стилист назвала опасные вещи в гардеробеВидео

16:33

"Хочу снять шляпу": сын известного украинского актера пополнил ряды ВСУ

16:28

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

16:11

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

16:00

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

16:00

Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

15:43

Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю

15:37

Циклон несет похолодание с дождями на Львовщину: когда резко ухудшится погода

15:30

Меган и Гарри показали детей в Диснейленде: как они выглядят

15:29

"Испугалась": осунувшийся Меладзе честно показал, как выглядит сейчас

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять