"Россия опозорилась": стало известно, почему Кремль так боялся 9 мая

Реакция российских властей накануне парада 9 мая в Москве продемонстрировала страх Кремля и усилила впечатление об ослаблении России, отметил эксперт.

https://glavred.info/war/rossiya-opozorilas-stalo-izvestno-pochemu-kreml-tak-boyalsya-9-maya-10764188.html Ссылка скопирована

Парад в Москве 9 мая — стало известно, почему Кремль так боялся Дня Победы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Мир увидел, что Россия больше не является военной сверхдержавой

Парад в Москве без техники продемонстрировал слабость России

Парад 9 мая в Москве, который Кремль традиционно использует для демонстрации силы и могущества России, в этом году, напротив, обнажил слабость российской власти. Об этом в интервью Главреду заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Прежде всего обратите внимание, какая была волна истерии со стороны Госдумы РФ и российского МИД. Захарова просто билась в конвульсиях, Медведев активизировался, даже Лаврова выпустили, и он начал "биться копытом" и угрожать всем вокруг. То есть Россия задействовала весь свой пропагандистский инструментарий, в конце концов, даже Путин начал об этом говорить. То есть мы увидели панику, в России боятся. А как можно поддерживать миф о сверхдержаве, если это государство настолько масштабно демонстрирует свой страх?", — отметил он. видео дня

Коваленко заявил, что парад 9 мая в Москве прошел без военной техники и без значительного количества гостей. По его словам, российская сторона якобы обращалась к Дональду Трампу с просьбой повлиять на ситуацию так, чтобы в Москве смогли спокойно провести это мероприятие, а в итоге появилось соответствующее решение со стороны президента Украины.

"Таким образом, все сложилось в единый пазл, который демонстрирует, что Россия не является сверхдержавой. То, что российская армия давно не является "второй армией мира", все поняли давно, а теперь стало очевидным и то, что Россия ослаблена", — рассказал он.

Аналитик также считает, что слабость России замечают не только ее оппоненты, которых в Кремле традиционно называют историческими противниками — Великобритания, Франция и страны Запада, — но и государства, которые считаются партнерами Москвы, в частности Китай, Северная Корея и Иран.

По мнению Коваленко, КНДР может использовать ситуацию для повышения цен на боеприпасы и артиллерийское вооружение, которое поставляет России. Он также утверждает, что Северная Корея уже продает РФ некачественные снаряды по высоким ценам, а теперь цена может вырасти еще больше. Аналогично, по словам Коваленко, может действовать и Китай, который уже поднял стоимость товаров двойного назначения для России и потенциально способен еще больше усилить экономическое давление.

"Слабость и истощенность России, которые она продемонстрировала на параде и накануне, увидели все, даже сами россияне. Большинство "Z-военкоров" говорят о том, насколько Россия опозорилась, а Украина укрепила свои позиции. Ведь получилось так: что бы там ни сказал Трамп, к которому обращался Путин, решение о том, будет ли парад или нет, принимает Украина. Сейчас мы в такой позиции, когда можем диктовать свои условия России", — подытожил он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, как опозорилась Россия нынешним парадом 9 мая, а Путин проявил свои страхи:

Парад в Москве 9 мая - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина официально дала согласие на проведение парада 9 мая на Красной площади в Москве после международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время парад, который Кремль на протяжении десятилетий использовал как символ военной мощи, в этом году стал свидетельством истощения российской армии. Об этом в своей статье для The Telegraph написал военный аналитик Хэмиш де Бретон-Гордон, отметив, что Москва уже не способна даже создать убедительную иллюзию былой мощи.

Российский диктатор Владимир Путин во время беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо впервые прокомментировал самый короткий в истории парад ко Дню Победы, который прошел без военной техники. По словам Путина, мероприятие якобы прошло спокойно, достойно и без чрезмерной милитаризации.

Другие новости:

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред