В Днепре ограничат движение электротранспорта: как и когда изменятся маршруты

Кратко:
- 13–14 мая в Днепре изменят движение (9:00–18:00)
- Причина — работы на контактной сети
- Транспорт будет курсировать по измененным схемам
В Днепре 13 и 14 мая будет временно изменено движение городского электротранспорта из-за отключения контактной сети на проспекте Науки и улице Севастопольской. Ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00, о чем сообщили в КП"Днепровский электротранспорт".
В этот период будут скорректированы маршруты трамваев и троллейбусов, часть рейсов будет курсировать по сокращенным схемам или с объездными маршрутами.
Как будут курсировать трамваи №1 и №5
В частности, трамвай №1 будет работать в двух вариантах. Первый — №1-К, который будет курсировать между Железнодорожным вокзалом и улицей Центральной. Второй — №1/7, который будет соединять Железнодорожный вокзал с улицей Архитектора Олега Петрова, однако без заездов к Университету науки и технологий.
Далее маршрут будет пролегать через улицу Святослава Хороброго, проспект Леси Украинки, улицу Степана Бандеры, улицу Вокзальную и площадь Старомостову с возвращением к Железнодорожному вокзалу.
Трамвай №5 будет курсировать по сокращенному маршруту от жилого массива Западный до улицы Виконкомивской.
Изменения в движении троллейбусов
Изменения также коснутся троллейбусного сообщения. Троллейбус №9 временно будет курсировать по маршруту от завода "Металлоизделий" до площади Космического. Маршрут №16 будет выполнять рейсы по схеме троллейбуса №19. Троллейбусы маршрутов №А и №Б будут следовать от площади Космического до площади Соборной без заезда на проспект Науки.
В коммунальном предприятии призывают пассажиров заранее планировать поездки и учитывать временные изменения движения электротранспорта, связанные с техническими работами на контактной сети.
Другие новости Днепропетровщины
Как сообщал Главред, неделя в Днепре обещает быть переменчивой: жителей города ждут как солнечные дни, так и затяжные дожди с грозами. По данным сервиса Sinoptik, температурный режим будет колебаться в пределах от +13°C ночью до +24°C в самые теплые дневные часы.
Кроме того, на фоне массированных вражеских атак по Украине принято решение усилить ПВО в двух крупных городах — Одессе и Днепре.
Также вечером, 12 мая, российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в Telegram.
Об источнике: Департамент транспорта и инфраструктуры г. Днепра
Департамент транспорта и инфраструктуры г. Днепра — это коммунальный веб-сайт органа местного самоуправления, который освещает оперативную информацию о работе городских служб, изменениях в работе транспорта, инфраструктурных решениях и других городских событиях.
