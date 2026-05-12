В Днепре ограничат движение электротранспорта: как и когда изменятся маршруты

Коммунальное предприятие призывает пассажиров заранее планировать поездки в связи с временными изменениями в работе транспорта.

В Днепре временно изменяют маршруты трамваев и троллейбусов из-за работ на контактной сети

Кратко:

13–14 мая в Днепре изменят движение (9:00–18:00)

Причина — работы на контактной сети

Транспорт будет курсировать по измененным схемам

В Днепре 13 и 14 мая будет временно изменено движение городского электротранспорта из-за отключения контактной сети на проспекте Науки и улице Севастопольской. Ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00, о чем сообщили в КП"Днепровский электротранспорт".

В этот период будут скорректированы маршруты трамваев и троллейбусов, часть рейсов будет курсировать по сокращенным схемам или с объездными маршрутами.

Как будут курсировать трамваи №1 и №5

В частности, трамвай №1 будет работать в двух вариантах. Первый — №1-К, который будет курсировать между Железнодорожным вокзалом и улицей Центральной. Второй — №1/7, который будет соединять Железнодорожный вокзал с улицей Архитектора Олега Петрова, однако без заездов к Университету науки и технологий.

Далее маршрут будет пролегать через улицу Святослава Хороброго, проспект Леси Украинки, улицу Степана Бандеры, улицу Вокзальную и площадь Старомостову с возвращением к Железнодорожному вокзалу.

Трамвай №5 будет курсировать по сокращенному маршруту от жилого массива Западный до улицы Виконкомивской.

Изменения в движении троллейбусов

Изменения также коснутся троллейбусного сообщения. Троллейбус №9 временно будет курсировать по маршруту от завода "Металлоизделий" до площади Космического. Маршрут №16 будет выполнять рейсы по схеме троллейбуса №19. Троллейбусы маршрутов №А и №Б будут следовать от площади Космического до площади Соборной без заезда на проспект Науки.

В коммунальном предприятии призывают пассажиров заранее планировать поездки и учитывать временные изменения движения электротранспорта, связанные с техническими работами на контактной сети.

Как сообщал Главред, неделя в Днепре обещает быть переменчивой: жителей города ждут как солнечные дни, так и затяжные дожди с грозами. По данным сервиса Sinoptik, температурный режим будет колебаться в пределах от +13°C ночью до +24°C в самые теплые дневные часы.

Кроме того, на фоне массированных вражеских атак по Украине принято решение усилить ПВО в двух крупных городах — Одессе и Днепре.

Также вечером, 12 мая, российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в Telegram.

Об источнике: Департамент транспорта и инфраструктуры г. Днепра Департамент транспорта и инфраструктуры г. Днепра — это коммунальный веб-сайт органа местного самоуправления, который освещает оперативную информацию о работе городских служб, изменениях в работе транспорта, инфраструктурных решениях и других городских событиях.

