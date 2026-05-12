'Пол города собралось, машины вставали': рыбак в Умани поймал настоящего гиганта

О чем идет речь в материале:
- Как рыбалка в Умани превратилась в зрелищное шоу для горожан
- Какой гигантский "трофей жизни" удалось вытащить местному рыбаку
В Умани обычная вечерняя рыбалка превратилась в настоящее шоу с аншлагом. Толпа горожан собралась вдоль набережной Осташевского пруда и выкрикивала слова поддержки рыбаку, который стал звездой соцсетей, вытащив "трофей жизни". Об этом говорится в видео блогера в Tik-Tok под ником pidsak_team.
Как сообщают очевидцы в TikTok, рыбак зацепил на крючок "очень большую рыбу". Борьба с ней была настолько зрелищной, что на набережной собрались десятки людей. Даже автомобили останавливались на дороге, чтобы посмотреть на это действо.
"Вот это я понимаю — поддержка! Здесь полгорода собралось, машины останавливались. Он ее уже час вытаскивает", — комментирует автор видео за кадром.
Когда с помощью подсака рыбу наконец удалось вытащить на деревянный мостик, толпа "взорвалась" овациями.
В zbroya_rubalka_turizm сообщили, что в результате рыбаку удалось поймать карпа весом 15 килограммов.
Напомним, как ранее сообщал Главред, на одном из озер в штате Техас (США) 11-летний мальчик-рыбак стал героем необычной истории после борьбы с гигантским плоскоголовым сомом весом почти 33 килограмма. Его улов был близок к установлению нового молодежного рекорда штата, однако для официального признания не хватило одного важного условия.
Рыбалка остается одним из самых популярных видов отдыха среди украинцев, однако этот процесс регулируется определенными правилами. В частности, законодательство предусматривает суточные ограничения на вылов рыбы, а превышение установленных норм может привести к штрафам. Главред выяснил, какую рыбу разрешено ловить в мае.
В мае водоемы становятся особенно активными, поэтому рыболовы часто ищут лучший период для удачного улова и комфортного отдыха. Многих также интересует, в какие дни месяца рыба клюет лучше всего, поэтому Главред исследовал самые благоприятные даты для рыбалки в мае.
