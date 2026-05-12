'Пол города собралось, машины вставали': рыбак в Умани поймал настоящего гиганта

В TikTok набрало популярность видео, на котором рыбак более часа боролся с гигантским карпом, собрав вокруг себя десятки восторженных зрителей.

https://glavred.info/oddities/pol-goroda-sobralos-mashiny-vstavali-rybak-v-umani-poymal-nastoyashchego-giganta-10764077.html Ссылка скопирована

Новости Умани — рыбак вытащил огромную рыбу и стал звездой соцсетей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как рыбалка в Умани превратилась в зрелищное шоу для горожан

Какой гигантский "трофей жизни" удалось вытащить местному рыбаку

В Умани обычная вечерняя рыбалка превратилась в настоящее шоу с аншлагом. Толпа горожан собралась вдоль набережной Осташевского пруда и выкрикивала слова поддержки рыбаку, который стал звездой соцсетей, вытащив "трофей жизни". Об этом говорится в видео блогера в Tik-Tok под ником pidsak_team.

Как сообщают очевидцы в TikTok, рыбак зацепил на крючок "очень большую рыбу". Борьба с ней была настолько зрелищной, что на набережной собрались десятки людей. Даже автомобили останавливались на дороге, чтобы посмотреть на это действо.

видео дня

"Вот это я понимаю — поддержка! Здесь полгорода собралось, машины останавливались. Он ее уже час вытаскивает", — комментирует автор видео за кадром.

Смотрите видео:

Когда с помощью подсака рыбу наконец удалось вытащить на деревянный мостик, толпа "взорвалась" овациями.

В zbroya_rubalka_turizm сообщили, что в результате рыбаку удалось поймать карпа весом 15 килограммов.

Рыбалка — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на одном из озер в штате Техас (США) 11-летний мальчик-рыбак стал героем необычной истории после борьбы с гигантским плоскоголовым сомом весом почти 33 килограмма. Его улов был близок к установлению нового молодежного рекорда штата, однако для официального признания не хватило одного важного условия.

Рыбалка остается одним из самых популярных видов отдыха среди украинцев, однако этот процесс регулируется определенными правилами. В частности, законодательство предусматривает суточные ограничения на вылов рыбы, а превышение установленных норм может привести к штрафам. Главред выяснил, какую рыбу разрешено ловить в мае.

В мае водоемы становятся особенно активными, поэтому рыболовы часто ищут лучший период для удачного улова и комфортного отдыха. Многих также интересует, в какие дни месяца рыба клюет лучше всего, поэтому Главред исследовал самые благоприятные даты для рыбалки в мае.

Другие новости:

Об источнике: PODAI | PIDSAK PODAI | PIDSAK — это TikTok-канал, посвященный рыбалке и отдыху на природе. Страница pidsak_team

публикует короткие видео о процессе рыбалки, уловах, рыбацких приключениях, снастях и моментах отдыха у водоемов. Контент проекта построен в формате динамичных TikTok-роликов, где авторы демонстрируют рыбалку в различных условиях, показывают уловы, реакции на поклевки, тестируют снаряжение и делятся атмосферой рыбацкого досуга. Значительная часть видео носит развлекательный характер и сочетает юмор, эмоциональные моменты и популярные тренды TikTok. Канал ориентирован на аудиторию любителей рыбалки и outdoor-контента. Авторы используют короткий видеоформат для популяризации рыболовной тематики среди молодой аудитории социальных сетей, сочетая рыбалку с элементами lifestyle-контента и активного отдыха.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред