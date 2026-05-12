Когда в Украине отмечается День семьи в 2026 году: дата праздника и традиции

Сергей Кущ
12 мая 2026, 10:45
Праздник посвящен поддержке семейных ценностей, любви и взаимопониманию между близкими людьми.
Когда отмечают День семьи в Украине
Когда отмечают День семьи в Украине / Коллаж Главред, фото: pexels.com

День семьи — один из самых теплых и душевных праздников, который напоминает о важности родных, поддержки и семейных ценностей.

Когда отмечают День семьи в Украине

В Украине официально День семьи отмечается 15 мая. Эта дата совпадает с Международным днем семьи, который был учрежден Организацией Объединенных Наций.

Таким образом, День семьи в Украине в 2026 году будут праздновать 15 мая, в пятницу.

Почему появился Международный день семьи

Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Его главная цель — привлечь внимание к роли семьи в обществе, вопросам воспитания детей и поддержке семейных ценностей.

Как празднуют День семьи в Украине

Хотя праздник не является официальным выходным, многие украинцы стараются провести этот день с близкими.

Традиционно семьи устраивают совместные ужины, выезжают на природу, проводят время с детьми и навещают родственников.

Также в школах и детских садах нередко организуют тематические мероприятия, посвященные семейным ценностям.

Чем День семьи отличается от Дня матери и Дня отца

Многие путают эти праздники, однако они имеют разные даты.

В Украине День матери отмечают во второе воскресенье мая, День отца — в третье воскресенье июня и День семьи — 15 мая.

Почему семейные праздники становятся все популярнее

В последние годы украинцы все больше ценят время, проведенное с родными. Особенно после сложных событий последних лет тема поддержки семьи приобрела особое значение.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

