Когда в Украине отмечается День семьи в 2026 году: дата праздника и традиции

День семьи — один из самых теплых и душевных праздников, который напоминает о важности родных, поддержки и семейных ценностей.
Когда отмечают День семьи в Украине
В Украине официально День семьи отмечается 15 мая. Эта дата совпадает с Международным днем семьи, который был учрежден Организацией Объединенных Наций.
Таким образом, День семьи в Украине в 2026 году будут праздновать 15 мая, в пятницу.
Почему появился Международный день семьи
Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Его главная цель — привлечь внимание к роли семьи в обществе, вопросам воспитания детей и поддержке семейных ценностей.
Как празднуют День семьи в Украине
Хотя праздник не является официальным выходным, многие украинцы стараются провести этот день с близкими.
Традиционно семьи устраивают совместные ужины, выезжают на природу, проводят время с детьми и навещают родственников.
Также в школах и детских садах нередко организуют тематические мероприятия, посвященные семейным ценностям.
Чем День семьи отличается от Дня матери и Дня отца
Многие путают эти праздники, однако они имеют разные даты.
В Украине День матери отмечают во второе воскресенье мая, День отца — в третье воскресенье июня и День семьи — 15 мая.
Почему семейные праздники становятся все популярнее
В последние годы украинцы все больше ценят время, проведенное с родными. Особенно после сложных событий последних лет тема поддержки семьи приобрела особое значение.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
