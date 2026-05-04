Когда День матери в Украине 2026: точная дата и традиции праздника

Это отличный повод сказать самые важные слова и провести время с близкими.

Когда День матери в Украине 2026 / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Когда празднуют День матери в Украине

Как отмечают День матери

День матери — один из самых теплых и душевных праздников в году. Многие украинцы заранее интересуются, когда День матери в Украине, чтобы успеть подготовить поздравления и подарки.

Когда День матери в Украине 2026

В Украине этот праздник не имеет фиксированной даты.

Он ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2026 году День матери в Украине приходится на 10 мая.

Такая дата совпадает с традицией многих стран мира, где праздник также отмечают весной.

История праздника

День матери появился как символ уважения и благодарности женщинам, которые дарят жизнь и заботу.

В Украине его официально начали отмечать еще в XX веке, а современная традиция закрепилась уже после обретения независимости. Сегодня этот день стал важной частью семейных ценностей и культуры.

Как отмечают День матери

Праздник не является государственным выходным, но его широко отмечают в семьях, школах и детских садах.

В этот день принято:

поздравлять мам теплыми словами

дарить цветы и подарки

проводить время с семьей

Многие дети готовят открытки и небольшие сюрпризы своими руками.

Что подарить на День матери

Выбор подарка зависит от предпочтений мамы, но чаще всего выбирают цветы, сладости, украшения полезные вещи для дома Главное — внимание и искренние эмоции.

