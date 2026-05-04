Когда День матери в Украине 2026: точная дата и традиции праздника

День матери — один из самых теплых и душевных праздников в году. Многие украинцы заранее интересуются, когда День матери в Украине, чтобы успеть подготовить поздравления и подарки.
Когда День матери в Украине 2026
В Украине этот праздник не имеет фиксированной даты.
Он ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В 2026 году День матери в Украине приходится на 10 мая.
Такая дата совпадает с традицией многих стран мира, где праздник также отмечают весной.
История праздника
День матери появился как символ уважения и благодарности женщинам, которые дарят жизнь и заботу.
В Украине его официально начали отмечать еще в XX веке, а современная традиция закрепилась уже после обретения независимости. Сегодня этот день стал важной частью семейных ценностей и культуры.
Как отмечают День матери
Праздник не является государственным выходным, но его широко отмечают в семьях, школах и детских садах.
В этот день принято:
- поздравлять мам теплыми словами
- дарить цветы и подарки
- проводить время с семьей
Многие дети готовят открытки и небольшие сюрпризы своими руками.
Что подарить на День матери
Выбор подарка зависит от предпочтений мамы, но чаще всего выбирают цветы, сладости, украшения полезные вещи для дома Главное — внимание и искренние эмоции.
