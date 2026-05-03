Динамо открыло счёт, но Шахтёр переломил ход матча: как прошло классическое дерби

Кратко:
- "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 2:1 в 26-м туре УПЛ
- Траоре забил победный гол на 68-й минуте
- VAR отменил гол "Динамо" в конце матча
"Шахтер" одержал победу над действующим чемпионом Украины — киевским "Динамо" — в центральном матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "горняков", пишет "Суспільне спорт".
Быстрый гол "Динамо"
В "классическом дерби" киевляне открыли счет уже на 13-й минуте. Нападающий Матвей Пономаренко перехватил мяч в центре поля, заметил, что голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризник далеко вышел из ворот, и нанес точный дальний удар из центрального круга.
"Шахтер" сравнял счет
Восстановить равновесие дончанам удалось на 50-й минуте. Лассина Траоре получил мяч в штрафной площади и отдал передачу Лукасу Феррейре, который пробил из-за пределов штрафной площади. После рикошета от защитника мяч оказался в воротах "Динамо".
Траоре принес победу "Шахтеру"
Победный гол "Шахтер" забил на 68-й минуте после затяжной позиционной атаки. Николай Матвиенко пробил по воротам, голкипер киевлян Руслан Нещерет отбил, но первым на добивании оказался Лассина Траоре, который и установил окончательный счет в матче.
На 84-й минуте "Динамо" могло сравнять счет, однако гол Эдуардо Герреро был отменен после просмотра VAR из-за положения "вне игры".
"Динамо" — "Шахтер" — 1:2
Голы:
- Пономаренко, 13
- Феррейра, 50,
- Траоре, 68
Таблица и следующие матчи
Благодаря этой победе "Шахтер" увеличил отрыв в турнирной таблице от ЛНЗ до 10 очков. До завершения чемпионата осталось четыре тура.
Следующий матч "Шахтер" проведет в Лиге конференций против "Кристал Пэлас" в четверг, 7 мая, в 22:00 по киевскому времени. "Динамо" сыграет в УПЛ против ЛНЗ в субботу, 9 мая.
Спорт - последние новости по теме
Как ранее писал Главред, известный футбольный блогер Виктор Вацко назвал имя нового главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом он сообщил в видео в Tik-Tok со ссылкой на собственные источники.
Кроме того, украинка Марта Костюк добилась наибольшего успеха в карьере, выиграв престижный теннисный турнир серии WTA 1000 в Мадриде. В решающем матче она уверенно обыграла в двух сетах одну из сильнейших теннисисток мира с паспортом РФ — Мирру Андрееву.
Напомним, что "Шахтер" неудачно начал первый полуфинальный матч Лиги конференций, уступив английскому "Кристал Пэлас" со счетом 1:3 в поединке, который запомнился быстрым стартом и высокой интенсивностью борьбы.
Читайте также:
- Усик – Верховен: бывший чемпион мира назвал главный недостаток соперника украинца
- Шансы "Шахтера" в Лиге конференций "тают": детали матча с "Кристал Пэлас"
- Сломала игру "нейтральной" россиянки: Костюк триумфировала на турнире WTA
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред