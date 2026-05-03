Динамо открыло счёт, но Шахтёр переломил ход матча: как прошло классическое дерби

"Динамо" открыло счёт в дерби, но "Шахтер" ответил и переломил ход игры во втором тайме.

https://glavred.info/sport/dinamo-otkrylo-schet-no-shahter-perelomil-hod-matcha-kak-proshlo-klassicheskoe-derbi-10761740.html Ссылка скопирована

Траоре забил победный гол / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

"Шахтер" победил "Динамо" со счетом 2:1 в 26-м туре УПЛ

Траоре забил победный гол на 68-й минуте

VAR отменил гол "Динамо" в конце матча

"Шахтер" одержал победу над действующим чемпионом Украины — киевским "Динамо" — в центральном матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "горняков", пишет "Суспільне спорт".

Быстрый гол "Динамо"

В "классическом дерби" киевляне открыли счет уже на 13-й минуте. Нападающий Матвей Пономаренко перехватил мяч в центре поля, заметил, что голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризник далеко вышел из ворот, и нанес точный дальний удар из центрального круга.

видео дня

"Динамо" Киев / Инфографика: Главред

"Шахтер" сравнял счет

Восстановить равновесие дончанам удалось на 50-й минуте. Лассина Траоре получил мяч в штрафной площади и отдал передачу Лукасу Феррейре, который пробил из-за пределов штрафной площади. После рикошета от защитника мяч оказался в воротах "Динамо".

Траоре принес победу "Шахтеру"

Победный гол "Шахтер" забил на 68-й минуте после затяжной позиционной атаки. Николай Матвиенко пробил по воротам, голкипер киевлян Руслан Нещерет отбил, но первым на добивании оказался Лассина Траоре, который и установил окончательный счет в матче.

ФК "Шахтер" / Инфографика: Главред

На 84-й минуте "Динамо" могло сравнять счет, однако гол Эдуардо Герреро был отменен после просмотра VAR из-за положения "вне игры".

"Динамо" — "Шахтер" — 1:2

Голы:

Пономаренко, 13

Феррейра, 50,

Траоре, 68

Таблица и следующие матчи

Благодаря этой победе "Шахтер" увеличил отрыв в турнирной таблице от ЛНЗ до 10 очков. До завершения чемпионата осталось четыре тура.

Следующий матч "Шахтер" проведет в Лиге конференций против "Кристал Пэлас" в четверг, 7 мая, в 22:00 по киевскому времени. "Динамо" сыграет в УПЛ против ЛНЗ в субботу, 9 мая.

Спорт - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, известный футбольный блогер Виктор Вацко назвал имя нового главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом он сообщил в видео в Tik-Tok со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, украинка Марта Костюк добилась наибольшего успеха в карьере, выиграв престижный теннисный турнир серии WTA 1000 в Мадриде. В решающем матче она уверенно обыграла в двух сетах одну из сильнейших теннисисток мира с паспортом РФ — Мирру Андрееву.

Напомним, что "Шахтер" неудачно начал первый полуфинальный матч Лиги конференций, уступив английскому "Кристал Пэлас" со счетом 1:3 в поединке, который запомнился быстрым стартом и высокой интенсивностью борьбы.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред