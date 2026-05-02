"Впервые в истории": назван новый главный тренер сборной Украины по футболу

Вацко отметил, что сборную Украины по футболу возглавит итальянский специалист Андреа Мальдера, у которого уже есть опыт работы с украинскими футболистами.

Назван новый главный тренер сборной Украины по футболу

Вацко назвал имя нового тренера сборной Украины по футболу

Им стал Андреа Мальдера

Известный футбольный блогер Виктор Вацко назвал имя нового главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом он сообщил в видео в Tik-Tok со ссылкой на собственные источники.

Вацко рассказал, что получил неожиданную информацию через WhatsApp.

По его словам, это стало для него сюрпризом, поскольку футбольное сообщество было уверено, что команду возглавит Мирон Маркевич, однако решение УАФ оказалось иным и для него довольно неожиданным.

"Впервые в истории сборная Украины получит иностранного главного тренера. Его имя... Андреа Мальдера", - сообщил он.

Что известно об Андреа Мальдере

Согласно данным портала"Transfermarkt", первые тренерские шаги Андреа Мальдер сделал в системе "Милана", где в 2006–2008 годах работал с командой U19 (Primavera) в качестве тренера по развитию техники. Именно там он начал формировать свою специализацию — индивидуальная подготовка футболистов и совершенствование их технических навыков.

В 2009 году Мальдера перешел в первую команду "Милана", где проработал до 2015 года на аналогичной должности. За это время он входил в штабы нескольких известных тренеров, в частности Массимилиано Аллегри, Леонардо, Филиппо Индзаги, Кларенса Зеедорфа и Мауро Тассотти. Этот период стал ключевым в его профессиональном развитии, ведь он получил опыт работы на самом высоком уровне итальянского футбола.

В сезоне 2015/16 он сменил направление деятельности и стал аналитиком матчей в команде "Милан" U19. Это позволило ему углубить знания в области тактики и анализа игры.

В 2016 году Мальдера присоединился к тренерскому штабу сборной Украины, где работал тренером по развитию техники до 2021 года. Он был частью команды Андрея Шевченко и принял участие в 52 матчах сборной, внеся свой вклад в подготовку команды, в частности к Евро-2020.

После этого он перешел в клубный футбол в Англии, став ассистентом Роберто Де Дзерби в "Брайтоне". В период с сентября 2022 по май 2024 года он работал в штабе команды, выступающей в английской Премьер-лиге, и провел 89 матчей в роли ассистента.

В 2024 году Мальдера вместе с Де Дзерби перешел в "Марсель", где также занял должность ассистента тренера. На этой должности он работал до февраля 2026 года, продолжая выполнять функции специалиста по развитию игроков.

Футбол — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, футболиста сборной Украины Михаила Мудрика дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. До этого он уже был временно отстранен от соревнований на период расследования.

Донецкий "Шахтер" в текущем сезоне сохраняет шансы выиграть свой первый с 2009 года евротрофей в Лиге конференций УЕФА. В то же время команда следит за результатами в трех европейских чемпионатах, поскольку это может повлиять на ее возможность попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

В первом полуфинальном матче Лиги конференций "горняки" неудачно стартовали, уступив английскому "Кристал Пэлас" со счетом 1:3 в динамичной игре с высоким темпом.

Другие новости спорта:

О личности: Виктор Вацко Виктор Вацко — украинский футбольный журналист, комментатор и медиаэксперт. Родился 8 августа 1978 года во Львове. Окончил факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Сначала пробовал себя в качестве футболиста, но из-за травмы завершил игровую карьеру и перешел в журналистику. Работал спортивным комментатором на телеканалах "Спорт" и "Футбол", где стал одним из самых известных голосов украинского футбола. Также был вице-президентом ФК "Карпаты" (Львов) в 2012–2013 годах. Впоследствии продолжил карьеру в качестве эксперта, автора YouTube-проектов и футбольного аналитика. Неоднократно получал премию "Телетриумф" как лучший спортивный комментатор и имеет звание заслуженного журналиста Украины. Сегодня известен как футбольный блогер и аналитик, в частности благодаря проекту "Vatsko Live".

