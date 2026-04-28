"Помогут" соперники: как "Шахтер" может выйти в Лигу чемпионов без очереди

Кратко:
- "Шахтер" борется за трофей и место в ЛЧ
- Нужно чемпионство УПЛ
- Конкуренты — "Рейнджерс" и "Олимпиакос"
Донецкий "Шахтер" в нынешнем сезоне сохраняет шансы завоевать первый с 2009 года евротрофей в Лиге конференций УЕФА. В то же время "горняки" внимательно следят за ходом событий в трех европейских чемпионатах, ведь это может открыть для них путь к участию в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.
Согласно регламенту УЕФА, победители главного еврокубка обычно попадают в турнир через свои национальные лиги, из-за чего одно место может остаться вакантным. Его получает чемпион страны с самым высоким клубным рейтингом среди тех, кто не квалифицировался напрямую.
Условия для "Шахтера"
Ключевое условие для "Шахтера" — завоевать чемпионство в УПЛ. Сейчас команда имеет весомое преимущество в турнирной таблице и находится в шаге от титула.
Впрочем, даже победы во внутреннем чемпионате может оказаться недостаточно. В рейтинге клубных коэффициентов дончан опережают "Рейнджерс" и "Олимпиакос".
Для украинского клуба важно, что оба конкурента сейчас не демонстрируют стабильных результатов в своих лигах. Греческий клуб идет вторым, отставая от лидера, тогда как команда из Глазго опустилась на третью позицию.
Путь к основному этапу Лиги чемпионов
Если текущая ситуация сохранится, чемпион Украины сможет избежать квалификационных раундов и напрямую попасть в основной этап Лиги чемпионов, где 36 команд проведут восемь туров в единой таблице с последующим выходом в плей-офф.
ФК "Шахтер" — самый успешный футбольный клуб Украины
ФК "Шахтер" — ведущий украинский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1936 году под названием "Стахановец". Клуб является одним из самых успешных в Украине и традиционно выступает в украинской Премьер-лиге.
После обретения Украиной независимости "Шахтер" многократно становился чемпионом и обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также завоевал европейский трофей — Кубок УЕФА в 2009 году.
Из-за войны с РФ клуб вынужден выступать не в своем родном Донбассе, играет домашние матчи в других городах Украины или за рубежом, но сохраняет верность своим традициям и продолжает выступать в европейских турнирах.
