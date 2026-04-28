"Помогут" соперники: как "Шахтер" может выйти в Лигу чемпионов без очереди

Ситуация в европейских лигах может помочь "Шахтеру" занять вакантное место в главном клубном турнире.

"Шахтер" сохраняет шансы на победу в еврокубках и одновременно рассчитывает на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне

Кратко:

"Шахтер" борется за трофей и место в ЛЧ

Нужно чемпионство УПЛ

Конкуренты — "Рейнджерс" и "Олимпиакос"

Донецкий "Шахтер" в нынешнем сезоне сохраняет шансы завоевать первый с 2009 года евротрофей в Лиге конференций УЕФА. В то же время "горняки" внимательно следят за ходом событий в трех европейских чемпионатах, ведь это может открыть для них путь к участию в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

Согласно регламенту УЕФА, победители главного еврокубка обычно попадают в турнир через свои национальные лиги, из-за чего одно место может остаться вакантным. Его получает чемпион страны с самым высоким клубным рейтингом среди тех, кто не квалифицировался напрямую.

Условия для "Шахтера"

Ключевое условие для "Шахтера" — завоевать чемпионство в УПЛ. Сейчас команда имеет весомое преимущество в турнирной таблице и находится в шаге от титула.

Впрочем, даже победы во внутреннем чемпионате может оказаться недостаточно. В рейтинге клубных коэффициентов дончан опережают "Рейнджерс" и "Олимпиакос".

Для украинского клуба важно, что оба конкурента сейчас не демонстрируют стабильных результатов в своих лигах. Греческий клуб идет вторым, отставая от лидера, тогда как команда из Глазго опустилась на третью позицию.

Путь к основному этапу Лиги чемпионов

Если текущая ситуация сохранится, чемпион Украины сможет избежать квалификационных раундов и напрямую попасть в основной этап Лиги чемпионов, где 36 команд проведут восемь туров в единой таблице с последующим выходом в плей-офф.

ФК "Шахтер" — самый успешный футбольный клуб Украины ФК "Шахтер" — ведущий украинский профессиональный футбольный клуб, основанный в 1936 году под названием "Стахановец". Клуб является одним из самых успешных в Украине и традиционно выступает в украинской Премьер-лиге. После обретения Украиной независимости "Шахтер" многократно становился чемпионом и обладателем национального Кубка и Суперкубка, а также завоевал европейский трофей — Кубок УЕФА в 2009 году. Из-за войны с РФ клуб вынужден выступать не в своем родном Донбассе, играет домашние матчи в других городах Украины или за рубежом, но сохраняет верность своим традициям и продолжает выступать в европейских турнирах.

