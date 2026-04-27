Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

Кратко:
- В Трабзоне чемпионский бой за титул россиянина Горохова завершился массовой дракой
- Причиной стали провокации со стороны российской команды
- Это не понравилось местной публике, часть зрителей выбежала на ринг, что спровоцировало потасовку
В турецком Трабзоне бой за титул чемпиона мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO) между россиянином Сергеем Гороховым и местным спортсменом Эмирханом Калканом завершился массовой дракой прямо на ринге.
По сообщениям турецкого издания Karar, еще во время боя представители российской команды вели себя провокационно — демонстрировали непристойные жесты и дерзко реагировали на соперников. Это вызвало возмущение как у команды Калкана, так и среди болельщиков.
После финального сигнала Горохов начал чрезмерно эмоционально праздновать, что вызвало резкое недовольство публики.
Часть зрителей выбежала на ринг, и ситуация мгновенно переросла в потасовку. В ход пошли кулаки, удары ногами и даже пластиковые стулья, которые летели в сторону российского боксера. Его команду также атаковали зрители.
Охрана не смогла сразу остановить толпу, и турнир пришлось прервать. Победителя официально не объявили, а поединок признали несостоявшимся. Организаторы объявили о начале расследования инцидента.
По результатам проверки нарушителям могут грозить серьезные санкции — от штрафов до дисквалификаций и лишения лицензий.
Полное видео массовой драки смотрите на нашем Telegram-канале по ссылке.
Спорт — последние новости по теме
Главред ранее писал, что международная организация World Aquatics, отвечающая за развитие и проведение соревнований по водным видам спорта, приняла решение о полноценном возвращении российских спортсменов на международную арену. Отныне представители России и Беларуси смогут выступать под собственными флагами и с национальными гимнами.
Напомним, стал известен состав андеркарда вечера бокса, который возглавит поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Кроме того, донецкий "Шахтер" уверенно стартовал в четвертьфинале Лиги конференций, одолев нидерландский АЗ Алкмар в первом матче противостояния, пишет "Суспільне спорт".
Читайте также:
- Сборная Украины ищет замену Реброву: кто среди кандидатов на кресло тренера
- Турнирная таблица УПЛ изменилась: как прошел матч "Шахтер" — "Заря"
- Хоккейный счет в Кривом Роге: "Динамо" дожало "Кривбасс", подробности матча
Об источнике: Karar
Karar — это турецкое издание, основанное в 2016 году в Стамбуле. Оно имеет печатную газету и онлайн-платформу, где публикует новости, статьи и комментарии. Тематика охватывает политику, экономику, общественные процессы, международные события, культуру и спорт.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред