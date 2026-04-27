Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

Поединок Сергея Горохова и представителя Турции Эмирхана Калкана закончился массовым избиением россиянина и его команды.

В турецком Трабзоне бой за титул чемпиона мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO) между россиянином Сергеем Гороховым и местным спортсменом Эмирханом Калканом завершился массовой дракой прямо на ринге.

По сообщениям турецкого издания Karar, еще во время боя представители российской команды вели себя провокационно — демонстрировали непристойные жесты и дерзко реагировали на соперников. Это вызвало возмущение как у команды Калкана, так и среди болельщиков.

После финального сигнала Горохов начал чрезмерно эмоционально праздновать, что вызвало резкое недовольство публики.

Часть зрителей выбежала на ринг, и ситуация мгновенно переросла в потасовку. В ход пошли кулаки, удары ногами и даже пластиковые стулья, которые летели в сторону российского боксера. Его команду также атаковали зрители.

Охрана не смогла сразу остановить толпу, и турнир пришлось прервать. Победителя официально не объявили, а поединок признали несостоявшимся. Организаторы объявили о начале расследования инцидента.

По результатам проверки нарушителям могут грозить серьезные санкции — от штрафов до дисквалификаций и лишения лицензий.

Об источнике: Karar Karar — это турецкое издание, основанное в 2016 году в Стамбуле. Оно имеет печатную газету и онлайн-платформу, где публикует новости, статьи и комментарии. Тематика охватывает политику, экономику, общественные процессы, международные события, культуру и спорт.

