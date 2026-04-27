Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

Инна Ковенько
27 апреля 2026, 15:28
Поединок Сергея Горохова и представителя Турции Эмирхана Калкана закончился массовым избиением россиянина и его команды.
/ Коллаж: Главред, фото: instagram.com/emirhannkalkannn, karar

Кратко:

  • В Трабзоне чемпионский бой за титул россиянина Горохова завершился массовой дракой
  • Причиной стали провокации со стороны российской команды
  • Это не понравилось местной публике, часть зрителей выбежала на ринг, что спровоцировало потасовку

В турецком Трабзоне бой за титул чемпиона мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO) между россиянином Сергеем Гороховым и местным спортсменом Эмирханом Калканом завершился массовой дракой прямо на ринге.

По сообщениям турецкого издания Karar, еще во время боя представители российской команды вели себя провокационно — демонстрировали непристойные жесты и дерзко реагировали на соперников. Это вызвало возмущение как у команды Калкана, так и среди болельщиков.

видео дня

После финального сигнала Горохов начал чрезмерно эмоционально праздновать, что вызвало резкое недовольство публики.

Часть зрителей выбежала на ринг, и ситуация мгновенно переросла в потасовку. В ход пошли кулаки, удары ногами и даже пластиковые стулья, которые летели в сторону российского боксера. Его команду также атаковали зрители.

Охрана не смогла сразу остановить толпу, и турнир пришлось прервать. Победителя официально не объявили, а поединок признали несостоявшимся. Организаторы объявили о начале расследования инцидента.

По результатам проверки нарушителям могут грозить серьезные санкции — от штрафов до дисквалификаций и лишения лицензий.

Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге / Фото: скриншот

Полное видео массовой драки смотрите на нашем Telegram-канале по ссылке.

Главред ранее писал, что международная организация World Aquatics, отвечающая за развитие и проведение соревнований по водным видам спорта, приняла решение о полноценном возвращении российских спортсменов на международную арену. Отныне представители России и Беларуси смогут выступать под собственными флагами и с национальными гимнами.

Об источнике: Karar

Karar — это турецкое издание, основанное в 2016 году в Стамбуле. Оно имеет печатную газету и онлайн-платформу, где публикует новости, статьи и комментарии. Тематика охватывает политику, экономику, общественные процессы, международные события, культуру и спорт.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости спорта новости бокса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

13:16Война
Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

13:03Украина
Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

11:46Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Популярная украинская ведущая беременна первенцем

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

Сердце последнего гетмана Украины украли: как такое произошло и что скрывает Кремль

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Последние новости

15:28

Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

15:15

Когда можно сеять огурцы в открытый грунт: названы оптимальные погодные условия и даты

14:51

Антициклон с Северного моря несет холод на Львовщину: когда ожидаются заморозки

14:45

Россияне "тонут" в мазуте: как выглядит Туапсе после ударов украинских БПЛА

14:37

С кем Украина будет смотреть Евровидение 2026: у Мирошниченко появилась звездная подмога

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
14:08

Морковь вырастет крупной и сладкой: каким простым удобрением ее следует подкормить

14:05

Парад к 9 мая в Москве могут отменить: Дикий раскрыл тайну Кремля

14:00

Как персональный рекрутер помогает найти вакансию оператора БПЛА новости компании

13:59

Слово "обалдеть" употребляют ошибочно - как правильно сказать на украинскомВидео

Реклама
13:51

"Первое свидание в Макдональдсе": что известно о Ники Ломия, чья свадьба взорвала сетьВидео

13:16

Дрон ударил возле Запорожской АЭС, есть погибший — МАГАТЭ

13:03

Четкие сроки службы и пребывания на передовой: Решетилова предлагает изменения

12:35

ВСУ нашли слабое место ПВО РФ: в ISW рассказали о разрушительных последствиях

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

11:46

Магнитная буря обрушилась на Украину: названы опасные дни солнечной активности

11:39

Была парализована часть тела: известный блогер перенес опасную операцию

11:37

Украину начали атаковать новым оружием С-71К "Ковер": ГУР раскрыло детали

11:23

Кусты будут усыпаны цветами все лето: лучшее домашнее удобрение для гортензийВидео

11:16

Собаку из приюта впервые оставили саму вне клетки — ее реакция поразила людейВидео

10:55

Мобилизацию и военное положение хотят продлить: Зеленский внес новое предложение

Реклама
10:20

Кутили Галкин, Меладзе и Рики Мартин: отгремела скандальная свадьба украинской модели в Каннах

10:06

Новая волна заморозков атакует Полтавщину: как изменится погода

09:51

Гороскоп на завтра, 28 апреля: Тельцам - радость, Козерогам - ссора

09:38

Доллар пробил психологическую отметку: что происходит с курсом валют в Украине

09:09

"Извините за мрачность": Стубб озвучил потери РФ и Украины в войне

09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 апреля (обновляется)

08:32

Тяжелая ночь для Одессы, РФ атаковала жилые кварталы: новые деталиФото

08:12

Иран передал США новое предложение о прекращении войны — Axios

08:12

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале маяВидео

08:10

Невзлин об атаках на Трампа: кто стоит за насилием в СШАмнение

08:05

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:29

"Нужно быстро придумать развязку": Лавров сказал, что тормозит переговоры по Украине

06:51

Массированная атака РФ по Сумщине: есть разрушения, люди остались без света

05:30

86-летнего Аль Пачино сфотографировали на улице: как он сейчас выглядит

05:11

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

04:30

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

03:30

Сенсация из Сахары: останки "адского" динозавра заставили учёных переписать историю

02:33

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинскомВидео

02:11

Повреждены дома и отель: враг нанес удар по Одессе, число пострадавших возросло

02:02

"Сможем двигаться дальше": комбриг назвал условия для перехода ВСУ к контрнаступлению

Реклама
00:56

Жир в духовке отойдет в считанные минуты: простой лайфхак без соды и уксусаВидео

00:04

Без швов и плесени: альтернатива плитке, которая идеально удерживает влагу

26 апреля, воскресенье
23:55

Холодный удар по Киеву и области: синоптики предупредили об опасной погоде

23:05

Переговоры или борьба: Залужный назвал пять сценариев завершения войны

22:29

В РФ выдвинули новые угрозы и заикнулись о договоренностях с Украиной

22:18

Бекхемы шокированы: источник раскрыл подробности ссоры со старшим сыном

22:13

Прекращение огня вблизи ЗАЭС и возвращение станции Украине - что известноВидео

21:56

Неустойчивая весна в Днепре: как изменится погода в городе на этой неделе

21:37

Как проверить главную функцию холодильника: простой трюк избавит от проблемВидео

21:15

Температура опустится до -3 градусов: на Тернопольщину надвигается похолодание

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять