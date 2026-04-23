Турнирная таблица УПЛ изменилась: как прошел матч "Шахтер" — "Заря"

Руслан Иваненко
23 апреля 2026, 18:35обновлено 23 апреля, 19:10
"Горняки" увеличили отрыв от конкурентов в борьбе за чемпионство после победы над "Звездой".
Кратко:

  • "Шахтер" победил "Зарю" со счетом 2:1 в перенесенном матче УПЛ
  • Донецкие увеличили отрыв в таблице до 6 очков

Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Зарей" в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу и увеличил отрыв в турнирной таблице УПЛ от ЛНЗ.

Перед игрой "горняки" возглавляли чемпионат, опережая ЛНЗ на три очка и имея матч в запасе. "Шахтер" и "Заря" оставались единственными командами, которые провели по 23 матча из-за перенесенного очного противостояния в рамках 21-го тура, пишет"Суспільне спорт".

Быстрый гол Обаха

Счет в матче был открыт уже на второй минуте. После стандартного положения и серии рикошетов мяч оказался в штрафной площади "Зари", где его подхватил Проспер Обах и точно пробил в ворота. Для форварда этот гол стал дебютным в составе "Шахтера".

Ответ "Зари"

Во втором тайме луганская команда восстановила равновесие. На 51-й минуте после неудачной игры вратаря дончан Дмитрия Ризника мяч отскочил к Навину Малышу, который ударом из-за пределов штрафной площадки сравнял счет.

Решающим стал эпизод в конце матча, когда арбитр назначил пенальти в ворота "Зари". Удар с отметки уверенно реализовал Артем Бондаренко, принеся "Шахтеру" победу.

Турнирная таблица УПЛ

Благодаря этому результату дончане увеличили преимущество над ЛНЗ до шести очков в борьбе за чемпионство. После 24 сыгранных туров "Шахтер" имеет 57 очков и уверенно удерживает лидерство.

Турнирная таблица УПЛ после матча выглядит так: "Шахтер" — 57 очков (24 матча), ЛНЗ — 51, "Полесье" — 46, "Металлист 1925" — 44, "Динамо" — 44.

Следующие матчи

В следующем туре "Шахтер" сыграет против "Кудровки", а "Заря" встретится с "Вересом". Матчи состоятся 26–27 апреля.

Футбол — новости по теме

Как ранее писал Главред, шесть матчей понадобилось донецкому "Шахтеру", чтобы впервые отличиться голом и одержать победу над житомирским "Полесьем" в Украинской Премьер-лиге. Центральный матч 24-го тура на "Арене-Львов" получился скорее напряженным, чем зрелищным

Кроме того, в среду, 22 апреля, Сергей Ребров ушел с поста главного тренера национальной сборной Украины. Украинская ассоциация футбола и тренер решили прекратить сотрудничество. Об этом сообщила УАФ.

Напомним, что после отставки Сергея Реброва сборная Украины осталась без главного тренера. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) начали поиск нового наставника, среди кандидатов — как украинские, так и иностранные специалисты.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

новости Шахтера УПЛ новости футбола новости спорта
РФ готовит новое наступление: Зеленский оценил угрозу из Беларуси и раскрыл проблемы Кремля

РФ готовит новое наступление: Зеленский оценил угрозу из Беларуси и раскрыл проблемы Кремля

Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

Реклама

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

19:25

Угроза наступления на Украину из Беларуси: генерал СБУ дал неожиданный прогноз

19:19

Сухой корм может навредить коту: ветеринар удивила своим признаниемВидео

19:10

Как Европа рискует снова попасть в ловушку РФ: Копытько назвал рискимнение

18:58

Признаки сильной энергетики: как распознать человека с "даром"

18:45

Ошибка стоит целого состояния: какой цвет забора отпугнет покупателя дома

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
18:41

"Спасения нет": Путин признал серьезные проблемы в России, чего ждать дальшеВидео

18:35

Турнирная таблица УПЛ изменилась: как прошел матч "Шахтер" — "Заря"

18:19

Точно не "потерять дар речи" — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:06

"Эмили поправляла колготки": украинский ведущий снялся в "Дьявол носит Prada-2"

Реклама
17:57

Весит около 5 кг: самая маленькая женщина в мире выросла и изменилась

17:56

РФ готовит новое наступление: Зеленский оценил угрозу из Беларуси и раскрыл проблемы Кремля

17:39

3 запрета, которые нельзя нарушать в праздник 24 апреля - приметы

17:18

Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

17:13

В дате рождения зашифровано призвание человека: ответ может удивить

17:12

Сильные заморозки со штормовым ветром идут на Львовщину: когда ухудшится погода

17:11

Грязь скапливается не там, где все думают: как почистить лейку душа

16:58

Только четыре знака зодиака полностью раскрываются с возрастом - кто они

16:41

Агрессивный алкаш: в РФ смачно припечатали Лепса

16:37

Ленивый пирог на сковороде: рецепт шикарного десерта за 35 минут

16:19

"Более сложная цель": эксперт предупредил о новой опасности "Шахедов"

Реклама
16:12

Гороскоп Таро на завтра 24 апреля: Тельцам - честность, Ракам - замедлиться

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:00

Миру грозит новая угроза: будущее без людей оказалось реальным

15:49

"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

15:48

Китайский гороскоп на завтра, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

15:25

Почти 100 гривен на ценнике: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:21

Принцу Луи восемь: дворец опубликовал новый портрет королевича

15:20

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

14:59

ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

14:43

Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школахФото

14:32

"Я не буду говорить": украинский режиссер удивил зарплатами актеров в кино

14:29

Четыре самых полезных гаджета для пожилых людей: упрощают жизнь

14:26

В РФ небо затянуло черным дымом: дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по НПС

14:03

Сумская публично обратилась к сестре, с которой в ссоре

13:53

Заморозки и мокрый снег возвращаются: когда непогода обрушится на Полтавщину

13:28

Украли в "Укренерго" 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляцийФото

13:15

Девушка заметила странную стрижку после сна: виновник оказался рядом

13:09

Начнёт ли Беларусь войну против Украины: генерал СБУ указал на важный нюанс

12:54

Живут под счастливой звездой: в какие месяцы рождаются самые везучие люди

12:45

Заморозки в -3° и сильный ветер: погода в Украине резко испортится

Реклама
12:44

Красные линии на переговорах, достижение мира и мобилизация — громкие заявления Буданова

12:21

"Это должно стать сигналом": эксперт назвал "тревожные звоночки" у владельцев оружия

12:09

Цветы растут без солнца: назван список лучших однолетников для тени

11:56

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

11:53

Почему 24 апреля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

11:28

Украинцам вернут деньги за коммуналку: кто может рассчитывать на возмещение

11:05

Во Львове - стрельба: спецназ штурмовал многоэтажку, стрелок задержан

10:59

Гороскоп на завтра, 24 апреля: Близнецам - разочарование, Рыбам - шанс

10:53

Полиция не справится с мобилизацией самостоятельно — Выговский

10:33

"Слова не остановят Путина": Зеленский заговорил об иностранных войсках

