Турнирная таблица УПЛ изменилась: как прошел матч "Шахтер" — "Заря"

"Горняки" увеличили отрыв от конкурентов в борьбе за чемпионство после победы над "Звездой".

"Шахтер" открывает счёт в начале матча после стандартного положения

"Шахтер" победил "Зарю" со счетом 2:1 в перенесенном матче УПЛ

Донецкие увеличили отрыв в таблице до 6 очков

Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Зарей" в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу и увеличил отрыв в турнирной таблице УПЛ от ЛНЗ.

Перед игрой "горняки" возглавляли чемпионат, опережая ЛНЗ на три очка и имея матч в запасе. "Шахтер" и "Заря" оставались единственными командами, которые провели по 23 матча из-за перенесенного очного противостояния в рамках 21-го тура, пишет"Суспільне спорт".

Быстрый гол Обаха

Счет в матче был открыт уже на второй минуте. После стандартного положения и серии рикошетов мяч оказался в штрафной площади "Зари", где его подхватил Проспер Обах и точно пробил в ворота. Для форварда этот гол стал дебютным в составе "Шахтера".

Ответ "Зари"

Во втором тайме луганская команда восстановила равновесие. На 51-й минуте после неудачной игры вратаря дончан Дмитрия Ризника мяч отскочил к Навину Малышу, который ударом из-за пределов штрафной площадки сравнял счет.

Решающим стал эпизод в конце матча, когда арбитр назначил пенальти в ворота "Зари". Удар с отметки уверенно реализовал Артем Бондаренко, принеся "Шахтеру" победу.

Турнирная таблица УПЛ

Благодаря этому результату дончане увеличили преимущество над ЛНЗ до шести очков в борьбе за чемпионство. После 24 сыгранных туров "Шахтер" имеет 57 очков и уверенно удерживает лидерство.

Турнирная таблица УПЛ после матча выглядит так: "Шахтер" — 57 очков (24 матча), ЛНЗ — 51, "Полесье" — 46, "Металлист 1925" — 44, "Динамо" — 44.

Следующие матчи

В следующем туре "Шахтер" сыграет против "Кудровки", а "Заря" встретится с "Вересом". Матчи состоятся 26–27 апреля.

Как ранее писал Главред, шесть матчей понадобилось донецкому "Шахтеру", чтобы впервые отличиться голом и одержать победу над житомирским "Полесьем" в Украинской Премьер-лиге. Центральный матч 24-го тура на "Арене-Львов" получился скорее напряженным, чем зрелищным

Кроме того, в среду, 22 апреля, Сергей Ребров ушел с поста главного тренера национальной сборной Украины. Украинская ассоциация футбола и тренер решили прекратить сотрудничество. Об этом сообщила УАФ.

Напомним, что после отставки Сергея Реброва сборная Украины осталась без главного тренера. В Украинской ассоциации футбола (УАФ) начали поиск нового наставника, среди кандидатов — как украинские, так и иностранные специалисты.

