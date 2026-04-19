"Занимайте 5–6 место": в Полесье резко ответили на жалобы клубов по поводу логистики

Кравченко призвал не оправдывать неудачи сложной логистикой в чемпионате.

https://glavred.info/sport/zanimayte-5-6-mesto-v-polese-rezko-otvetili-na-zhaloby-klubov-po-povodu-logistiki-10757948.html Ссылка скопирована

Ассистент "Полесья" подчеркнул, что все команды УПЛ сталкиваются с одинаково сложными выездными матчами

Кратко:

"Полесье" готовится к игре с "Шахтером"

Кравченко о сложной логистике в УПЛ

Клуб идет третьим в чемпионате

Ассистент главного тренера "Полесья" Сергей Кравченко накануне матча 24-го тура УПЛ против "Шахтера" прокомментировал сложности логистики украинских клубов, выступающих в еврокубках, подчеркнув, что это не должно становиться оправданием.

По его словам, трудности в дороге касаются не только команд, которые играют в Европе.

видео дня

"Сложно всем, даже тем, кто не играет, потому что они тоже едут в автобусе. Но это наши реалии, и мы договорились с ребятами еще в начале сезона – мы не жалуемся. Все хотят в еврокубки, а когда выходят – начинают жаловаться на логистику. Если это так сложно, то надо занимать 5-6 место и не выходить", – заявил он в интервью пресс-службе "Полесья".

Еврокубки как цель

Он также подчеркнул, что участие в еврокубках – мечта каждого футболиста и признак высокого уровня.

"Все команды хотят туда попасть, все игроки на 100%… я был игроком, все хотят играть в еврокубках – это элита. Лига чемпионов – это самый высокий уровень, даже выше чемпионатов мира или Европы. Затем Лига Европы, Лига конференций – очень высокий уровень, каждый игрок мечтает об этих матчах", – сказал Кравченко.

ФК "Полесье" / Инфографика: Главред

Положение "Полесья" в УПЛ

Напомним, сейчас "Полесье" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 46 очками после 23 туров. Отставание от лидеров – "Шахтера" и ЛНЗ – составляет пять очков.

Как ранее писал Главред, донецкий "Шахтер" стал первым полуфиналистом Лиги конференций сезона 2025/26, по итогам двухматчевого противостояния одолев нидерландский АЗ Алкмар, пишет "Суспільне спорт".

Кроме того, Сергей Ребров получил предложение от одного из клубов из Объединенных Арабских Эмиратов. Название команды не разглашается, однако известно, что речь идет о представителе местного чемпионата.

Напомним, что футбольный клуб "Шахтер" получил штраф в размере более 5 миллионов гривен за нарушение законодательства о рекламе азартных игр. Об этом сообщило Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей PlayCity.

ФК "Полесье" — клуб с многолетней историей ФК "Полесье" — украинский футбольный клуб из Житомира, основанный в 1959 году. Команда прекратила выступления в 2005 году, но возобновила их в 2016-м как МФК "Житомир", а с 2017-го вернула историческое название. С сезона 2023/24 играет в Украинской Премьер-лиге, занимая высокие места. Клуб начинал как "Авангард", затем носил названия "Полесье", "Автомобилист", "Спартак", "Химик". Наибольшие успехи в СССР: чемпион УССР 1967 года, обладатель Кубка УССР 1972 и 1990 годов. После восстановления быстро поднялся: второе место во Второй лиге 2019/20, Первая лига — 2022/23, пятое в УПЛ 2023/24. Достижения Чемпионат УССР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).

Кубок УССР: победитель (1972, 1990), финалист (1974).

УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).

Еврокубки: участие в Лиге конференций УЕФА, вылет в плей-офф раунде 2025/26 от "Фиорентины".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред